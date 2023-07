(CULTURE CORNER) – “In un cielo di guai”

Nuova interessantissima uscita per Cartabianca Publishing, che ha presentato “In un cielo di guai”.

La protagonista è una giovane comandante di linea, Marina Gallinari, che si trova ad affrontare una giornata lavorativa piena di contrattempi e di problemi. Condividerà questa giornata in cockpit con un primo ufficiale più anziano di lei e con una diversa formazione, un diverso addestramento e una diversa mentalità.

Questa giornata particolare, partita non benissimo, diventa un punto di svolta nella vita professionale della nostra protagonista, un occasione per dare un nuovo senso all’esistenza lavorativa e persino alla vita privata.

La coabitazione nel cockpit con Raimondo Pieri, il primo ufficiale, inizialmente un po’ complicata (anche perchè Marina inizialmente non riesce a comprendere certi insegnamenti) l’aiuterà infatti a mettere in dubbio le sue certezze, che credeva assolutamente incrollabili.

Veramente seguendo alla lettera le procedure, obbedendo sempre agli ordini dei capi, trasformandosi “operatori di sistemi” si diventa ottimi piloti? Oppure sarebbe meglio seguire il proprio intuito, affidarsi all’esperienza, scegliere con la propria testa le priorità e qualche volta persino disobbedire?

Marina, durante questa giornata paradossale, imparerà moltissimo e avrà modo di sperimentare e valutare diversi approcci ai problemi e alla sua professione, trovando infine un proprio modo di gestire il suo ruolo di comandante. Libero da imposizioni e soluzioni preconfezionate.

“Lasciatemi citare un esempio che uso spesso: un conto è saper disegnare, un altro è saper unire con precisione dei puntini da uno a settantasette per far saltar fuori un disegno”, afferma l’autore nell’introduzione.

“Perché pilotare un aereo è come saper disegnare: una cosa molto diversa dall’unire semplicemente dei puntini per creare una figura. C’è una bella differenza, e in quella differenza risiede l’eccellenza”, cita la presentazione del libro.



L’autore è Alessandro Soldati (1966), pilota prima militare e poi di linea. Nel corso di oltre trent’anni e quindicimila ore di volo, ha ricoperto incarichi nel campo della prevenzione di incidenti, che lo hanno portato ad approfondire le tematiche dell’intervento umano nelle operazioni complesse, condotte sia in condizioni normali che di emergenza. Successivamente si è specializzato in psicologia, con lo scopo preciso di comprendere sempre meglio i fattori umani e le loro dinamiche.

Dopo l’esperienza in linea, continua a volare come istruttore teorico e pratico in una scuola di volo, con lo scopo dichiarato di lasciare in buone mani tutto quello che ha imparato finora, e di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo. Questo è il suo secondo romanzo.

Lo stile di scrittura è molto vivace e piacevole, a tratti ironico, una lettura che scorre facilmente e che accompagna il lettore alla fine, lasciando poi a lui le dovute riflessioni.

Il racconto è avvincente non solo dal punto di vista aeronautico, ma soprattutto psicologico e umano. Viene tracciato un quadro molto interessante su cosa comporta essere comandante oggi, un analisi dell’evoluzione dell’addestramento e della professione del pilota. Alla fine non si può rimanere indifferenti e il lettore è portato a riflettere sull’importanza di usare sempre la propria testa, il proprio intuito, anche se si deve scavalcare qualche procedura o qualche regolamento.

Un libro consigliatissimo a tutti, sia agli addetti ai lavori che agli appassionati o ai semplici curiosi, da cui trarre insegnamenti che sono validi non solo per la professione di pilota, ma anche per altre professioni e per la vita in generale.

Improvvisamente trovò una spiegazione ai continui sbalzi di umore che l’avevano afflitta fin dal suo incontro con il copilota. Non era lui a irritarla, o meglio era lui, ma non per come si comportava. Lei in realtà non voleva che lui fosse diverso. Lei alla fine voleva solo potersi sentire libera di esprimersi, voleva essere come lui! Alessandro Soldati

Scheda bibliografica:

Titolo: In un cielo di guai

Autore: Alessandro Soldati

Editore: Prima edizione Cartabianca 29 giugno 2023

Genere: Psicologia, Rapporti interpersonali, Trasporti, Aviazione, Narrativa

Prezzi: € 6,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – € 14,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/in-un-cielo-di-guai/

ISBN cartaceo: 9788888805481

ISBN digitale: 9788888805474

(Redazione Md80.it)