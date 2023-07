La Germania rinnova l’A400M In-Service Support contract con Airbus

Il Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw) di Coblenza, Germania, ha assegnato ad Airbus il rinnovo del contratto per il Luftwaffe A400M In-Service Support. Il contratto ha una durata di 7,5 anni e funge da estensione dell’A400M In-Service Support contract in vigore da dicembre 2014.

“Questa estensione del contratto mostra un impegno a lungo termine del governo tedesco nei confronti dell’A400M. Insieme al cliente, negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante per migliorare la disponibilità e le capacità operative dell’A400M, che è diventato una risorsa indispensabile nel German air force inventory”, afferma Jean-Brice Dumont, Head of Military Air Systems of Airbus Defence and Space. “Questo contratto ci consente di approfondire la nostra fruttuosa collaborazione che, credo, può fungere da modello di come l’industria e i clienti possono lavorare insieme con successo”.

Il supporto tecnico industriale della German Air Force A400M fleet copre un’ampia gamma di servizi forniti dall’Airbus Support Centre nella Wunstorf Air Base e dai central Centres of Competence in Getafe.

Airbus garantirà la copertura completa degli scheduled Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) services dalla sua main MRO base in Manching, vicino a Monaco, nonché alla Wunstorf Air Base, vicino ad Hannover, e a Hannover Airport.

Il contratto prevede anche la creazione di una nuova A400M maintenance facility nelle immediate vicinanze della Wunstorf Air Base. Iniziando le operazioni nel 2027, la struttura eseguirà MRO services e ospiterà anche l’Airbus A400M Support Centre, con una forza lavoro totale di circa 300 persone che lavoreranno a stretto contatto con fornitori e rappresentanti dei clienti. I lavori di costruzione inizieranno con effetto immediato.

La Germania è il più grande cliente dell’A400M. Attualmente, la Luftwaffe opera 40 A400M su un totale di 53 aeromobili ordinati. L’intera flotta opera dalla Wunstorf Air Base, che ospita l’Air Transport Wing 62 (Lufttransportgeschwader 62).

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)