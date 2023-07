Vueling è la seconda compagnia aerea low-cost più puntuale d’Europa nel primo semestre dell’anno

Secondo Cirium, società di consulenza internazionale specializzata in analisi nel campo dell’aviazione, Vueling, compagnia parte del gruppo IAG, è risultata la seconda compagnia aerea low-cost più puntuale d’Europa tra gennaio e giugno 2023, con un tasso medio dell’82,1% sugli oltre 100.000 voli decollati.

“Guardando alla puntualità nelle partenze dagli aeroporti italiani, Vueling è stata la più puntuale del semestre a Roma Fiumicino con un tasso del 77%. Spicca anche all’Amerigo Vespucci di Firenze con un tasso di puntualità del 76,7%.

I dati di Cirium mostrano anche che Vueling, tra le compagnie aeree low-cost, ha raggiunto il tasso di puntualità più alto nelle partenze da Barcellona (83,3%) Parigi-Orly (75,4%) e Charles de Gaulle (82,7%), sempre in riferimento alla prima metà del 2023.

Nel mese di giugno, secondo il rapporto “The On-Time Performance Review”, Vueling si è attestata come la seconda compagnia low cost più puntuale, con un tasso medio di puntualità del 76,9% sugli oltre 18.900 voli decollati”, afferma Vueling.

“Siamo orgogliosi di aver confermato i nostri risultati in termini di puntualità perché sono il risultato del nostro fermo impegno nel raggiungimento di alti livelli di eccellenza nelle attività e negli sforzi profusi da tutti coloro che fanno parte di Vueling”, commenta Oliver Iffert, Chief Operations Officer di Vueling.

“Avviati nel 2008, i rapporti di Cirium sulle prestazioni delle compagnie aeree e degli aeroporti sono tra quelli che nel settore dell’aviazione esistono da più tempo. L’analisi si basa sui dati provenienti da oltre 600 fonti che forniscono informazioni sui voli in tempo reale ed è supervisionata da un comitato consultivo indipendente che ne garantisce l’accuratezza e la precisione”, prosegue Vueling.

“Vueling si impegna costantemente nella crescita a livello internazionale, grazie ai suoi investimenti nelle basi di Londra Gatwick, Parigi Orly, Amsterdam, Firenze e Roma.

Per la stagione estiva, la compagnia ha una rete di oltre 278 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate con una flotta totale di 124 Airbus A319, A320, A320neo e A321.

In termini di sostenibilità e come parte di IAG, l’impegno di Vueling per l’ambiente è assoluto: la società si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 attraverso l’attuazione della strategia FlightPath Net Zero e a operare il 10% dei suoi voli con carburante per aviazione sostenibile entro il 2030″, conclude Vueling.

