Cabo Verde Airlines debutta con il suo primo Boeing 737 MAX

Boeing e Cabo Verde Airlines hanno celebrato oggi la consegna del primo 737 MAX della compagnia aerea, con un evento speciale presso la sua base con funzionari e dipendenti.

“Come parte del suo nuovo “take-off” rebranding, il 737-8 della compagnia aumenterà il turismo per la nazione insulare da Africa, Europa, Nord America e Sud America”, afferma Boeing.

“Questo è un momento significativo per Cabo Verde Airlines. Con l’aggiunta del Boeing 737-8, continuiamo ad espandere la nostra flotta ai livelli pre-pandemici”, ha affermato Sara Pires, CEO e presidente di Cabo Verde Airlines. “La consegna di un aereo con le capacità del 737-8 ci consente di soddisfare la crescente domanda di viaggi verso il nostro Paese, arcipelago al crocevia di quattro continenti”.

“Cabo Verde Airlines collega quattro continenti con voli non-stop dai suoi hub di Praia e Sal. Il 737-8 fa parte della nuova “take-off” relaunch strategy della compagnia aerea. Mira a rinnovare la sua flotta ed espandere la sua rete a rotte precedentemente operate a seguito della pandemia”, prosegue Boeing.

“La famiglia 737 MAX è perfettamente adatta a Cabo Verde Airlines per servire mercati importanti in Africa, Europa e Nord e Sud America, fornendo capacità e flessibilità migliorate in tutta la sua rete”, ha affermato Anbessie Yitbarek, Boeing vice president of Commercial Sales and Marketing for Africa. “Il 737-8, con la sua versatilità e l’efficienza nei consumi, sosterrà l’obiettivo di Cabo Verde Airlines di competere per riconquistare quote di mercato”.

“La famiglia di aerei 737 MAX offre maggiore efficienza, migliori performance ambientali e maggiore comfort per i passeggeri nel single-aisle market. Dotato di motori CFM International LEAP-1B e di advanced technology winglets, il 737 MAX riduce il consumo di carburante e le emissioni del 20% rispetto agli aerei che sostituisce”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)