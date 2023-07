News Brevi – 03.07.2023

WIZZ AIR: COMUNICAZIONE AI PASSEGGERI SU INTERRUZIONE SERVIZI ON LINE – Wizz Air informa: “Dalla mezzanotte del 4 luglio fino alle ore 8:00 il sito e l’app di Wizz Air saranno inattivi per cambio del provider del server, al fine di migliorare la qualità del servizio. Non sarà dunque possibile cercare voli, effettuare prenotazioni e ultimare il check-in online. Ai passeggeri in possesso di prenotazione, si consiglia di effettuare il check-in online prima di questa fascia oraria. Se impossibilitati, offriremo il check-in gratuito in aeroporto tra la mezzanotte e le 12:00 del 4 luglio”.

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE AEREA DI POZZUOLI – Per il secondo anno consecutivo l’Aeronautica Militare con i proprio assetti ha preso parte al Pozzuoli Air Show sul Lungomare Pertini della località campana in provincia di Napoli. In particolare, dopo una serie di sorvoli di alcuni velivoli dell’Aero Club di Benevento, è stata effettuata una dimostrazione di ricerca e soccorso in mare da un equipaggio dell’82° Centro SAR (Search and Rescue) di Trapani, dipendente dal 15° Stormo, con un elicottero HH-139B. A chiudere la giornata dedicata al volo, le Frecce Tricolori che con il loro ricco programma acrobatico hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente. L’evento ha visto la partecipazione del Sindaco di Pozzuoli, del Comandante delle Scuole AM / 3^ Regione Aerea, del Comandante dell’Accademia Aeronautica e di numerose autorità civili e militari. Nell’occasione, il Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Luigi Casali ha sottolineato: “Questo territorio ospita l’Accademia Aeronautica cui è affidato il delicato compito di reclutare, formare ed addestrare tutti i giovani Ufficiali che entrano a far parte della nostra grande squadra azzurra; questa terra ci permette di assolvere la nostra missione con serenità, accogliendoci da tanti anni con tanto calore e tanto affetto, rendendo questo ambiente ideale per la formazione dei nostri ragazzi”. In conclusione, il Comandante delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio ha dichiarato “L’esibizione delle Frecce Tricolori non poteva mancare nell’anno del Centenario qui a Pozzuoli che tra l’altro festeggia più di 60 anni della presenza dell’Accademia Aeronautica in questo territorio, un connubio indissolubile che andava celebrato con questa bellissimo spettacolo”. Nel fine settimana, sul lungomare Pertini, sono stati allestiti degli stand promozionali dell’Aeronautica Militare ed un simulatore ludico della PAN, che ha dato la possibilità di salire virtualmente come passeggero sul velivolo MB-339PAN del solista delle Frecce Tricolori. Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa “L’ Aeronautica Militare ringrazia l’Italia”, giovedì 29 giugno le Frecce Tricolori hanno steso il Tricolore sul cielo di Napoli, un omaggio a tutti i cittadini italiani che hanno servito e supportato l’Italia in questi 100 anni di storia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: NESSUN SEGRETO DI STATO SU INCIDENTE EUROFIGHTER – L’Aeronautica Militare in un proprio comunicato informa: “In relazione alla pubblicazione di alcuni articoli apparsi recentemente su taluni organi di stampa che riportano l’asserita apposizione del segreto di stato sull’incidente che ha provocato la morte del Maggiore Fabio Altruda, tragicamente scomparso a bordo di un velivolo Eurofighter lo scorso 13 dicembre 2022, l’AM precisa che tali affermazioni non corrispondono a verità. Infatti tutta la documentazione d’interesse è da tempo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Anche la scatola nera è stata consegnata senza indugio alla predetta autorità giudiziaria e risulta a tutt’oggi sotto sequestro. Inoltre, si sottolinea con forza che l’AM continua a prestare massima collaborazione alle autorità inquirenti al fine di far luce sull’accaduto diffidando chiunque dal diffondere informazioni false, diffamatorie e del tutto avulse dalla concreta realtà dei fatti” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: SUCCESSO DI PUBBLICO ALLA MOSTRA ITINERANTE DI CAGLIARI – Si è conclusa domenica 2 luglio la mostra itinerante dedicata al Centenario dell’Aeronautica Militare organizzata nella suggestiva cornice della Passeggiata coperta del Bastione di San Remy. La mostra ha accolto migliaia di visitatori entusiasti, offrendo loro un’opportunità unica di immergersi nella storia dell’aviazione militare italiana. L’evento, organizzato per celebrare i Cento anni dell’Aeronautica Militare, inaugurato lo scorso 16 giugno alla presenza del Generale di Brigata Aerea Davide Marzinotto, Comandante del CAMRAS e del PISQ di Perdasdefogu, e di numerose autorità militari e civili, ha proposto un percorso fotografico coinvolgente che ha attraversato le tappe più significative di un secolo di aviazione militare. Gli appassionati, ma anche i semplici curiosi, hanno potuto ammirare una vasta gamma di reperti storici, tra cui modelli di aerei in scala, uniformi, fotografie e pannelli descrittivi in grado di unire, in un’immaginaria linea temporale, le prime pionieristiche imprese di volo alle moderne sfide dell’aeronautica contemporanea e futura. L’esposizione ha raccontato l’evoluzione di un settore che ha segnato profondamente la storia del nostro Paese evidenziando, al contempo, il ruolo cruciale dell’Aeronautica Militare per la sicurezza e la difesa della Nazione e dei suoi cittadini e per la protezione degli interessi vitali nazionali all’estero nell’ambito di numerose Operazioni e Missioni internazionali. Un’occasione unica per il pubblico di conoscere da vicino l’importante patrimonio storico e culturale dell’Arma Azzurra, in grado di suscitare nei visitatori un rinnovato interesse per il settore e per le prospettive future dell’Aeronautica, a dimostrazione di come la cultura e la storia possano coniugarsi in modo efficace per educare e coinvolgere il pubblico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA ULTERIORI INVESTIMENTI IN INDIA – British Airways ha ufficialmente aperto “CallBA”, il suo nuovo call center situato a Gurugram, vicino a Delhi, che offre un’esperienza cliente migliorata ai viaggiatori di tutto il mondo. Il Chairman and CEO della compagnia aerea, Sean Doyle, ha inaugurato ieri il nuovo spazio, dove 1.400 colleghi altamente qualificati offrono supporto 24 ore su 24 a migliaia di clienti dagli Stati Uniti e dall’Europa, fino all’Asia Pacifico. Le dimensioni di CallBA sono raddoppiate dal 2019 e la nuova struttura ospita comodamente l’intero team, con i colleghi che ora utilizzano un sistema telefonico basato su cloud con gestione del flusso delle chiamate e accesso a dati approfonditi per personalizzare ulteriormente l’esperienza del cliente. Sean Doyle, Presidente e CEO di British Airways, ha dichiarato: “British Airways vola in India dal 1924, rendendola una delle nostre destinazioni più servite e apprezzate. Questo investimento nel nostro Customer Care team CallBA fa parte della nostra visione di migliorare e aggiornare continuamente il nostro servizio clienti. Mentre continuiamo a investire nelle nostre persone e a far crescere i nostri team di assistenza clienti nella regione, rimaniamo impegnati nei confronti del paese e delle sue persone, mentre costruiamo una BA migliore”. Il numero di voli British Airways dall’India a Londra supera ora i livelli pre-pandemia, con la compagnia aerea che opera 56 voli a settimana, verso cinque gateway indiani: Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore e Hyderabad. British Airways inoltre collabora con IndusInd Bank e il joint business partner, Qatar Airways, con il lancio di una nuova multi-branded airline credit card. Da luglio, i titolari della carta potranno accumulare Avios e migliorare la loro esperienza di viaggio, con vantaggi che vanno dal fast-track ai servizi di accoglienza e concierge. I clienti indiani che viaggiano tra Mumbai, Delhi e Bangalore possono usufruire della nuova cabina Club Suite (business class) della compagnia aerea, con accesso diretto al corridoio, una suite door per una maggiore privacy e lussuosi flat-bed seats in configurazione 1-2-1. Presto inizieranno a vedere la nuova uniforme di British Airways, poiché cabin crew, pilots and check-in agents passeranno alla prima nuova uniforme della compagnia aerea in 20 anni.

BOMBARDIER RAFFORZA LA SUPPLY CHAIN COMPLETANDO L’ACQUISIZIONE DEL LATECOERE’S ELECTRICAL WIRING INTERCONNECTION SYSTEM BUSINESS IN QUERETARO, MESSICO – Bombardier ha annunciato oggi di aver completato la transazione per l’acquisizione di Latécoère’s assets and activities relative all’Electrical Wiring Interconnection System (EWIS) business a Querétaro, Messico. “Il team di Bombardier è lieto di completare questa acquisizione strategica e reciprocamente vantaggiosa”, ha dichiarato David Murray, Executive Vice President, Manufacturing, IT and Bombardier Operational Excellence System. “Questo accordo consente a Bombardier di continuare a rafforzare la sua posizione di leader del settore a Querétaro, Messico, e di confermare la sua posizione di azienda di punta dell’industria aerospaziale messicana”. Con questa acquisizione, Bombardier mantiene le strategic EWIS activities e si assicura le risorse e le competenze per produrre i cablaggi elettrici necessari nei suoi velivoli leader del settore. Questa iniziativa è in linea con le recenti iniziative di insourcing dell’azienda, volte a ottimizzare e rafforzare la sua supply chain.