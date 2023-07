News Brevi – 31.07.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA CON FALCON 50 DA ALGHERO A GENOVA – Si è concluso a notte fonda il trasporto sanitario urgente effettuato da un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare che ha consentito ad una bambina di appena 2 giorni in imminente pericolo di vita, di ricevere le cure salva-vita di cui necessitava. Il velivolo militare da trasporto del 31°Stormo di Ciampino (RM) è decollato da Alghero ed è atterrato a Genova intorno alle ore 3:20. A bordo dell’F 50 anche la mamma e un‘equipe medica che hanno assistito la bambina durante il volo per raggiungere il capoluogo ligure. Un’autombulanza ha completato il trasferimento dall’aeroporto di Genova fino all’Ospedale “Gaslini”. La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d’urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. Il trasporto d’urgenza effettuato nella notte dall’equipaggio del 31° Stormo di Ciampino dimostra che gli interventi dei velivoli dell’Aeronautica Militare a favore della collettività sono quotidiani, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, anche in condizioni meteorologiche complesse. Oltre ai trasporti sanitari di urgenza che consentono di trasferire in tempi rapidissimi pazienti in condizioni critiche verso centri specialistici su tutto il territorio nazionale, l’Aeronautica Militare effettua anche trasporti di organi per trapianti, interventi di ricerca e soccorso aereo in caso di persone disperse o traumatizzate e concorre nei soccorsi in caso di pubbliche calamità, come avvenuto recentemente nelle zone alluvionate dell‘Emilia Romagna (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMBRY-RIDDLE AERONAUTICA UNIVERSITY SELEZIONA IL DA42-VI PER IL RINNOVO DELLA FLOTTA – Embry-Riddle Aeronautical University ha selezionato l’Austro Engine jet-fuel piston engine-powered Diamond Aircraft DA42-VI per fornire multi-engine training presso il suo campus di Daytona Beach, Florida, per il rinnovo della sua flotta. Il contratto riguarda 12 nuovi velivoli DA42-VI, da consegnare nel 2024. “Siamo entusiasti di estendere il nostro long-term use del velivolo Diamond DA42”, ha affermato il Dr. Ken Byrnes, Embry-Riddle’s assistant dean and Flight chair of Aeronautical Science. “L’impegno di Diamond per la sicurezza, la qualità e il progresso tecnologico dei loro aerei si allinea perfettamente con i nostri valori fondamentali”. “Siamo onorati di rafforzare ulteriormente la nostra relazione di lunga data con Embry-Riddle, che è stata per decenni all’avanguardia nella formazione aeronautica. I DA42-VI con un design interamente in composito, jet fuel piston engines ecologici ed efficienti e Garmin G1000 NXi glass cockpit sono perfetti per loro”, ha dichiarato Trevor Mustard, Head of Aircraft Sales and Marketing, Diamond Aircraft Canada. “Il 4-seat DA42-VI è la versione più recente del light piston twin-engine aircraft Diamond. Il jet fuel powered DA42-VI è progettato per rendere molto più semplice il passaggio da single to twin engine. L’aeromobile genera un risparmio di carburante fino al 50% rispetto ai conventional AVGAS powered twins e il suo panoramic canopy offre un’eccellente visibilità durante tutte le manovre di volo”, afferma Diamond Aircraft.

DIAMOND AIRCRAFT CELEBRA LA DA50 RG FAA CERTIFICATION E LA PRIMA U.S. CUSTOMER DELIVERY – Diamond Aircraft annuncia la certificazione FAA (Federal Aviation Administration) per il suo nuovo DA50 RG single engine piston con retractable gear, aprendo la strada alle consegne ai clienti statunitensi, compresa la consegna al primo DA50 RG U.S. customer all’EAA AirVenture 2023, Oshkosh. Il 25 luglio Diamond Aircraft ha ricevuto il DA50 RG FAA validated type certificate presso il suo stand a EAA AirVenture “Il nostro rivoluzionario DA50 RG sta ricevendo grandi elogi da tutti coloro che lo pilotano. La sua combinazione di dimensioni della cabina, utilità, performance ed efficienza, abbinate a jet fuel engines, lo rendono un aereo ideale per il mercato statunitense”, ha affermato Liqun (Frank) Zhang, CEO Diamond Aircraft Group & CEO Diamond Aircraft Austria. “Abbiamo atteso con impazienza questo prossimo traguardo e siamo estremamente orgogliosi di offrire questo fantastico velivolo, insieme ai nostri popolari singles and twins. Vorremmo anche congratularci con Continental Aerospace Technology per aver ricevuto la certificazione FAA per il CD-300 jet fuel engine, che equipaggia il nostro DA50 RG”. “Diamond Aircraft sta ora lavorando alla consegna di tutti i velivoli DA50 RG, che sono già stati ordinati da molti clienti statunitensi. Da maggio il DA50 RG è in tournée negli Stati Uniti, per far sperimentare al maggior numero possibile di piloti le caratteristiche di questo velivolo. Il tour proseguirà fino alla fine di settembre”, afferma Diamond Aircraft.

AERONAUTICA MILITARE: IL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO COMPIE 100 ANNI – È stato celebrato lunedì 31 luglio il primo secolo di vita del Corpo di Commissariato Aeronautico, costituito con Decreto Commissariale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n° 198 del 23 agosto 1923. Un passato glorioso che si unisce a quello dell’Aeronautica Militare stessa, nata come Forza Armata autonoma pochi mesi prima, il 28 marzo 1923. “Una ricorrenza dall’altissimo valore simbolico, necessariamente coeva all’anno di fondazione dell’Aeronautica Militare, poiché i compiti istituzionali devoluti al nostro prestigioso Corpo si pongono quale imprescindibile presidio a salvaguardia dell’efficienza e della piena operatività dell’intera Forza Armata”. Queste le parole del Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico, Generale Ispettore Capo Walter Maria Li Greci, nel messaggio augurale rivolto al personale del Corpo. Riferendosi poi al delicato ruolo che il moderno strumento militare richiede agli uomini e donne del Corpo di Commissariato, sia in territorio nazionale che nel magmatico contesto internazionale, ha così continuato: “Mi rivolgo a ciascuno di Voi, esortandovi affinché l’esemplarità del comportamento, la spiccata sensibilità istituzionale, l’imperturbabile slancio motivazionale e la ferma adesione ai valori della generosità e del rispetto reciproco, non smettano di caratterizzare il vostro percorso umano e professionale, anche in modo silente e lontano dalle luci della ribalta”. Il Capo del Corpo di Commissariato è il Consulente del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare per tutte le questioni riguardanti il Corpo, con particolare riguardo alla formazione e ai profili d’impiego del personale, nonché per le questioni tecniche di competenza. Il Corpo di Commissariato Aeronautico esercita funzioni direttive, ispettive, logistiche, tecniche, amministrative e contabili per i servizi del contante, del vettovagliamento, del vestiario ed equipaggiamento, del casermaggio nonché degli altri materiali ordinari; svolge attività di studio, ricerca e sviluppo tecnico nei settori di specifico interesse e assolve funzioni in materia giuridica, economica e finanziaria; ricopre incarichi previsti dagli ordinamenti. Il Corpo di Commissariato Aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo delle direzioni di commissariato aeronautico, dei comandi di zona aerea e dei comandi dell’Aeronautica militare; di magazzini e stabilimenti vari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ANA CELEBRA LA CULTURA DELLE HAWAII – All Nippon Airways ospiterà “ANA ‘Aha Mele”, un festival musicale culturale dal 16 al 19 novembre 2023 a Honolulu, Hawaii. “‘Aha Mele” è una frase hawaiana che significa “concerto” ed esprime il desiderio di ANA di connettersi con la gente delle Hawai’i attraverso la musica, proteggendo la cultura e l’ambiente. ANA ‘Aha Mele è stata rinnovata nel 2022 dopo una pausa di due anni e invita i partecipanti a partecipare a eventi che incorporeranno la cultura hawaiana e la promozione della conservazione e della sostenibilità ambientale. Il FLYING HONU di ANA, un Airbus A380 appositamente dipinto, opera tra il Giappone e le Hawaii contribuendo allo scambio di viaggiatori. ANA lavorerà anche con la comunità locale per fornire educazione musicale ai bambini delle Hawaii e impegnarsi in iniziative di conservazione ambientale come la piantumazione di alberi”, afferma ANA. “ANA ‘Aha Mele rappresenta una miscela armoniosa di arte, cultura e tutela dell’ambiente”, ha dichiarato Junko Yazawa, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning, ANA. “Attraverso questo evento di scambio culturale, promuoveremo l’inclusività, ispireremo la creatività e alimenteremo un profondo apprezzamento per la ricca cultura e le meraviglie naturali delle Hawaii. Invito i partecipanti a unirsi a noi mentre voliamo verso nuove vette, connettendo i cuori e celebrando la bellezza della musica, della cultura e il nostro pianeta condiviso”. Continuando la tradizione iniziata nel 2019, ANA pianterà Milo trees durante questo evento.