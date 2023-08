Emirates: oltre 160.000 passeggeri in Premium Economy nel primo anno di full-service

Dopo aver stabilito nuovi standard di settore nei viaggi in Premium Economy, Emirates celebra il primo anno di operazioni full-service con la popolare classe di cabina. “Oltre 160.000 clienti sono passati a volare in Emirates Premium Economy da quando è stato introdotta nell’agosto 2022, con una forte dinamica della domanda prevista nei prossimi mesi. La compagnia aerea offre ai viaggiatori maggiori opportunità di sperimentare il suo prodotto Premium Economy, che è attualmente disponibile sui voli verso 11 città, con l’elenco che crescerà fino a 13 città entro la fine dell’anno, man mano che più aeromobili con cabine rinnovate entreranno in servizio.

Da quando Emirates ha introdotto la sua Premium Economy Class, la risposta dei clienti è stata straordinariamente positiva, con una domanda che ha superato le aspettative e prenotazioni in crescita di mese in mese, a dimostrazione del suo fascino per un’ampia gamma di segmenti di viaggiatori che vogliono provare il suo lusso discreto e l’esperienza elevata a un ottimo rapporto qualità-prezzo . Quasi la metà dei clienti che volano in Emirates Premium Economy sono viaggiatori singoli in vacanza, mentre coppie e famiglie costituiscono l’altra metà. Più del 60% dei clienti che hanno prenotato in Premium Economy nell’ultimo anno erano anche membri Emirates Skywards e clienti abituali della compagnia aerea”, afferma Emirates.

“Attualmente Emirates vola con i suoi A380 con le più recenti cabine Premium Economy verso London Heathrow, Sydney, Melbourne, Auckland, Christchurch, Singapore, Los Angeles, New York JFK, Houston, San Francisco e Dubai, con voli che registrano regolarmente posti pieni in Premium Economy. La compagnia aerea prevede di rendere disponibile la Premium Economy per i clienti che volano da/per Mumbai e Bangalore a partire dal 29 ottobre, e presto verranno annunciate altre città. Emirates opera attualmente 20 aeromobili dotati di Premium Economy, 14 dei quali sono stati adattati internamente dal team di Emirates Engineering a Dubai nel corso degli ultimi nove mesi.

Dall’agosto 2022 la compagnia aerea ha operato quasi 4.500 voli in Premium Economy, percorrendo oltre 36 milioni di chilometri in tutto il mondo. Su quei voli, oltre 192.000 pasti dai suoi menu accuratamente curati che includono i migliori ingredienti sono stati serviti ai clienti, che hanno apprezzato piatti di ispirazione regionale e generosamente porzionati. I menu Premium Economy vengono aggiornati ogni mese per garantire una varietà di sapori. Oltre 126.000 cioccolatini sono stati serviti per concludere i pasti per i clienti Premium Economy. La solida selezione di bevande della compagnia aerea in Premium Economy include un’esclusiva globale per i clienti Emirates, lo spumante australiano, Chandon Vintage Brut 2016, insieme a una scelta di un vino bianco e rosso unico”, prosegue Emirates.

“La filosofia della compagnia aerea di innovare e ridefinire costantemente l’eccellenza del servizio attraverso l’introduzione della Premium Economy le è valsa numerosi piazzamenti e riconoscimenti nella cabin category ai 2023 Skytrax Awards, Business Traveller awards, Airline Ratings Excellence Awards, 2022 Business Traveller Middle East awards.

A maggio Emirates ha lanciato una campagna globale con l’attrice Oscar Penelope Cruz, che l’ha vista anche godersi gli spaziosi posti in Premium Economy. La compagnia aerea ha anche fornito un assaggio della sua offerta Premium Economy attraverso tour guidati della nuova classe di cabina a media e influencer, partner commerciali, aeroporti e funzionari governativi in città come Sydney, Melbourne, Auckland, Christchurch, Singapore, New York JFK e San Francisco.

Il roll-out della Premium Economy è una componente fondamentale del programma di retrofit multimiliardario della compagnia aerea, che vedrà l’aggiornamento degli interni di 67 Emirates A380 cabins e 53 Boeing 777 cabins. Entro la fine del programma, verranno installati oltre 4.000 posti Premium Economy, oltre a oltre 700 suite di First Class e 5.000 posti Business Class rinnovati con gli interni più recenti.

I biglietti in Premium Economy possono essere prenotati su emirates.com, sull’Emirates App o tramite agenti di viaggio online e offline”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)