Emirates celebra 20 anni di voli in Nuova Zelanda

La giornata di oggi segna 20 anni di voli Emirates in Nuova Zelanda, mentre la compagnia aerea celebra la sua più forte presenza sul mercato fino ad oggi.

“Il 2 agosto 2003 Emirates ha lanciato il suo primo servizio dalla Nuova Zelanda, contrassegnato da due voli inaugurali: il primo via Sydney su un Boeing 777-300ER e il secondo su un A330 da Melbourne. A bordo di un volo c’era HH Sheikh Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, Emirates’ Chairman and Chief Executive.

Negli ultimi due decenni Emirates ha trasportato oltre 16 milioni di passeggeri tra Dubai e la Nuova Zelanda attraverso 49.000 voli per Auckland e Christchurch. Emirates sta attualmente effettuando 14 voli settimanali per la Nuova Zelanda da Dubai, con servizi giornalieri diretti per Auckland e per Christchurch via Sydney, offrendo ai passeggeri l’unica opportunità di viaggiare attraverso la Trans-Tasman su un A380.

Il servizio Emirates da Dubai ad Auckland rimane la rotta più lunga sulla rete della compagnia aerea, portando i passeggeri su un viaggio di 14.000 km verso la loro destinazione. Christchurch rimane la città più piccola della rete ad essere servita dall’ammiraglia A380.

Nel marzo 2023 la Nuova Zelanda è diventata in particolare il primo paese a utilizzare esclusivamente il nuovo A380 a quattro classi di Emirates su tutti i servizi. Gli aeromobili sono dotati di 56 posti Premium Economy, con la nuova classe di cabina introdotta da Emirates nell’ambito del programma multimiliardario di retrofit degli aeromobili della compagnia aerea, uno dei maggiori investimenti mai realizzati nel settore”, afferma Emirates.

“Il braccio cargo della compagnia aerea, Emirates SkyCargo, ha dato un contributo fondamentale all’economia locale, esportando carne, frutta, pesce e attrezzature mediche dalla Nuova Zelanda. Poiché molte altre compagnie aeree internazionali hanno sospeso i servizi per la Nuova Zelanda durante la pandemia COVID-19, Emirates ha continuato i suoi servizi con un Boeing 777-300ER che volava da Auckland a Dubai via Kuala Lumpur. Emirates ha trasportato quasi 17.700 tonnellate di vaccini e attrezzature mediche essenziali in Nuova Zelanda durante la pandemia”, prosegue Emirates.

Barry Brown, Divisional Vice President for Australasia at Emirates, ha affermato: “Negli ultimi 20 anni la Nuova Zelanda ha continuato a essere un mercato importante per Emirates, e questo è chiaro oggi poiché il Paese è saldamente in prima linea per il nostro ultimo prodotto di bordo. Offrendo posti Premium Economy su tutti i nostri servizi A380 per la Nuova Zelanda, siamo in grado di offrire ai viaggiatori il nostro miglior prodotto, offrendo maggiore scelta e flessibilità.

Siamo immensamente orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto in Nuova Zelanda durante questo periodo, esportando la vasta abbondanza di prodotti locali del paese nel resto del mondo e, soprattutto, mantenendo la Nuova Zelanda connessa a livello globale durante l’emergenza COVID-19.

Poiché la domanda continua a crescere, non vediamo l’ora di continuare e far crescere i nostri servizi in Nuova Zelanda, offrendo a coloro che viaggiano nel paese la possibilità di provare il nostro prodotto di livello mondiale e offrendo vantaggi sostanziali all’economia”.

“La Emirates A380 experience rimane molto ricercata dai viaggiatori, con i clienti che viaggiano in Nuova Zelanda che possono godere delle sue cabine spaziose e confortevoli e del pluripremiato sistema di intrattenimento in volo che include oltre 6.500 canali di intrattenimento on-demand. Emirates si impegna inoltre a servire a bordo ingredienti e vini locali della Nuova Zelanda.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’Emirates App o tramite agenti di viaggio sia online che offline”, conclude Emirates.



(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)