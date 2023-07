easyJet: sconti fino al 15% su 125.000 biglietti per volare in Italia e in Europa il prossimo autunno

easyJet informa: “Con easyJet è sempre il momento giusto per pensare alla prossima avventura italiana o europea: da oggi, 31 luglio, fino alla mattina di mercoledì 2 agosto, easyJet mette a disposizione dei passeggeri italiani 125.000 posti a tariffe scontate fino al 15% per volare verso tantissime mete tra il 1° settembre e il 30 novembre 2023.

Weekend in fuga o ponti autunnali: le occasioni sono molteplici e sono tutte perfette per vivere con easyJet non solo il piacere di viaggiare, ma anche di poterlo fare a tariffe davvero incredibili”.

“Grazie a easyJet, qualsiasi destinazione è a una manciata di ore di distanza. Per coloro che sognano di volare oltre i confini nazionali, sono numerosi i paesaggi europei che attendono i vacanzieri italiani: dalle meravigliose spiagge delle isole greche o spagnole alle bellezze turistiche delle principali capitali europee. Per chi invece continua a sognare le mete nostrane, questo è il momento ideale per organizzare i prossimi ponti autunnali alla scoperta delle più belle città lungo lo stivale.

La promozione è attiva su tutti i canali di vendita easyJet fino alle 9 di mercoledì 2 agosto”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)