News Brevi – 02.08.2023

NIGER: ATTERRATO A CIAMPINO IL KC-767A CON PASSEGGERI ITALIANI E STRANIERI – E’ atterrato alle prime luci dell’alba sull’aeroporto di Ciampino, sede del 31° Stormo, il KC-767A del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo 99 passeggeri, italiani e stranieri, che hanno lasciato il Niger a seguito della crisi causata dal golpe dello scorso 26 luglio. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha commentato: “Operazione conclusa. Bentornati a casa. Il rientro in sicurezza dei 99 passeggeri, italiani e stranieri, che hanno lasciato il Niger è un risultato ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero Difesa. Ringrazio il personale del COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze) per il perfetto coordinamento dell’operazione”. Il 14° Stormo, con sede presso l’aeroporto militare “Mario de Bernardi” di Pratica di Mare, è alle dipendenze del Comando delle Forze di Mobilità e Supporto di Roma. Lo Stormo conduce missioni di sorveglianza dello spazio aereo con i velivoli Gulfstream G-550 CAEW, di radiomisure e trasporto tattico, anche a favore del Dipartimento della Protezione Civile, con i velivoli P-180 Avanti I e II e di rifornimento in volo, trasporto strategico e trasporto in bio-contenimento con i velivoli KC-767A. Il CFMS è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea ed esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO DI CATANIA: COMPLETATO L’ALLESTIMENTO DEL NUOVO TERMINAL PROVVISORIO – Sac informa: “La società di gestione dell’Aeroporto di Catania comunica che è stato completato l’allestimento del nuovo Terminal provvisorio che la Sac ha approntato insieme all’Aeronautica Militare tra il Terminal C e il B. La struttura di circa 500 mq, dotata di apparecchiature radiogene per il controllo dei bagagli da stiva e un varco Security per i passeggeri e i bagagli a mano, è stata già consegnata alla Sac che sta provvedendo a istallare i monitor, le postazioni check in, i gate, oltre alla segnaletica di sicurezza, alle sedute e ai distributori di acqua e cibo. Non appena concluse queste operazioni, come già anticipato, il Terminal sarà operativo a partire dalla mattina del 3 agosto e consentirà di portare i voli operati da Catania dai 10 attuali ogni ora, 5 arrivi e 5 partenze, a 14 voli ogni ora, 7 arrivi e 7 partenze”.

DELTA CELEBRA 25 ANNI DI SERTVIZIO IN AMERICA CENTRALE – Delta Air Lines ha celebrato il suo 25° anniversario di servizio in quattro paesi dell’America centrale: Costa Rica, El Salvador, Guatemala e Panama. “Con un’affidabilità operativa senza pari, un focus sulle persone e un’esperienza cliente pluripremiata, la compagnia aerea ha svolto un ruolo importante nell’aiutare a far crescere il turismo, promuovere opportunità di business e riunire amici e famiglie. Durante i 25 anni di viaggio della compagnia aerea in Centro America, i dipendenti Delta hanno stretto forti legami con le comunità e i partner locali, man mano che i viaggiatori scoprivano le destinazioni e i viaggi e il turismo crescevano”, afferma Delta. “Ringraziamo i nostri clienti per aver scelto Delta e siamo grati ai nostri team per aver contribuito a rendere queste rotte un successo”, ha dichiarato Agustin Durand, Delta’s General Manager of Sales for Central America and the Caribbean. “Non vediamo l’ora di continuare a giocare un ruolo importante nello sviluppo dell’America centrale come regione”. Delta offre attualmente una media di 123 voli settimanali tra gli Stati Uniti e i quattro paesi che serve nella regione. In Costa Rica attualmente Delta offre fino a 39 voli settimanali su quattro rotte dagli Stati Uniti verso San Jose e Guanacaste (Liberia). Delta offre nove voli settimanali tra Panama City e l’hub della compagnia aerea di Atlanta. Delta serve la capitale del Guatemala, Città del Guatemala, con voli giornalieri per i suoi hub di Los Angeles e Atlanta. A El Salvador, Delta offre 14 voli settimanali dai suoi hub di Atlanta e Los Angeles.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A LUGLIO 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di luglio 2023. A luglio Ryanair Group ha trasportato 18,7 milioni di passeggeri (luglio 2022: 16,8 milioni, +11%), con un load factor del 96% (96% a luglio 2022). Ryanair ha operato oltre 102.000 voli a luglio 2023. Il dato rolling sui 12 mesi a luglio 2023 si attesta a 175,3 milioni di passeggeri (+23%), con un load factor del 94% (+7%).

SPAZIO: LA REPUBBLICA DI SAN MARINO ENTRA NELLA SPACE ECONOMY – San Marino va in orbita. La più antica repubblica del mondo sta infatti organizzando il “San Marino Aerospace”, primo evento internazionale dedicato al settore dell’aerospazio e della “space economy” ospitato sul Monte Titano. Questa manifestazione, che si svolgerà presso lo Spazio Multieventi nei giorni 25 e 26 ottobre prossimi, offrirà un’occasione di incontro e di confronto tra istituzioni, laboratori, aziende e startup sulle prospettive dell’innovazione, della ricerca e della tecnologia aerospaziale. Per due giorni, la Repubblica di San Marino ospiterà dunque convegni, panel, incontri b2b, dimostrazioni, laboratori e approfondimenti, con la partecipazione dei massimi esperti italiani ed esteri nel settore dell’aviazione e dell’aerospazio. Prevista anche un’ampia area espositiva, con la presenza prevista di oltre 200 espositori provenienti da San Marino, Italia, Europa, Stati Uniti ed altri Paesi del mondo. “San Marino Aerospace è un evento fortemente sentito e voluto dalla Repubblica di San Marino, che guarda al futuro con occhio attento, dinamico ed innovativo, e che intende offrire un’importante opportunità di sviluppo e crescita per operatori economici, finanziari e scientifici”, ha dichiarato Fabio Righi, segretario di stato sanmarinese per Industria, Artigianato e Commercio, Ricerca Tecnologica, Semplificazione Normativa. “Questo evento è una prima edizione che intende aprire la strada, con l’ambizione di diventare biennale e promuovere San Marino come riferimento del settore aerospaziale, capace di unire il continente europeo con Paesi lontani, dando fondo alla propria vocazione di Paese neutrale e promotore di dialogo, che in questo caso si concentra sull’innovazione e sulle sfide del domani”.

INCENDI: AUMENTANO AEREI, ELICOTTERI E DRONI NELLA LOTTA ALLE FIAMME – Aumenta il numero di aerei, elicotteri e anche droni impiegati in Italia per la lotta agli incendi boschivi. Quest’estate la campagna estiva antincendio potrà infatti contare su ben 34 velivoli, coordinati dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile. Nell’estate 2022, il COAU ha effettuato 1.102 missioni antincendio, con un totale di 5.849 ore di volo per il lancio di oltre 176 milioni di litri di estinguente. Ad aerei e elicotteri si affiancano anche i droni, sempre più spesso utilizzati per controllare il territorio, individuare precocemente i roghi e magari cogliere sul fatto eventuali piromani. Le ultime novità tecnologiche sul fronte dell’impiego dei mezzi aerei nella lotta agli incendi boschivi saranno tra i temi al centro di REAS 2023, ventiduesima edizione del grande salone internazionale su emergenza, protezione civile, primo soccorso e antincendio, che si svolgerà dal 6 all’8 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia).

QATAR AIRWAYS SI PREPARA PER IL GOODWOOD FESTIVAL – Qatar Airways si prepara per un altro capitolo del Qatar Goodwood Festival, in collaborazione con Qatar Racing and Equestrian Club (QREC). Gli ospiti sono invitati a partecipare all’edizione di quest’anno della prestigiosa gara all’ippodromo di Goodwood dal 1 al 5 agosto 2023. Il Qatar Goodwood Festival è sponsorizzato da Qatar Airways per la quinta volta quest’estate. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “È per noi un grande piacere mostrare l’ammirazione del nostro paese per questo nobile sport sponsorizzando il Qatar Goodwood Festival. L’ippica è radicata nella nostra fibra, in quanto è un simbolo della nostra storia, passione e cultura nazionale. Questo festival porta una fusione di tradizione e glamour, arricchita da adrenalina per tutti i partecipanti alla corsa. Auguro buona fortuna a tutti i partecipanti”. Nell’ambito della visione di Qatar Airways di riunire le comunità attraverso lo sport, la compagnia aerea è anche sponsor del Qatar Prix De L’Arc De Triomphe, che si svolgerà a Parigi Longchamp, oltre ad altri festival equestri, come H.H. Amir Sword Festival e il Qatar International Derby.

BOEING RICEVE UN RICONOSCIMENTO DALLA NASA IN PARTNERSHIP CON LA SOUTHERN UNIVERSITY – Boeing, Southern University e A&M College hanno vinto il Mentor-Protégé Agreement of the Year 2022 della NASA per il loro lavoro congiunto sul NASA’s Space Launch System (SLS) rocket. L’award è stato presentato ai NASA Small Business Industry Awards. “Questo risultato è la prima partnership mentore-protégé di Boeing con un Historically Black College or University, quindi il premio è un onore”, ha affermato James Chavis, a Boeing supplier program representative at NASA’s Michoud Assembly Facility. “Questo riconoscimento evidenzia il duro lavoro e la collaborazione tra la Southern University e Boeing”. Nominato dal Marshall Space Flight Center, Boeing ha ricevuto il premio per il suo tutoraggio con la Southern University, fornendo allo stesso tempo attività tattiche e supporto tecnico all’istituzione. Inoltre, l’università fornisce competenze ingegneristiche agli ex studenti al programma SLS di Boeing a New Orleans. “Il programma Mentor Protégé della NASA è stato implementato con successo tra Boeing e la Southern University. Ha fornito un mezzo per migliorare lo sforzo di collaborazione di Boeing, nella valutazione e nella formazione, incentrato sull’elaborazione efficiente, utilizzando le esigenze dell’università per aumentare le opportunità di contratto” ha affermato il Dr. Samuel Washington, Director of the Center for Energy and Environmental Studies at Southern University. “Inoltre, le visite degli studenti alla Michoud Assembly Facility hanno fornito preziose informazioni, da parte degli ingegneri NASA e Boeing sulla progettazione e produzione del booster utilizzato nel progetto Artemis, per inviare astronauti sulla luna e su Marte”. Il NASA-sponsored Mentor-Protégé Program unisce grandi aziende con piccole imprese idonee e istituzioni al servizio di minoranze per migliorare le capacità, consentendo loro di competere con successo per contratti più grandi e complessi. Nel 2022 Boeing ha subappaltato circa 4,6 miliardi di dollari a piccole e diverse imprese. L’SLS lancerà gli astronauti Artemis della NASA sulla luna, su Marte e oltre. Boeing è l’appaltatore principale per la progettazione, lo sviluppo, il collaudo e la produzione del core stage SLS e dell’Exploration Upper Stage in fase di sviluppo, nonché dello sviluppo della suite avionica di volo. Il programma impiega forza lavoro a Huntsville, Alabama, presso la Michoud Assembly Facility della NASA a New Orleans e in altri siti Boeing, con fornitori negli Stati Uniti.

UNITED PRESENTA NUOVI AMENITY KITS – A partire da oggi, i viaggiatori che volano con United Business® sulle premium transcontinental domestic routes della compagnia aerea saranno i primi a provare i nuovi amenity kits che presentano prodotti esclusivi del wellness brand Asutra, supportato da Venus Williams. La compagnia aerea ha anche introdotto nuovi amenity kits per i passeggeri United First che viaggiano tra gli Stati Uniti continentali e le Hawaii, inclusi skincare del brand hawaiano Ua Body, che debutterà a bordo alla fine di questo mese. United distribuisce transcontinental and Hawaii amenity kits a circa 65.000 passeggeri totali al mese. “Siamo davvero orgogliosi di questi amenity kits: nuovi fantastici partner, prodotti esclusivi e ingredienti di alta gamma. I nostri clienti li adoreranno”, ha affermato Peter Wolkowski, United Director of Onboard Product Design. “Questi kit, personalizzati per i nostri transcontinental and Hawaii-bound travelers, sono solo l’ultimo modo in cui stiamo lavorando per rendere l’esperienza di viaggio ancora migliore”. Il mese scorso la compagnia aerea ha presentato i nuovi sedili United First con ricarica wireless, rivestimento in pelle vegana, connettività Bluetooth, schermi per la privacy, tavolini da cocktail in quarzite italiana e un cuscino progettato da un ergonomista. Inoltre, United ha recentemente presentato nuovi vini in United Polaris®, reintrodotto lo United Polaris Sundae Cart e aperto nuovi club a Newark, Chicago e Denver, con altri in arrivo.

AIRJAPAN DEBUTTA A FEBBRAIO 2024 CON LA ROTTA TOKYO NARITA – BANGKOK – AirJapan, il nuovo airline brand for medium-haul international routes sotto ANA HOLDINGS INC., entrerà in servizio con il lancio della rotta Tokyo Narita-Bangkok il 9 febbraio 2024. I voli partiranno dal Terminal 1 di Narita Airport, che offre comodi collegamenti con i voli operati dalle compagnie aeree di ANA Group. Allo stesso modo, Suvarnabhumi Airport offre un facile accesso sia ai voli in coincidenza che all’area urbana di Bangkok. “La nostra speranza è che, lanciando AirJapan, possiamo mostrare il meglio del Giappone dall’interno della cabina per migliorare il viaggio”, ha dichiarato Hideki Mineguchi, Presidente di AirJapan. “Siamo entusiasti e non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo per vivere l’eccezionale viaggio offerto da AirJapan”. “AirJapan soddisferà le diverse esigenze dei viaggiatori business e leisure offrendo un’ampia gamma di servizi e opzioni tariffarie e mirerà a sostenere l’obiettivo del governo giapponese di attrarre 60 milioni di visitatori stranieri in Giappone entro il 2030. Con il concept “Fly Thoughtful”, vi invitiamo a sperimentare un nuovo stile di viaggio che consente ai passeggeri di selezionare e personalizzare liberamente i propri servizi, con la qualità del full service carrier (FSC) di ANA Group e la convenienza del low cost carrier (LCC). Il volo sarà operato con Boeing 787-8 (324 posti, economy class) ed è soggetto all’approvazione delle autorità competenti”, afferma ANA Group. “Offriremo un’ampia varietà di opzioni per la ristorazione che consentiranno ai passeggeri di sperimentare i gusti e la cultura del Giappone. Una varietà di pasti a bordo sarà disponibile per l’acquisto al momento della prenotazione del biglietto o a bordo. Come Pre-purchase Menu, saranno disponibili un totale di 13 tipi di pasti, inclusi pasti vegetariani e altri che tengono conto delle restrizioni dietetiche e delle religioni, oltre a menu che possono essere apprezzati da passeggeri di tutte le età. Come In-flight Purchase Menu, AirJapan offrirà una vasta gamma di pasti, snack, dolci e bevande dove i passeggeri potranno gustare le prelibatezze regionali del Giappone. Collegandosi al WiFi dedicato in volo, i passeggeri potranno guardare gratuitamente gli ultimi film di Hollywood, i programmi per bambini, i cartoni animati e i video originali di AirJapan. I passeggeri potranno fruire di questi contenuti nel comodo sedile con porta tablet e ampio spazio per le gambe. Inoltre, a bordo saranno disponibili per l’acquisto servizi selezionati”, conclude ANA Group.

AEROPORTO DI PALERMO: A LUGLIO 971 MILA PASSEGGERI, +21% SUL 2022 – L’Aeroporto di Palermo informa: “Luglio si chiude con una crescita a doppia cifra per l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. I passeggeri in transito sono stati oltre 971mila, +21% rispetto a luglio 2022 (802.439). La media di passeggeri è cresciuta: 150 contro 143 di luglio 2022. Balzo in avanti anche per i voli (6.482): +15,40% su luglio 2022 (5.517). Il traffico ex Catania, nel periodo 17-31 luglio, deviato sull’aeroporto di Palermo, è stato di 369 movimenti e circa 50mila passeggeri. Nei sette mesi di quest’anno sono transitati dal Falcone Borsellino oltre 4.574.129 passeggeri, +14,69% su gennaio-luglio 2022 (3.988.160). Trend in crescita anche per il traffico internazionale, che ha inciso per il 37% sul totale dei transiti”.

BRITISH AIRWAYS: UN NUOVO SONDAGGIO RIVELA CHI È IL PIÙ ORGANIZZATO QUANDO VIAGGIA IN AEROPORTO – British Airways informa: “Un nuovo sondaggio di British Airways ha rivelato che un 54% di viaggiatori adotta una persona diversa quando viaggia in aeroporto. Il 49% degli intervistati ha affermato di considerarsi un “Airport Ace”, ovvero un asso dell’aeroporto, il leader designato quando si viaggia con un gruppo. Il 43% degli inglesi ha dichiarato di seguire il flusso con “Airport Autopilot”, felice di sedersi in secondo piano e lasciare che qualcun altro prenda il comando in aeroporto. Il 15% dei vacanzieri ha affermato di sentirsi un “Airport Athlete”, trattando l’aeroporto come uno sport competitivo. L’8% dei viaggiatori ha affermato di definirsi un “Airport Adventurer”, felice di staccarsi dalla massa e trascorrere molto tempo esplorando l’aeroporto, visitando i negozi e i ristoranti del terminal e indagando su cosa c’è intorno. Nel frattempo, il 4% delle persone intervistate ha dichiarato di descriversi come un “Airport Ambler”, con l’approccio più rilassato al viaggio, prendendosi il loro tempo per arrivare all’aereo e spesso essendo tra le ultime persone a salire. Il 40% dei viaggiatori ha descritto l’aeroporto come una parte importante della propria vacanza, con quasi un terzo degli inglesi che arriva in anticipo. Quando si tratta di prepararsi per il viaggio, il 55% degli inglesi ha affermato di ricordarsi sempre di controllare le e-mail della compagnia aerea prima del viaggio, le donne hanno maggiori probabilità di farlo rispetto agli uomini. Il 19% dei viaggiatori ammette di non essere sicuro di quali oggetti si possono mettere nel bagaglio registrato, rispetto al bagaglio a mano”. “Per diventare “Airport Ace” quest’estate, British Airways ha una pagina dedicata su ba.com e una nuova e-mail pre-viaggio per i clienti, con consigli utili su cosa devono fare prima del viaggio per evitare di essere “Airport Ambler”, e aiutando più di un quarto (28%) degli inglesi che ammettono di aver dimenticato un oggetto perché non sono del tutto preparati. Il Packing influencer ‘The Folding Lady’ ha creato i migliori consigli per coloro che viaggiano con British Airways quest’estate, poiché il 31% dei vacanzieri ritiene che la loro vacanza inizi quando fanno le valigie. I clienti possono vedere come fare le valigie come un professionista, sfruttando al massimo la generosa franchigia bagaglio della compagnia aerea, con una standard checked baggage allowance di 23 kg per bagaglio. Il numero di bagagli registrati dipende dalla prenotazione del cliente, dalla cabina di viaggio e dallo stato di livello Executive Club. Tutti i biglietti su British Airways, BA Cityflyer e BA Euroflyer includono un bagaglio a mano e una borsetta, offrendo ai clienti la massima flessibilità possibile. I clienti possono controllare la loro franchigia bagaglio su https://www.britishairways.com/en-gb/information/baggage-essentials/checked-baggage-allowances“, conclude British Airways.

LA ROYAL OMAN POLICE RAGGIUNGE IL TRAGUARDO DI 20.000 ORE DI VOLO CON L’AW139 – Il 14 giugno, Leonardo e la Royal Oman Police (ROP) hanno celebrato il raggiungimento delle 20.000 ore di volo effettuate dalla flotta di AW139 della ROP. “Questo traguardo conferma il successo dell’AW139, iniziato 20 anni fa quando venne certificato e ancora in crescita costante con oltre 1.100 unità consegnate fino a oggi e 3,7 milioni di ore di volo accumulate in tutto il mondo. Questo significativo risultato è un esempio tangibile della forte partnership tra Leonardo e la Royal Oman Police, che risale ai primi anni 2000. La ROP è stato uno dei primi operatori al mondo a credere nelle avanzate capacità dell’AW139, sin dai tempi del primo contratto firmato nel 2004. Leonardo ha introdotto con successo questo elicottero all’avanguardia in un territorio “hot & high”, fornendo elevati livelli di efficacia operativa e sicurezza, che hanno portato le operazioni della ROP a livello di benchmark”, afferma Leonardo. Il Colonnello Pilota Bader Al Siyabi del Directorate General of Police Aviation descrive le operazioni della Royal Oman Policy, la principale istituzione di ordine pubblico del Sultanato dell’Oman, ripercorrendo la storia della flotta di elicotteri Leonardo, composta non solo dall’AW139, ma anche dall’AW109 Power, e dedicata a servire la comunità nazionale, attraverso un’ampia gamma di missioni estremamente impegnative: “L’AW139 è una piattaforma versatile in grado di adattarsi a diverse situazioni e rispondere a svariati requisiti. Ha migliorato le capacità operative e l’efficacia complessiva della ROP, svolgendo varie missioni a supporto delle forze dell’ordine e della sicurezza pubblica in Oman. Alcune delle missioni tipicamente svolte dall’AW139 includono la sorveglianza aerea, in cui gli elicotteri supportano l’individuazione di attività criminali, di attraversamenti di frontiera illegali e di movimenti sospetti di persone, oltre alle operazioni di ricerca e soccorso (SAR), per le quali l’AW139 svolge un ruolo cruciale su tutto il territorio particolarmente impegnativo dell’Oman. Grazie agli avanzati sistemi SAR, la flotta AW139 può essere schierata per localizzare le persone scomparse, assistere nelle evacuazioni mediche e fornire supporto durante i cicloni o altri eventi meteorologici avversi. L’AW139 è impiegato anche nel ruolo di Air Ambulance, fornendo servizi medici di emergenza in elicottero (HEMS), per il trasporto di pazienti e feriti, sia da villaggi e località remote, sia tra ospedali. La flotta AW139 può essere inoltre chiamata a svolgere compiti antincendio: gli elicotteri supportano l’Ente per la Protezione Civile nello spegnimento aereo degli incendi in luoghi difficilmente raggiungibili dai mezzi terrestri. Infine, l’AW139 viene impiegato anche per il trasporto VIP, fornendo un mezzo di trasporto sicuro ed efficiente per funzionari di alto rango, inclusi membri della famiglia reale o autorità governative”.