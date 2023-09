Altri due stati tedeschi ordinano il five-bladed H145 per le loro forze di polizia

I Ministeri degli Interni della Bassa Sassonia e del Meclemburgo-Pomerania Occidentale hanno ordinato due five-bladed H145 ciascuno per le rispettive forze di polizia, a seguito di una gara europea congiunta lanciata nell’agosto 2022. Gli aeromobili sostituiranno gli elicotteri EC135 e MD902 attualmente in servizio nei due Stati. Gli H145 saranno dotati di una state-of-the-art police configuration che include l’ultima generazione di police mission equipment e Bambi Buckets per firefighting.

“Siamo orgogliosi che la Bassa Sassonia e il Meclemburgo-Pomerania occidentale abbiano scelto l’H145 per le loro forze di polizia”, ha affermato Stefan Thomé, Managing Director of Airbus Helicopters in Germany. “L’H145 con il suo state-of-the-art police equipment sarà la spina dorsale delle German state police forces nei prossimi decenni, con più di 15 H145 già in servizio e altri 15 elicotteri che saranno consegnati nei prossimi anni”.

“Sono più di 200 gli H145 helicopter family impiegati in public services and law enforcement missions in tutto il mondo.

La nuova versione dell’Airbus best-selling H145 light twin-engine helicopter è stata presentata a Heli-Expo 2019 ad Atlanta nel mese di marzo. Quest’ultimo upgrade aggiunge un nuovo, innovativo five-bladed rotor al multi-mission H145, aumentando il carico utile dell’elicottero di 150 kg. La semplicità del nuovo bearingless main rotor design faciliterà anche le operazioni di manutenzione, migliorando ulteriormente l’affidabilità di riferimento dell’H145, incrementando al contempo il comfort sia per i passeggeri che per l’equipaggio”, afferma Airbus.

“In totale, sono in servizio più di 1.650 H145 family helicopters, per un totale di oltre 7 milioni di ore di volo. Dotato di 2 motori Safran Arriel 2E, l’H145 è dotato di full authority digital engine control (FADEC) e Helionix digital avionics suite. Include un high performance 4-axis autopilot, che aumenta la sicurezza e riduce il pilot workload. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145 l’elicottero più silenzioso della sua categoria, mentre le sue emissioni di CO2 sono le più basse tra i suoi concorrenti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Cara Irina Wagner – Airbus Helicopters)