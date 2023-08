Emirates svela i suoi Bulgari amenity kits per la Autumn/Winter season

Emirates svela la sua nuova collezione di eleganti Bulgari amenity kits per la Autumn/Winter season in First e Business Class. “La gamma presenta nuove tavolozze di colori e nuove fragranze, insieme a uno specchio ricordo e una miriade di servizi pensati per il comfort dei passeggeri, ora a bordo di rotte selezionate e voli a lungo raggio.

In linea con l’impegno di Emirates a fornire un’eccezionale esperienza ai clienti a bordo, le First and Business Class kit bags presentano nuovi pantoni e design di tendenza, insieme alle fragranze Bulgari racchiuse in flaconi progettati esclusivamente per Emirates. La nuova gamma presenta otto diverse borse da collezione in First e Business Class, in un classico tessuto marrone chiaro e nero, argento contemporaneo con lilla o nero sobrio con riflessi lilla”, afferma Emirates.

“Caratterizzata da uno dei pantoni più eleganti del 2023, l’argento, la gamma Business Class offre due forme di borsa, una pochette e una classica silhouette da beauty case, entrambe realizzate in pelle vegana in una tonalità argento metallizzato con accenti lilla. Ogni kit contiene diversi prodotti Bulgari, tra cui l’iconica fragranza BVLGARI OMNIA Amethyste Eau de Toilette. I passeggeri riceveranno anche complementary Omnia Amethyste face emulsion and body emulsion, insieme a un Bulgari lip balm e alcuni comfort essentials tra cui un kit dentale, doppio specchio realizzato con un materiale sostenibile di paglia di grano, deodorante, salviette e una spazzola per capelli a scomparsa.

Due borse in tessuto nero classico contemporaneo in varie forme con accenti in pelle vegana marrone chiaro attireranno coloro che preferiscono uno stile maschile. La fragranza inclusa in questi kit è BVLGARI POUR HOMME Eau de Toilette. Ispirati allo stesso profumo iconico, sono inclusi complementary Bulgari after shave balm and body emulsion, insieme a un rasoio Gillette, schiuma da barba, kit dentale, deodorante, salviette e una spazzola per capelli a scomparsa realizzata con paglia di grano sostenibile”, prosegue Emirates.

“In First Class, la lussuosa gamma comprende 4 borse da collezione individuali, due in pelle vegana nera con dettagli lilla e due in tessuto nero di alta qualità, alcune con dettagli in pelle vegana marrone chiaro, entrambe contenenti una serie di prodotti di lusso personalizzati.

Nei kit nero e lilla, racchiuso in un morbido astuccio Bulgari c’è il nuovo engraved gold Bulgari mirror, un pezzo ricordo realizzato esclusivamente per Emirates, insieme a un flacone esclusivo da 30 ml di BVLGARI LE GEMME Desiria Eau de Parfum. Il kit include anche un kit dentale, un asciugamano detergente rinfrescante, un deodorante, fazzoletti e una spazzola per capelli a scomparsa, in modo che i passeggeri di First Class arrivino a destinazione completamente riposati.

Nei kit black and tan, i passeggeri potranno godere di un esclusivo flacone da 30 ml di BVLGARI LE GEMME Gyan Eau de Parfum. Il kit comprende anche un hydrating Bulgari Le Gemme Gyan after shave balm e un’emulsione per il corpo abbinata, asciugamano detergente, rasoio Gillette, schiuma da barba, kit dentale, deodorante, salviette e spazzola per capelli a scomparsa”, continua Emirates.

“A bordo dell’aeromobile A380 i passeggeri di First Class possono anche utilizzare l’Onboard Shower Spa che offre una gamma separata di prodotti di lusso. I passeggeri di First Class possono anche trovare uno skincare set del lussuoso marchio svedese Byredo, nelle loro private suites.

I passeggeri Economy e Premium Economy possono anch’essi aspettarsi nuovi amenity kits da collezione, che saranno lanciati verso la fine dell’anno”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)