News Brevi – 28.08.2023

VOLI REGNO UNITO – Aeroporti di Roma informa: “Si informano i passeggeri che a causa di un guasto sui sistemi di controllo del traffico aereo del Regno Unito, alcuni voli potranno subire ritardi e/o cancellazioni. Si consiglia di contattare la compagnia aerea di riferimento per informazioni sul proprio volo”.

IL CAPO DI SMA VISITA IL CENTRO AEROMEDICO PSICOFISIOLOGICO E IL DIPARTIMENTO MILITARE DI EMDICINA LEGALE – Il 24 agosto il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, accompagnato dal Comandante delle Scuole A.M./3^Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, ha visitato il Centro Aeromedico Psicofisiologico e il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese, enti dipendenti dall’Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma, coubicati sul sedime di Bari-Palese. Il Gen. S.A. Goretti è stato ricevuto al suo arrivo dal Colonnello Felice Ruberto, attuale Direttore di entrambi gli Enti, che ha illustrato la mission, i compiti e le attività specifiche svolte dai Reparti. Dopo il briefing iniziale, la visita è proseguita presso i reparti specialistici, soffermandosi in particolare presso i servizi di Cardiologia, Odontoiatria, Oculistica e Otorinolaringoiatria. La visita si è conclusa con la firma dell’albo d’onore da parte del Capo di SMA che si è detto “immensamente felice di tornare a Bari per visitare un’eccellenza nel settore Sanitario interforze e della Forza Armata”, ringraziando il Colonnello Ruberto e i suoi collaboratori “per lo spirito di servizio e per le professionalità che quotidianamente mettete nel vostro lavoro”. I due enti sono strutture medico legali al servizio delle Forze Armate e di tutte le amministrazioni pubbliche. Il Dipartimento Militare di Medicina Legale è una struttura a connotazione interforze deputata alla definizione di procedimenti medico legali di varia natura, in cui è prevista l’acquisizione di un provvedimento emesso da una Commissione Medico Ospedaliera. Il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese svolge attività medico legale e di aderenza alla Forza Armata, in particolare in materia d’idoneità al volo, su delega del Direttore dell’IMA di Roma, per la valutazione del possesso dei requisiti psicofisici, allo scopo di esprimere i relativi giudizi d’idoneità previsti per il personale aeronavigante, ai fini dell’esercizio dell’attività volativa sia in ambito militare che civile (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DELTA: IL SAF ALIMENTERA’ UN FUTURO PIU’ SOSTENIBILE – Delta informa: “Diventare una compagnia aerea più sostenibile nel nostro viaggio verso l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 è un imperativo sia per la salute del nostro pianeta che per il successo aziendale a lungo termine di Delta. Il SAF è la leva più promettente conosciuta oggi per accelerare il progresso verso un futuro a zero emissioni nette: può utilizzare l’infrastruttura esistente per arrivare negli aeroporti ed è sicuro da usare negli attuali motori aeronautici. E, cosa più importante, l’uso del SAF ha la capacità di ridurre le emissioni fino all’80%, con il potenziale di emissioni nette negative in determinate circostanze. Sfortunatamente, oggi non c’è abbastanza SAF per rifornire le compagnie aeree commerciali del mondo nemmeno per un solo giorno ed è attualmente da 2 a 4 volte più costoso del jet fuel convenzionale. Oltre a investire in SAF per la nostra flotta, Delta sta lavorando per aumentare la domanda, attrarre investimenti e sostenere incentivi politici per ampliare il mercato, in modo che tutte le compagnie aeree possano accedere a carburanti più sostenibili e convenienti. I Delta Global Sustainability and Fuel teams hanno lavorato negli ultimi anni per catalizzare gli investimenti e stimolare la produzione di SAF, firmando offtake agreements con vari produttori di SAF. Questi accordi garantiscono che Delta acquisterà il SAF dal produttore quando ne avrà, a determinate condizioni”. “Ad oggi Delta ha firmato offtake agreements per oltre 200 milioni di galloni di SAF, il che ci pone a metà strada verso il nostro obiettivo di utilizzare il 10% di SAF per volare entro il 2030. Tuttavia, sappiamo che non possiamo farcela da soli e stiamo attivamente costruendo coalizioni lungo tutta la SAF value chain, per dimostrare la capacità di scalare il SAF. Nel marzo 2023 Delta ha pubblicato la sua Sustainability Strategy, che delinea come Delta sta decarbonizzando la propria attività in sei core business areas: Ground Operations and Facilities, Clean Fuel the Travel Experience, Supply Chain, Efficient Aircraft Operations, Revolutionary Fleet”, conclude Delta.

ETIHAD AIRWAYS CELEBRA CON UN VIDEO L’EMIRATI WOMEN’S DAY – In occasione dell’Emirati Women’s Day, Etihad Airways ha condiviso un video per celebrare l’occasione e celebrare il successo di quasi 700 donne emiratine impiegate dalla compagnia aerea nazionale degli Emirati Arabi Uniti. L’Emirati Women’s Day viene celebrato ogni anno il 28 agosto per rafforzare l’importante ruolo che le donne degli Emirati svolgono nella società. Nel video, tre giovani emiratini, Shrina di 10 anni, Hind di 7 e Khalifa di 6, intraprendono conversazioni stimolanti con il First Officer Muneera Al Kaabi, il Lead Aircraft Engineer Ayesha Al Zaabi e l’Aircraft Dispatcher Noura Haqi Abdulzahra, esplorando i loro ruoli nella compagnia aerea e le loro aspirazioni di entrare nel settore dell’aviazione. Nadia Bastaki, Chief People and Corporate Affairs Officer at Etihad, ha dichiarato: “Crescere e coltivare i talenti degli Emirati è sempre stata una priorità per Etihad e in questo speciale Emirati Women’s Day celebriamo i talenti e il contributo che apportano alla nostra compagnia aerea. Siamo orgogliosi di condividere i loro successi e risultati mentre continuano ad ampliare i confini del nostro settore”. “Un anno fa, abbiamo celebrato il Capitano Aisha Al Mansoori, che è diventata la prima donna emiratina a raggiungere il grado di Capitano in una compagnia aerea commerciale, dopo essersi unita a noi nel 2007 come Cadet officer, parte del vasto programma di Etihad per il training di Emirati nationals per diventare piloti. Il capitano Al Mansoori è uno dei quasi 400 emiratini che volano per Etihad. È una pioniera, che apre la strada ai suoi colleghi per seguire le sue orme e da allora, le donne degli Emirati sono passate da cadette a Second Officers e continuano a crescere tra i ranghi”, prosegue Nadia Bastaki. Le donne emiratine costituiscono esattamente la metà di tutti i dipendenti emiratini di Etihad. Svolgono ruoli diversi, da chiefs to cadets, inclusi piloti, ingegneri, meccanici e tecnici, oltre a lavorare negli healthcare, finance, legal, commercial and marketing teams.

EMIRATES E’ OFFICIAL AIRLINE DEGLI US OPEN PER IL 12° ANNO CONSECUTIVO – Emirates ritorna come Official Airline degli US Open Tennis Championships. “Con il torneo che si svolgerà dal 28 agosto al 10 settembre, Emirates porterà un’altra entusiasmante stagione di tennis al suo pubblico globale, come partner del più grande evento di tennis del mondo, per il 12° anno consecutivo. Quest’anno i fan di Emirates e gli amanti del gioco possono aspettarsi una serie di attività in programma, sia a bordo campo che fuori dal campo o in volo. Al torneo la compagnia ritorna con la sua presenza dinamica, mostrando la sua ospitalità agli appassionati di tennis, oltre a fornire una gamma completa di attività coinvolgenti. La partnership in corso tra Emirates con la United States Tennis Association (USTA) e l’evento sportivo annuale di alto profilo risale al 2012. Il portafoglio delle tennis sponsorships della compagnia aerea comprende anche tre dei quattro Grand Slam® tournaments, oltre ad altri 60 tornei in tutto il mondo in collaborazione con l’ATP, tra cui il Western & Southern Open a Cincinnati, il Miami Open e il BNP Paribas Open a Indian Wells negli Stati Uniti. In qualità di Official Airline partner of the US Open, Emirates garantisce che gli appassionati di tennis rimangano vicini al gioco. Durante l’evento Emirates offrirà una gamma completa di attività per coinvolgere gli appassionati all’Arthur Ashe Stadium, mentre i passeggeri a bordo dei suoi voli, per tutta la durata del torneo, potranno sintonizzarsi sulla TV in diretta per non perdere mai una partita. Contenuti su misura di Emirates, promozioni e interviste esclusive in diretta dall’evento saranno trasmessi esclusivamente su ABC News per mantenere i fan aggiornati e partecipi dell’azione degli US Open”, afferma Emirates. “Emirates trasmetterà le partite del torneo in diretta sui suoi canali sportivi di bordo dedicati, Sport24 e Sport24 Extra, disponibili per i clienti in tutte le cabine sul pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo della compagnia aerea, ice. La TV in diretta è disponibile su tutti gli aeromobili della flotta Boeing 777 di Emirates e sulla maggior parte dei suoi aerei di punta A380. Per i passeggeri che viaggiano in cabine premium su aeromobili A380 selezionati, Emirates trasmetterà le partite in diretta sullo schermo da 55 pollici nell’iconica lounge di bordo. Nella lounge in the sky i viaggiatori possono godersi gli sport dal vivo a 40.000 piedi, mentre socializzano e gustano deliziosi snack, oltre a una selezione unica di liquori o cocktail. I fan possono anche rimanere in contatto con le notizie e gli highlights del torneo a bordo grazie ai pacchetti Wi-Fi tra cui scegliere. I soci Emirates Skywards usufruiscono del Wi-Fi gratuito durante tutto il volo”, prosegue Emirates. Emirates offre attualmente servizi verso 12 gateway statunitensi, tra cui Boston Logan International Airport (BOS), New York John F. Kennedy International Airport (JFK), Los Angeles International Airport (LAX), Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH), Chicago O’Hare International Airport (ORD), Washington D.C. Dulles International Airport (IAD), Seattle Tacoma Airport (SEA), Newark Liberty International Airport (EWR), Dallas-Fort Worth Airport (DFW), San Francisco International Airport (SFO), Miami International Airport (MIA), Orlando International Airport (MCO). Emirates ha recentemente presentato i suoi A380 recentemente rinnovati con le ultime cabine Premium Economy e sta fornendo il suo ultimo servizio a quattro US points, tra cui New York JFK, Los Angeles, San Francisco e Houston.

LOCKHEED MARTIN SELEZIONATA COME PARTNER STRATEGICO DELL’AUSTRALIAN DEFENCE FORCE PER AIR6500 – Lockheed Martin ha accolto con favore l’annuncio odierno da parte del Department of Defence che è stata selezionato come partner strategico per gestire l’AIR6500 Phase 1 (AIR6500-1). L’AIR6500-1 fornirà all’Australian Defence Force (ADF) un Joint Air Battle Management System (JABMS) che costituirà l’architettura innovativa al centro della futura ADF’s future Integrated Air and Missile Defence (IAMD) capability. Questo sistema, primo nel suo genere, fornirà maggiore situational awareness e difesa contro minacce aeree e missilistiche sempre più avanzate, oltre a garantire all’ADF maggiori livelli di interoperabilità con gli Stati Uniti e i partner alleati. “Siamo onorati di essere selezionati come partner strategico di fiducia per guidare e fornire questa importante capacità, in collaborazione con l’industria australiana, all’Australian Defence Force”, ha affermato Stephanie C. Hill, executive vice president, Lockheed Martin Rotary and Mission Systems. Dal 2015 Lockheed Martin Australia è stata fortemente impegnata a supportare la visione di ADF di trasformarsi in una fully integrated and IAMD capable force attraverso AIR6500-1.

JETBLUE ANNUNCIA UNA NUOVA OFFERTA DI PRODOTTI A BORDO – JetBlue annuncia le sue onboard food, beverage and amenity offerings per le Mint and Core experiences. “I clienti che viaggiano con la JetBlue core experience possono aspettarsi nuovi piatti preferiti tra le offerte di cibi e bevande, incluso un all-new craft cocktail (o mocktail) disponibile per l’acquisto da Craftmix. Decollando sui voli transatlantici, i core customers possono esplorare un nuovo menu stagionale personalizzato di DIG. I clienti JetBlue possono anche acquistare uno qualsiasi degli onboard products rinnovati e più sostenibili, tra cui cuffie di alta qualità in una custodia ecologica e riutilizzabile creata per l’uso ripetuto sui voli futuri e una nuova coperta imbottita, elegante e sostenibile, realizzata utilizzando 100 % materiali riciclati. Questi prodotti acquistabili a bordo sono disponibili su tutti i voli JetBlue. La compagnia aerea sta introducendo nuove scelte nei fall Mint menus curati dal Delicious Hospitality Group’s (DHG) New York City restaurant Pasquale Jones. I clienti che viaggiano su voli transatlantici possono selezionare fino a tre dei cinque small plates, comprese le selezioni sui voli con pranzo e cena. Sulle rotte domestiche, i clienti possono aspettarsi anche assortimenti per colazione, pranzo e cena da Pasquale Jones”, afferma JetBlue.