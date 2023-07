Emirates Group pone l’innovazione al centro della sua sede a Dubai

Emirates informa: “L’innovazione nel settore dell’aviazione è insita nel DNA di Emirates Group e questo è stato evidenziato all’interno del nuovo Innovation Majlis, la piattaforma presentata da Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman & Chief Executive di Emirates Airline & Group, insieme ad altri alti dirigenti presso la sede centrale di Dubai.

In qualità di piattaforma per promuovere ricerca e sviluppo e favorire un maggiore scambio di idee all’avanguardia, l’Innovation Majlis presenterà le ultime novità in fatto di robotica, iper-realtà, ologrammi, stampanti 3D e altre tecnologie avanzate. Sarà lo spazio sociale per la co-creazione di prototipi che andranno a beneficio dei clienti, delle comunità e dell’industria aeronautica. I partenariati con i leader del settore e le università, le iniziative sostenibili e l’esplorazione di energie alternative saranno alcuni degli altri fattori chiave del Majlis”.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed ha dichiarato: “Emirates Group è sempre stato un pioniere nel settore dell’aviazione e l’innovazione è importantissima per i nostri valori fondamentali, la nostra cultura e la nostra mentalità. L’Innovation Majlis, con i suoi strumenti e le tecnologie più recenti, è stato progettato per consentire ai nostri dipendenti di esplorare nuovi orizzonti, scoprire soluzioni innovative e guidare il futuro dell’industria dell’aviazione. Riunirà in un unico spazio i nostri partner, le migliori aziende tecnologiche e gli enti per affrontare le sfide principali che interessano il nostro settore al giorno d’oggi”.

“Nella sua fase iniziale, l’Innovation Majlis comprenderà:

Manipolatore mobile autonomo: sviluppato dai Dubai Future Labs per le consegne di ordini e per prelevare e posizionare oggetti da scaffali, cestini e tavoli.

Occhiali indossabili abilitati all’intelligenza artificiale per esperienze AR: trasformano il modo in cui percepiamo e interagiamo con altre persone, prodotti o servizi.

Guanti per interazioni XR naturali: consentono l’interazione tattile nella realtà virtuale per sentire il peso, le vibrazioni e la resistenza degli oggetti virtuali.

Display olografico 3D con Intelligenza Artificiale generativa: eleva l’esperienza di interazione con la segnaletica digitale fornendo una capacità di conversazione avanzata attraverso l’elaborazione del linguaggio naturale.

Ricarica wireless automatica: la nuova generazione di ricarica autonoma dei dispositivi a distanza grazie alla tecnologia a infrarossi.

Soluzioni di stampa 3D: stampanti di nuova generazione in grado di gestire una gamma più ampia di materiali per fornire una capacità di produzione aggiuntiva per nuovi settori.

Videoconferenza ottimizzata: dispositivo all-in-one che fornisce una tecnologia avanzata di ottimizzazione dei sensori e dell’ambiente per la videocomunicazione.

Filtrazione dell’acqua di nuova generazione: sistema di purificazione a osmosi inversa e filtrazione a carbone che trasforma qualsiasi acqua di rubinetto in acqua mineralizzata”, prosegue Emirates.

“Emirates Group ha una lunga tradizione di innovazione nel settore. L’Innovation Majlis arriva dopo il lancio di Sara, il primo assistente robotico al mondo per il check-in, e dopo aver ospitato la prima edizione di ForsaTEK, un evento annuale che riunisce programmi di start-up, partner tecnologici e industriali di alto profilo e attori chiave dell’ecosistema. Emirates Group e la Dubai Future Foundation hanno firmato un’importante partnership per lanciare l’Emirates Centre of Excellence for Aviation Robotics (ECEAR). Emirates ha stanziato 200 milioni di dollari per finanziare iniziative di ricerca e sviluppo volte a mitigare l’impatto ambientale dei combustibili fossili nell’aviazione commerciale”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)