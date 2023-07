SIA Group riporta una trimestrale record

Singapore Airlines (SIA) Group ha registrato un net profit di 734 milioni di dollari nei primi tre mesi dell’esercizio 2023/24, la performance trimestrale più alta della sua storia, a fronte di una forte domanda di viaggi aerei.

“La capacità passeggeri del Gruppo è aumentata del 32,4% su base annua con l’allentamento delle restrizioni sui viaggi aerei internazionali a livello globale. Singapore Airlines (SIA) e Scoot hanno trasportato 8,4 milioni di passeggeri durante il trimestre, il 65,5% in più rispetto all’anno precedente, con una forte domanda in tutte le regioni e segmenti di mercato. Il traffico passeggeri e i load factor sono migliorati in tutti i mercati, con una crescita del traffico su base annua del 49,0% superiore all’espansione della capacità. Il Gruppo ha raggiunto un load factor trimestrale record dell’88,9%, con SIA a un record dell’88,1% e Scoot a un record del 91,7%.

La performance del segmento cargo è diminuita di anno in anno poiché la domanda ha continuato a diminuire. Il cargo load factor è diminuito di 13,7 punti percentuali, al 51,8%”, afferma SIA Group.

“I ricavi del Gruppo sono aumentati di 551 milioni di dollari (+14,0%) su base annua a 4,479 miliardi di dollari, con maggior passenger flown revenue pari a 1,001 miliardi di dollari (+37,4%), parzialmente compensata da un calo di 555 milioni di dollari (-50,6%) nella cargo flown revenue.

Le spese sono aumentate di 353 milioni di dollari (+ 10,5%) su base annua, a 3,725 miliardi di dollari.

Il Gruppo ha registrato un operating profit di 755 milioni di dollari, 199 milioni di dollari (+35,8%) migliore rispetto all’operating profit di 556 milioni di dollari dell’anno precedente. SIA ha generato un operating profit record di 738 milioni di dollari, con un miglioramento di 113 milioni di dollari. L’operating profit per Scoot è stato di 24 milioni di dollari, in aumento di 76 milioni di dollari rispetto all’anno precedente.

Il net profit trimestrale del gruppo è aumentato di 364 milioni di dollari, o del 98,4%, rispetto allo scorso anno e si è attestato a 734 milioni di dollari”, prosegue SIA Group.

“La domanda di viaggi aerei dovrebbe rimanere robusta per tutte le regioni durante il picco estivo, con le prenotazioni anticipate di passeggeri che seguiranno da vicino l’iniezione di capacità nella maggior parte dei mercati nei prossimi tre mesi. SIA Group è ben posizionato in questo contesto operativo, anche se nei prossimi mesi si prevede un’intensificazione della concorrenza con l’immissione di maggiore capacità sulle rotte internazionali. Il Gruppo monitorerà da vicino queste tendenze e adeguerà di conseguenza la sua capacità e la sua rete.

La domanda cargo dovrebbe rimanere debole nel breve termine a causa dell’inflazione e delle deboli condizioni economiche. Man mano che sempre più compagnie aeree aggiungono servizi passeggeri, la bellyhold capacity continuerà ad aumentare a livello globale.

Le incertezze macroeconomiche e geopolitiche, così come l’inflazione, potrebbero rappresentare una sfida per il settore aereo. La forza del portafoglio del Gruppo e le strategie multi-hub, così come i suoi programmi di trasformazione di successo, lo hanno messo in una posizione forte per affrontare queste sfide e beneficiare delle opportunità future”, conclude SIA Group.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)