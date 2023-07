easyJet lancia una raccolta fondi estiva a bordo per supportare l’appello dell’UNICEF a favore dell’istruzione

easyJet ha lanciato una raccolta di donazioni a bordo dei suoi aerei per contribuire a raccogliere fondi a sostegno dell’appello dell’UNICEF per l’istruzione, al fine di garantire che ogni bambino si veda riconosciuto il diritto di imparare. I clienti che voleranno con easyJet nelle prossime sette settimane potranno fare una donazione a bordo.

“L’istruzione è un diritto umano e tuttavia, ancora oggi, sette bambini su dieci a livello globale non sono in grado di leggere o scrivere prima dell’età di dieci anni e per i bambini non scolarizzati queste competenze di base sono ancora più inaccessibili. La mancanza di istruzione si ripercuote sulla salute, sulle prospettive e sul potenziale di guadagno dei bambini e per questo avrà certamente un impatto sulle società e sulle economie per le generazioni a venire. L’UNICEF lavora 24 ore su 24 per difendere il diritto all’apprendimento dei bambini e il sostegno dei clienti easyJet è molto importante.

I clienti di easyJet possono aiutare l’UNICEF e i suoi partner a garantire che i bambini di tutto il mondo possano avere accesso alla scuola, continuare a imparare e acquisire le competenze necessarie per avere successo nella vita. Con oltre 600 milioni di bambini e adolescenti in tutto il mondo che non sono in grado di raggiungere le competenze di base di lettura e matematica e due terzi dei bambini in età scolare che non dispongono di una connessione Internet a casa che agevoli il loro apprendimento, quella che si profila è una sfida importante che richiede innovazione, investimenti e il sostegno delle comunità globali”, afferma easyJet.

“easyJet e UNICEF si sono uniti per lanciare la loro partnership Change for Good nel 2012. Da allora, i clienti e il personale easyJet hanno raccolto quasi 17 milioni di sterline in donazioni a bordo, contribuendo a proteggere dalle malattie milioni di bambini in tutto il mondo e a tenerli al sicuro durante le emergenze. Tra queste è da ricordare la raccolta di oltre 400.000 sterline a favore dei bambini e delle famiglie colpite dai terremoti in Turchia e Siria, che ha consentito di raccogliere fondi necessari da destinare al lavoro compiuto dall’UNICEF in quella regione per tutelare la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini. I clienti e il personale easyJet hanno inoltre raccolto la cifra record di 616.000 sterline in un solo mese a favore della missione UNICEF in Ucraina nel 2022, oltre a più di 2 milioni di sterline a favore dell’appello UNICEF per l’istruzione nelle situazioni di emergenza verificatesi durante l’estate 2008 e l’estate 2019.

Milioni di clienti easyJet che voleranno in 35 Paesi quest’estate potranno fare una donazione a bordo in qualsiasi valuta, aiutando così l’UNICEF a soddisfare le continue necessità di questi bambini. Il personale di cabina easyJet effettuerà la raccolta a bordo di tutti i suoi voli fino al 2 settembre 2023″, prosegue easyjet.

Michael Brown, Direttore dei servizi di cabina di easyJet, ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso della nostra partnership con l’UNICEF e dell’incredibile lavoro che il nostro personale svolge per sostenere le raccolte fondi a bordo. So che le nostre persone sono molto sensibili ai cambiamenti che possono contribuire a realizzare nei confronti di tante vite e comunità in tutto il mondo, in particolar modo grazie alle generose donazioni dei nostri clienti. Vorremmo ringraziare tutti i nostri clienti per le donazioni che potranno fare, oltre a ringraziare per la loro gentilezza e generosità coloro che hanno donato fino ad ora”.

Jon Sparkes, Direttore Generale del Comitato britannico per l’UNICEF UK, ha dichiarato: “La mancanza di istruzione è diventata un problema globale che indebolisce i sistemi educativi e colpisce i bambini di tutto il mondo. Oggi più che mai è necessario tutelare i bambini e il loro futuro. L’UNICEF e easyJet stanno lavorando insieme per fornire a bambini e adolescenti risorse educative essenziali e opportunità di apprendimento di qualità per prepararli con le conoscenze e le competenze di cui hanno bisogno per crescere. Voglio ringraziare tutti i dipendenti e i clienti di easyJet per il loro generoso sostegno al nostro lavoro in favore dei bambini di tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)