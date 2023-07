Emirates introduce il servizio per preordinare i pasti a bordo

Emirates sta compiendo i primi passi verso un’iniziativa innovativa, il preordine dei pasti, grazie alla quale i clienti potranno preselezionare il loro pasto principale tra i 14 giorni e le 24 ore prima del volo, assicurandosi di avere sempre la loro scelta preferita, oltre a contribuire a ridurre gli sprechi di cibo.

“L’iniziativa sarà introdotta a partire dal 25 luglio in Business Class, su tutti i voli tra Dubai e Londra Heathrow, Londra Gatwick e Londra Stansted, aggiungendo ulteriori vantaggi all’esperienza di viaggio dei clienti Emirates, migliorando la gestione del tempo e aggiungendo un ulteriore livello di comprensione del consumo dei pasti a bordo. Il preordine dei pasti si aggiungerà ai dati di tracciamento delle preferenze dei clienti e dei rapporti con il personale di bordo, che facilitano la pianificazione del menu e il carico ottimale di cibo per offrire un’esperienza culinaria di bordo da “ristorante nel cielo”.

Fino a 14 giorni prima del volo, i passeggeri potranno sfogliare il menu di bordo su Emirates.com o sull’app Emirates e scegliere tra una selezione di piatti di ispirazione regionale con ingredienti di provenienza locale. I passeggeri possono anche preordinare pasti speciali, se necessario”, afferma Emirates.

“Sull’aereo, il personale di bordo utilizzerà un’applicazione personalizzata su un dispositivo per visualizzare la selezione dei pasti e servire al passeggero il piatto caldo scelto. Emirates prevede di espandere l’iniziativa di preordine dei pasti anche su più rotte e classi nel prossimo futuro e sta monitorando attentamente i feedback dei clienti nella fase iniziale di lancio del servizio.

L’innovazione del servizio di preordine dei pasti è un’ulteriore aggiunta alla comodità dei viaggi con la tecnologia digitale di cui godono i passeggeri di Emirates. Oltre al check-in sul sito web e tramite app, all’opzione di carte d’imbarco digitali e alla gestione dell’itinerario, i passeggeri potranno anche accedere ai menu digitali in anticipo, iscriversi a Emirates Skywards per aver accesso immediato alla connettività gratuita in base al livello di appartenenza e alla classe di viaggio, e dedicare del tempo a curare una playlist di film, programmi televisivi e musica disponibili sul ice, che possono essere sincronizzati tra la loro app e lo schermo del televisore nel momento in cui salgono a bordo. I passeggeri di Emirates sono anche invitati a recensire tutti gli aspetti del loro volo in un rapido sondaggio digitale che appare sullo schermo del sistema di intrattenimento di bordo, fornendo feedback e approfondimenti che garantiscono ai clienti di volare meglio con Emirates“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)