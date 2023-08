Textron Aviation ottiene la certificazione ANAC per il Cessna SkyCourier, aprendo la strada alle vendite in Brasile

Textron Aviation ha annunciato che il Cessna SkyCourier twin utility turboprop ha ottenuto la type certification dalla National Civil Aviation Authority of Brazil (ANAC), aprendo la strada al velivolo per servire il dinamico e mercato brasiliano in espansione e soddisfare le sue diverse esigenze riguardo l’aviazione.

Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“L’high payload capacity, le short takeoff and landing capability e la cost-efficiency del Cessna SkyCourier lo rendono un’ottima scelta per gli operatori in Brasile”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president, Global Sales and Flight Operations. “La versatilità e le performance del velivolo forniscono ai clienti della regione soluzioni intelligenti per le loro missioni e le circostanze uniche”.

“L’aeromobile offre una combinazione senza precedenti di performance e capacità, posizionandosi come un catalizzatore per una migliore connettività regionale, un trasporto merci efficiente e regional passenger operations affidabili. Lo SkyCourier è la soluzione ideale per la diversa geografia del Brasile, le località remote e la crescente domanda di trasporto aereo”, afferma Textron Aviation.

“L’adattabilità dello SkyCourier consente transizioni senza soluzione di continuità tra diversi profili di missione, inclusi passenger transport, cargo delivery and special missions operations. Con la sua short takeoff and landing capability, l’aereo può operare da piste più piccole, raggiungendo comunità remote e servendo località con infrastrutture limitate. Inoltre, la gravel kit option recentemente certificata espande ulteriormente la capacità dello SkyCourier di operare da unimproved runways”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)