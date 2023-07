Delta Air Lines annuncia ordine per ulteriori 12 aeromobili A220

In base al suo attuale accordo, Delta Air Lines ha reso noto un ordine per 12 ulteriori aeromobili A220-300, portando il total firm order della compagnia aerea per gli A220 a 131 aeromobili, 45 A220-100 e 86 A220-300. Nel corso degli anni Delta ha riordinato l’A220 cinque volte ed è oggi il più grande cliente e operatore di A220 al mondo.

“L’A220-300 offre performance efficienti e flessibilità”, ha affermato Kristen Bojko, Vice President of Fleet. “La continua espansione della A220 Family di Delta è un investimento integrale nel futuro dell’aviazione sostenibile”.

“Questo ulteriore ordine dal più grande cliente e operatore dell’A220 è un’ulteriore forte conferma del valore e delle opportunità offerte da questa famiglia di aeromobili di ultima generazione. L’A220 fornisce a Delta la flessibilità per dimensionare correttamente le sue operazioni, guadagnando in efficienza e offrendo un superior single-aisle comfort. In servizio con Delta, l’A220 ha dimostrato di essere un punto di svolta nella sua size category nei mercati altamente competitivi del Nord America”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of International di Airbus.

“Oltre alla sua positiva cabin experience, l’aereo svolge un ruolo importante nell’aiutare a ridurre i costi operativi delle compagnie aeree e l’impatto ambientale. Offrendo il 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 per posto rispetto agli aeromobili della generazione precedente, l’A220 è l’unico aeromobile appositamente costruito per il mercato da 100-150 posti. Combinando aerodinamica all’avanguardia, materiali avanzati e motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney, l’A220 offre ai clienti un’impronta acustica ridotta del 50% e emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore.

Delta ha preso in consegna il suo primo Airbus A220 nell’ottobre 2018 ed è stato il primo vettore statunitense a operare con questo tipo di aeromobile. Delta opera attualmente una flotta di 433 aeromobili Airbus, inclusi 61 aeromobili A220, 280 aeromobili A320 Family, 64 aeromobili A330 e 28 aeromobili A350-900“, afferma Airbus.

“Con 271 A220 consegnati a 16 compagnie aeree operanti in quattro continenti, l’A220 è l’aeromobile ottimale per offrire flessibilità operativa sia per le rotte regionali che per quelle a lunga percorrenza. Ad oggi, più di 90 milioni di passeggeri hanno volato sull’A220. La flotta vola attualmente su oltre 1.100 rotte e oltre 375 destinazioni in tutto il mondo. Alla fine di giugno 2023, circa 30 clienti hanno ordinato più di 800 aeromobili A220, confermando la sua posizione di leader nello small single-aisle market”, conclude Airbus.

L'aereo da 130 posti offre un'esperienza di volo elevata, servendo i clienti domestici che viaggiano da e verso gli hub costieri di Delta. Confortevole e silenzioso, il narrowbody dispone di 12 posti First Class, 30 Delta Comfort+ e 88 Main Cabin.

(Ufficio Stampa Airbus – Delta Air Lines – Photo Credits: Photo Credits: Tad Denson – Airwind, Inc. – Airbus)