Eve Air Mobility ed Embraer annunciano la prima eVTOL Production Location in Brasile

Eve Air Mobility (“Eve”) ed Embraer hanno annunciato oggi che la prima electric vertical take-off and landing aircraft (eVTOL) production facility sarà situata nella città di Taubaté, nello stato di San Paolo, Brasile. Fatta salva l’approvazione finale delle autorità, l’impianto di produzione sarà situato su una porzione di terreno designata all’interno dell’unità esistente di Embraer, che sarà ampliata.

Il sito beneficia di una posizione logistica strategica, offrendo un facile accesso tramite due autostrade e la vicinanza a una ferrovia. Un altro vantaggio significativo è la vicinanza della regione alla sede centrale di Embraer a São José dos Campos e all’engineering and human resources team di Eve, che faciliterà lo sviluppo e la sostenibilità di nuovi processi produttivi, migliorando l’agilità e la competitività di Eve.

“Quando abbiamo iniziato la nostra ricerca di un luogo di produzione per costruire il nostro eVTOL, volevamo reinventare il modo in cui l’aereomobile poteva essere costruito utilizzando la tecnologia e i processi di produzione più recenti, insieme ad altri aspetti come la supply chain e la logistica”, ha affermato Andre Stein, co-CEO di Eve. “Il nostro obiettivo è offrire al mercato prodotti e servizi sicuri e affidabili ed essere altamente competitivi nell’efficienza produttiva. Al team è stata assegnata l’opportunità di progettare una assembly line ottimizzata che dia priorità a sicurezza, qualità, efficienza, produttività e sostenibilità”.

“Questa decisione è in linea con il nostro piano strategico di crescita, guidato da innovazione e sostenibilità”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Crediamo nell’enorme potenziale del global Urban Air Mobility market e rafforziamo il nostro impegno nei confronti di Eve come uno dei principali attori in questo settore”.

Nel maggio 2022 Eve ha annunciato una partnership con Porsche Consulting per definire la eVTOL global manufacturing, supply chain and logistics macro strategy di Eve. Da allora le due società hanno lavorato insieme per ricercare concetti di produzione e innovazione avanzati e hanno utilizzato la loro esperienza aeronautica e automobilistica combinata per progettare un concetto di industrializzazione per velivoli eVTOL basato su elevata sicurezza, qualità, efficienza e attenzione al cliente.

“Siamo concentrati sul raggiungimento dei più elevati standard di qualità nella produzione di eVTOL attraverso una maggiore conoscenza e considerazione di un approccio innovativo. Dopo un’ampia ricerca sui concetti di produzione e innovazione avanzati per oltre un anno, siamo ora pronti a stabilire la nostra fabbrica iniziale per la produzione di eVTOL. Con fiducia nelle nostre capacità, siamo attrezzati per ridimensionare in modo efficiente il volume di produzione in modo sostenibile per soddisfare le esigenze di un mercato in crescita”, ha aggiunto Alice Altissimo, Vice President of Program Management and Operation at Eve.

Eve continua a progredire nello sviluppo del suo eVTOL. L’azienda si concentra anche sulla creazione di un portafoglio completo di soluzioni, tra cui un esclusivo Urban Air Traffic Management (Urban ATM) software per ottimizzare e scalare le Urban Air Mobility operations in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)