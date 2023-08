Etihad Airways annuncia la quarta destinazione negli Stati Uniti

Etihad Airways annuncia la sua nuova destinazione negli Stati Uniti, con quattro voli settimanali per Boston a partire dal 31 marzo 2024. Questa aggiunta collega una delle città più vibranti e dinamiche degli Stati Uniti al network in espansione di Etihad.

“Siamo lieti di introdurre i voli per Boston, che aprono Abu Dhabi ai visitatori dell’American Northeast e di tutti gli Stati Uniti”, ha affermato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways. “Aspettiamo con impazienza di accogliere gli ospiti nella nostra straordinaria casa e di offrire loro l’accesso alla nostra rete globale in crescita”.

“Questo sarà il quarto gateway statunitense di Etihad, a complemento dei servizi per Chicago, New York e Washington, insieme ai voli per Toronto in Canada. L’aggiunta di Boston rafforza ulteriormente l’impegno di Etihad nel fornire ai passeggeri una migliore connettività tra gli Stati Uniti e Abu Dhabi.

Oltre a fornire un accesso non-stop al Boston market, Etihad offrirà comodi collegamenti con le città di tutto il Nord America attraverso la sua partnership con JetBlue. Questa partnership consente ai viaggiatori di godere di un’esperienza di viaggio senza interruzioni e senza problemi, sbloccando numerose possibilità di viaggio in tutto il continente.

Per i viaggiatori americani, la nuova rotta per Boston offre entusiasmanti opportunità per esplorare i tesori culturali di Abu Dhabi e sperimentare la sua rinomata ospitalità. Boston inoltre occupa un posto speciale nel cuore di molti emiratini che hanno studiato lì. Le sue prestigiose università e l’atmosfera accogliente hanno favorito amicizie durature ed esperienze trasformative, rendendola una città profondamente amata dagli studenti degli Emirati passati e presenti e dalle loro famiglie”, afferma Etihad Airways.

“Etihad Airways opererà voli per Boston quattro volte a settimana il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, utilizzando il suo Boeing 787-9 Dreamliner all’avanguardia, dotato degli acclamati Business Studios and Economy Smart seats della compagnia aerea, offrendo agli ospiti un esperienza di viaggio confortevole e piacevole.

I biglietti sono ora disponibili per la prenotazione su etihad.com“, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)