Emirates celebra il milionesimo passeggero sulla rotta Bologna – Dubai

Emirates ha trasportato un milione di passeggeri tra Bologna e Dubai da quando ha avviato le operazioni verso la città emiliana, nel novembre 2015.

“Il milionesimo passeggero è stato premiato con un upgrade gratuito in Business Class per il suo volo. L’occasione è stata celebrata alla presenza di Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia, e di Nazareno Ventola, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna.

Alessandro Montisano è il passeggero italiano che ha viaggiato da Bologna a Manila per i suoi impegni di lavoro e per far visita al fratello che vive lì da anni. Il signor Montisano, entusiasta della piacevole sorpresa, ha ringraziato per il gesto gentile Emirates, che ha ribadito l’impegno della compagnia aerea nel creare ricordi indelebili per i suoi clienti”, afferma Emirates.

“Celebrare il milionesimo passeggero sulla rotta Bologna-Dubai in poco meno di otto anni di attività in città è la prova che Emirates è la scelta migliore per i viaggi a lungo raggio per i clienti italiani. E questo risultato ci rende estremamente orgogliosi. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’eccezionale lavoro svolto insieme all’Aeroporto di Bologna, che offre una piacevole esperienza aeroportuale per i nostri viaggiatori, e continua a gestire con successo i flussi di traffico anche durante alcuni dei nostri periodi più affollati”, ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia. “I dati indicano che stiamo assistendo a un significativo aumento della domanda di viaggi da e verso tutti i nostri gateway italiani, soprattutto durante l’attuale stagione estiva. L’aeroporto di Bologna è molto popolare tra i viaggiatori d’affari e di piacere in quanto collega i clienti a Dubai e in poi a più di 140 città in 6 continenti, tra cui destinazioni popolari come: Malè, Bangkok, Delhi, Tokyo e Manila. Questa tappa fondamentale raggiunta oggi ci incoraggia anche a continuare a investire nei nostri prodotti e servizi, assicurando un’esperienza di viaggio senza pari per tutti gli italiani”, ha concluso Ghiringhelli.

“Siamo molto soddisfatti della partnership attivata nel 2015 con Emirates e dei risultati ottenuti insieme in questi anni, caratterizzati da una lunga fase di sviluppo e da un periodo complesso legato alla pandemia da Covid-19, durante il quale la partnership si è peraltro consolidata. Il volo diretto con l’hub di Dubai ha potenziato ulteriormente la nostra connettività verso i Paesi del Golfo e verso tutto l’Estremo Oriente, generando nuove opportunità per la città di Bologna, la regione Emilia-Romagna e l’intero bacino di utenza del nostro aeroporto, sia in ottica leisure che business. Molto importante per il sistema di imprese del territorio anche l’opportunità di trasportare merci, sia import sia export, nella capiente stiva dei Boeing 777-300ER utilizzati da Emirates, stiva che consente, in particolare, di raggiungere facilmente mercati importanti per l’export di automobili, abbigliamento, calzature e altri articoli di lusso, a dimostrazione della centralità del nostro aeroporto nelle catene logistiche a livello globale”, ha commentato Nazareno Ventola, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Aeroporto di Bologna.

“Dal 2015 ad oggi la compagnia aerea del Golfo ha operato più di 4.100 voli tra Bologna e Dubai e ha trasportato più di 40 mila tonnellate di merci attraverso Emirates SkyCargo, la divisione cargo della compagnia aerea, che, tra le altre merci, ha anche trasportato più di 800 auto di lusso, tra cui Ferrari, Lamborghini e Pagani, dall’Italia ad altri mercati della sua rete globale.

Il traguardo raggiunto da Emirates nella città emiliana è particolarmente significativo, in quanto la partnership ha permesso a Emirates di presidiare un mercato importante e vivace, e allo stesso tempo ha consentito al Marconi di diventare un hub strategico per promuovere gli scambi commerciali con Dubai e da lì verso altre destinazioni in Oriente”, prosegue Emirates.

“Da Dubai, Emirates opera attualmente 7 voli settimanali per Bologna. Sono 35 gli altri voli settimanali per destinazioni italiane, tra cui Roma, Venezia e Milano, cui si aggiungono altri 7 voli sulla rotta Milano – New York che a breve compirà 10 anni.

A Bologna, Emirates opera con i suoi moderni Boeing 777-300ER in una configurazione a tre classi, offrendo otto suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business Class e 304 posti in Economy Class. I viaggiatori da e per l’Italia possono beneficiare dei servizi e dei prodotti leader del settore di Emirates in volo e a terra in tutte le classi, con piatti di ispirazione regionale e bevande. I viaggiatori possono anche usufruire di ice, il sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea che offre fino a 6.500 canali di intrattenimento on-demand in oltre 40 lingue, tra cui film italiani, programmi televisivi e una vasta libreria musicale.

Come riconoscimento per la qualità dei suoi servizi, Emirates ha vinto numerosi premi per l’eccellenza in tutte le sue operazioni, tra cui il titolo di Compagnia Aerea di Classe Mondiale nell’ambito dell’APEX Official Airline Ratings, il primo posto in tutti i premi APEX Passenger Choice e la classificazione come compagnia aerea a cinque stelle da parte di APEX”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Emirates – Aeroporto di Bologna)