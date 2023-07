News Brevi – 11.07.2023

IATA COLLABORA CON AVIATION IMPACT ACCELERATOR PER VALUTARE LE IMPLICAZIONI FINANZIARIE DELLE NET ZERO TRANSITIONS – L’International Air Transport Association (IATA) e l’Aviation Impact Accelerator (AIA), una partnership internazionale tra industria e università con sede presso l’Università di Cambridge, hanno annunciato una collaborazione per accelerare la transizione del settore dell’aviazione verso l’azzeramento delle emissioni di CO2 entro il 2050. Le due organizzazioni valuteranno le implicazioni finanziarie del raggiungimento del 2050 net-zero CO2 goal per l’aviazione. Basandosi sul lavoro esistente, questa collaborazione supporterà lo sviluppo di strumenti basati su scenari per aiutare le compagnie aeree ad analizzare e valutare diversi percorsi di decarbonizzazione. Lo scopo di questa collaborazione è supportare decisioni più informate da parte delle compagnie aeree e dei responsabili politici nella transizione verso net zero. La collaborazione getterà una solida base affinché IATA e AIA sviluppino una partnership più ampia e a lungo termine. AIA è un gruppo internazionale di esperti che attinge a un’ampia gamma di competenze convocato dall’Università di Cambridge. Il suo obiettivo è accelerare il viaggio verso un’aviazione sostenibile sviluppando evidence-based tools che consentano alle persone di comprendere, mappare e intraprendere i percorsi verso un volo sostenibile. Negli ultimi tre anni è stata creata una rete di esperti di livello mondiale e sono state sviluppate le capacità di modellazione del sistema sottostante. “Siamo entusiasti di lanciare questa nuova collaborazione tra AIA e IATA, studiando percorsi realistici per la transizione dell’aviazione verso net zero emissions entro il 2050. IATA ha una solida esperienza nel promuovere la cooperazione tra compagnie aeree e altre parti interessate e guidare il cambiamento nel settore. Riteniamo che unendo questo insieme alla capacità di modellazione unica dell’AIA, abbiamo l’opportunità di sbloccare il cambiamento”, ha affermato il Prof. Rob Miller, Director of the Whittle Laboratory, University of Cambridge, and AIA lead. “Siamo lieti di unire le forze con l’Aviation Impact Accelerator al fine di migliorare la nostra comprensione dei numerosi percorsi potenziali per raggiungere il futuro sostenibile del trasporto aereo. Lo sviluppo di diversi percorsi tecnologici influenzerà le prospettive a lungo termine del nostro settore e la nostra collaborazione esplorerà in particolare questa intersezione”, ha affermato Marie Owens Thomsen, Senior Vice President Sustainability and Chief Economist, IATA. Nell’ambito della futura collaborazione, AIA e IATA mirano anche a collaborare allo sviluppo futuro della metodologia di calcolo della CO2 per passeggero raccomandata dalla IATA, tra le altre aree di lavoro. Utilizzata in combinazione con i dati operativi verificati delle compagnie aeree, la metodologia fornisce i risultati di calcolo più accurati e trasparenza a tutti coloro che sono interessati a comprendere l’impronta di carbonio derivante dall’attività di volo.

EMIRATES GROUP LANCIA L’UAE NATIONAL TALENT ACCELERATION PROGRAMME – Emirates ribadisce il suo forte impegno nei confronti della sua strategia di sviluppo nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Rehlaty, con il lancio di una serie aggiuntiva di programmi specificamente progettati per sviluppare i migliori talenti nazionali degli Emirati Arabi Uniti che desiderano iniziare o migliorare la propria carriera in società di Emirates e dnata Group. Gli Emiratis ambiziosi con diversi background accademici e in diverse fasi della carriera possono ora aderire al The Emirates Group’s UAE National Talent Acceleration programme e beneficiare di quattro opportunità uniche che offrono uno sviluppo professionale eccezionale: Take off Internship Programme, International Bachelor Scholarship Programme (for September 2024 admissions), Fly High Graduate Programme, Master Scholarship Programme. L’UAE Talent Acceleration Programme amplia e arricchisce la gamma di UAE National development programmes, nell’ambito della strategia di emiratizzazione di Emirates Group (Rehlaty). Il Group’s Emiratisation team rivede e introduce continuamente nuove iniziative per attrarre, sviluppare e trattenere cittadini di talento degli Emirati Arabi Uniti e rendere Emirates Group un datore di lavoro di prima scelta, dai programmi di leadership e formazione professionale alle opportunità di rotazione interna, a opportunità esterne come borse di studio e stage.

NUOVE NOMINE PER LOCKHEED MARTIN – Lockheed Martin ha annunciato oggi Shelly O’Neill Stoneman come Senior Vice President of Government Affairs, a partire dal 28 agosto. Stoneman si unisce a Lockheed Martin da BAE Systems, dove ha ricoperto il ruolo di SVP for Government Relations. È entrata a far parte di BAE nel 2013 dopo una carriera in public and nonprofit service, tra cui al Pentagono, alla Casa Bianca e a Capitol Hill. “Shelly svolgerà un ruolo fondamentale nel mantenere Lockheed Martin come partner principale e focalizzato sulla missione per le soluzioni di sicurezza del 21° secolo, per i nostri clienti e stakeholder governativi”, ha affermato Jim Taiclet, Lockheed Martin Chairman, President and CEO. “Ha una profonda esperienza nel nostro settore e nel governo. Sotto la sua guida, il Government Affairs team continuerà a lavorare per soddisfare le esigenze dei clienti in questo difficile ambiente di sicurezza nazionale”. Stoneman guiderà gli impegni dell’azienda con il Congresso degli Stati Uniti, il Dipartimento della Difesa e gestirà tutte le relazioni con i clienti del governo federale, statale e locale. “Lockheed Martin ha dimostrato il suo impegno per una solida base industriale della difesa, sviluppando capacità avanzate e stabilendo partnership di lunga data con clienti e funzionari”, ha affermato Stoneman. “Non vedo l’ora di entrare a far parte di questo team eccezionale e di talento”. Stoneman succede all’SVP Greg Walters, che andrà in pensione entro la fine dell’anno dopo quasi due decenni di leadership in Lockheed Martin come vice president of Legislative Affairs. Lockheed Martin inoltre ha annunciato Christopher J. Wronsky come senior vice president and chief human resources officer a partire dal 1° settembre. Ricoprirà anche il ruolo di corporate officer e riferirà direttamente al Lockheed Martin Chairman, President and CEO Jim Taiclet. Wronsky succede a Greg A. Karol, che si ritirerà dopo un periodo di transizione. Wronsky ha più di 35 anni di collaborazione con Lockheed Martin e ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità nelle aree di business e a livello internazionale. È l’attuale vice president of Lockheed Martin’s Rotary and Mission Systems Human Resources organization, dove supervisiona la strategia per 35.000 dipendenti. I suoi successi in RMS includono l’integrazione di successo di diverse organizzazioni tra cui l’acquisizione di Sikorsky Aircraft. “Chris ha una comprovata esperienza di leadership e un’efficace strategia per le risorse umane”, ha affermato Jim Taiclet. “Capisce l’imperativo di reclutare, sviluppare e trattenere i migliori talenti necessari per fornire le innovative soluzioni di sicurezza del 21° secolo”. Wronsky sarà responsabile della global human resources strategy e della coltivazione del talento per il team diversificato di Lockheed Martin di oltre 116.000 persone in tutto il mondo. “Il nostro team globale di Lockheed Martin è il motore che alimenta le soluzioni innovative che forniamo ai nostri clienti”, ha affermato Wronsky. “Non vedo l’ora di servire la nostra talentuosa forza lavoro in questo nuovo ruolo e di continuare a costruire una cultura radicata nei valori, nella collaborazione e nell’inclusione”.

AEROPORTO DI PALERMO: L’ASSEMBLEA DEI SOCI GESAP APPROVA IL BILANCIO 2022 – L’assemblea dei soci di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo ha approvato il bilancio di esercizio del 2022 che si chiude con un risultato netto positivo di 8,5 milioni di euro e un margine operativo di oltre 14,2 milioni. “Dall’analisi dei dati di bilancio, consuntivi al 2022, ma soprattutto quelli riferiti al trend di crescita del 2023 si evidenzia la straordinaria potenzialità di crescita soprattutto in vista della predisposizione del nuovo Piano quadriennale degli Investimenti 2024/2027, che dovrà essere rivolto ancor di più alla valorizzazione della struttura aeroportuale nel suo complesso”, dice Carolina Varchi, vicesindaco del Comune di Palermo. L’Ebitda tocca 20.920.343, superiore di 800 mila euro sul 2021. “Tali somme, unitamente ad altre risorse già generate, costituiranno le basi su cui ultimare gli investimenti in corso – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap – completando l’attuale piano delle infrastrutture 2020/23, che porta con sé un significativo ritardo. Infatti, nel corso del 2023, dovranno essere completati lavori per circa 45 milioni di cui dodici riferibili all’esercizio 2022. Il management, inoltre, ha le idee chiare su come affrontare i futuri piani di investimenti e le relative problematiche finanziarie – conclude Burrafato – le nuove sfide che l’intero consiglio di amministrazione di Gesap intende raccogliere saranno il frutto di una corretta programmazione e di una visione generale mirata allo sviluppo e alla crescita”.

GLI F-35 ALL’ESERCITAZIONE NORTHERN EDGE IN ALASKA – Un mix multinazionale di velivoli F-35A, F-35B e F-35C si è recentemente unito all’esercitazione Northern Edge 23-1 in Alaska. Gli F-35A della U.S. Air Force, gli F-35A della Royal Australian Air Force, gli F-35B dell’U.S. Marine Corps, gli F-35B della Royal Air Force e gli F-35C della U.S. Navy hanno tutti partecipato all’esercitazione congiunta, guidata dalle Pacific Air Forces. Tradizionalmente un evento solo negli Stati Uniti, il Northern Edge 23-1 ha incorporato per la prima volta alleati, incluso il famoso 617 ‘Dambusters’ Squadron della Royal Air Force. “L’Exercise Northern Edge serve come esempio di come possiamo operare l’F-35 Lightning di quinta generazione in un complesso ambiente multi-dominio senza soluzione di continuità con i nostri alleati più stretti, migliorando l’interoperabilità e facendo avanzare la nostra capacità”, ha dichiarato il Royal Air Force Air Vice-Marshal Phil Robinson, Air Officer Commanding No.11 Group and UK Global Air Component Commander. “L’opportunità di utilizzare l’intera suite di capacità del Lightning e di immergere i piloti in scenari altamente realistici e spesso estremamente impegnativi si è dimostrata preziosa”, ha aggiunto il Wing Commander Stew Campbell, Officer Commanding 617 Squadron. Durante l’esercitazione, Lockheed Martin ha dimostrato digital command and control, inclusa l’integrazione riuscita con gli F-35 per fornire effetti in più domini. “Questo è la più grande e complessa Northern Edge exercise che abbiamo mai sviluppato”, ha dichiarato l’U.S. Air Force Brig. Gen. David Piffarerio, direttore dell’esercitazione. “Abbiamo portato i migliori tattici da ogni servizio per includere la Guardia e la Riserva, nonché i nostri alleati dal Regno Unito e dall’Australia”. Gli F-35 si sono uniti anche all’esercitazione Northern Edge 23-2, all’inizio di luglio 2023. L’F-35 continua a dimostrarsi il nodo più avanzato in un ambiente di sicurezza del 21° secolo. Northern Edge ha dimostrato la capacità di eseguire in modo affidabile comando e controllo su tutti i servizi, tutti i livelli operativi e su più domini, migliorando così l’interoperabilità e promuovendo la deterrenza integrata.

AMERICAN AIRLINES E CITI MIGLIORANO LA CITI/AADVANTAGE EXECUTIVE WORLD ELITE MASTERCARD – American Airlines e Citi hanno annunciato oggi nuovi vantaggi per la Citi®/AAdvantage® Executive World Elite Mastercard, aggiungendo valore ai titolari di carte premium con un’esperienza di viaggio più elevata. I titolari di carta avranno l’opportunità di guadagnare più miglia AAdvantage® e Loyalty Points e continueranno ad avere accesso alle lounge Admirals Club di American. I nuovi vantaggi della carta verranno lanciati il 23 luglio e nei prossimi mesi verranno implementati miglioramenti alle lounge Admirals Club. “Siamo entusiasti di potenziare la carta Citi/AAdvantage Executive per offrire vantaggi leader del settore, migliorando al contempo l’esperienza dell’Admirals Club per i nostri clienti”, ha affermato Scott Laurence, Senior Vice President of Partnership Strategy, American. “American è grata ai nostri partner di Citi per aver fornito esperienze e un servizio clienti eccezionali ai membri AAdvantage e ai titolari di carte co-brand per oltre 35 anni. Viaggiare è meglio come membro AAdvantage, ed è ancora meglio come titolare di una carta Citi/AAdvantage Executive”. “Per più di 35 anni, Citi e American Airlines hanno fissato lo standard per le offerte di prodotti cobrand, continuando ad aggiornare i prodotti in base agli stili di vita in evoluzione dei nostri titolari di carta”, ha affermato Pam Habner, CEO of U.S. Branded Cards and Lending at Citi. “I titolari di carte oggi vogliono essere premiati per momenti grandi e piccoli. Abbiamo progettato questa carta rinnovata con vantaggi di viaggio elevati per portare i titolari di carta alla loro prossima vacanza prima, insieme a nuovi modi per premiare i titolari”.

AMERICAN AIRLINES RICEVE L’OTTAVO PERFECT SCORE CONSECUTIVO NEL DISABILITY INDEX 2023 – Per l’ottavo anno consecutivo, American Airlines ha ricevuto un punteggio massimo di 100 nel Disability Equality Index® (DEI) ed è stata nominata uno dei posti migliori in cui lavorare per l’inclusione della disabilità nel 2023. “In American Airlines, ci sforziamo con orgoglio di creare una cultura aperta e inclusiva in cui le persone di ogni estrazione e abilità si sentano benvenute”, ha dichiarato Cedric Rockamore, Chief Diversity Officer, American. “Siamo onorati di essere riconosciuti per i nostri sforzi inclusivi e ci impegniamo per il miglioramento continuo nella costruzione di un ambiente in cui le capacità individuali dei membri del nostro team siano apprezzate”. Il DEI è riconosciuto oggi come il più solido strumento di valutazione dell’inclusione della disabilità nel mondo degli affari. Con il DEI, le aziende dimostrano il loro impegno per l’inclusione e l’uguaglianza della disabilità, nonché per questioni sociali più ampie.