Wizz Air ordina altri 75 aeromobili A321neo Family

Wizz Air ha siglato un firm contract per ulteriori 75 aeromobili A321neo Family, portando a 434 il suo ordine totale per il più grande membro tra gli Airbus single aisle, e per la A320 Family di Wizz complessivamente a 565 aeromobili.

József Váradi, CEO di Wizz Air, ha affermato; “Con l’annuncio di oggi Wizz Air rafforza ulteriormente la sua posizione di più grande operatore della A321neo Family in Europa e Medio Oriente. Più della metà della nostra flotta è già stata convertita alla tecnologia neo all’avanguardia. L’efficienza economica senza pari dell’A321neo e l’impronta di carbonio notevolmente ridotta sostiene il nostro impegno a fornire opzioni di viaggio convenienti e sostenibili per i nostri clienti, Abbiamo goduto di una partnership strategica di lunga data con Airbus e siamo risoluti nel nostro impegno per questa tecnologia eccezionale, con uno dei più grandi order books in sospeso al mondo per oltre 350 nuovi velivoli”.

Wizz Air è un operatore all-Airbus, con una flotta di oltre 180 aeromobili A320 Family attualmente operativi.

“Grazie alla gestione di József, Wizz Air è cresciuta costantemente fino a diventare una formidabile compagnia aerea nei cieli europei e un ottimo partner di Airbus. L’investimento nell’A321neo è una solida base nella continua strategia di espansione di Wizz Air. Ringraziamo József e tutti in Wizz Air per la loro incrollabile fiducia nella nostra partnership e nei nostri prodotti”, afferma Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“L’A321neo è il membro più grande della A320neo Family di Airbus e offre un range e performance senza pari. Incorporando motori e Sharklets di nuova generazione, l’A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e un risparmio di carburante e di CO2 superiore al 20% rispetto ai single-aisle aircraft della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella single-aisle cabin più ampia in volo. Ad oggi quasi 5.200 A321neo sono stati ordinati da clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)