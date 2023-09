Nasce la Hydrogen in Aviation (HIA) alliance per accelerare la zero carbon aviation nel Regno Unito

Un gruppo di aziende leader nel settore dell’aviazione del Regno Unito e delle energie rinnovabili, tra cui easyJet, Rolls-Royce, Airbus, Ørsted, GKN Aerospace e Bristol Airport, hanno costituito la Hydrogen in Aviation (HIA) alliance, per accelerare la realizzazione di un’aviazione a zero emissioni di carbonio. “L’HIA lavorerà per garantire che il Regno Unito tragga vantaggio dall’enorme opportunità che l’idrogeno offre sia all’industria aeronautica che al paese nel suo insieme.

Sebbene esistano varie opzioni per decarbonizzare il settore dell’aviazione, compresi sustainable aviation fuels (SAF), synthetic fuels o batterie, l’HIA ritiene che si dovrebbe prestare maggiore attenzione al potenziale dell’uso diretto dell’idrogeno.

L’idrogeno è un’opzione di carburante alternativo molto promettente per l’aviazione a corto raggio. Airbus sta sviluppando nuovi aerei alimentati a idrogeno con l’obiettivo di entrare in servizio commerciale a partire dal 2035 e Rolls-Royce ha già dimostrato che l’idrogeno potrebbe alimentare un jet engine, dopo aver effettuato con successo test a terra nel 2022. Inoltre, molti operatori più piccoli stanno facendo rapidi progressi sugli hydrogen-powered aircraft, in particolare ZeroAvia e Universal Hydrogen, che hanno già effettuato flight test.

Il gruppo si avvarrà della propria notevole esperienza per proporre un percorso chiaro e realizzabile per realizzare una hydrogen-powered aviation. L’HIA lavorerà in modo costruttivo con il governo, le autorità locali e gli aviation and hydrogen sectors per consentire al Regno Unito di realizzare il suo potenziale come leader globale in questa fondamentale applicazione della tecnologia dell’idrogeno. Ciò includerà la definizione del percorso per potenziare le infrastrutture e i quadri politici, normativi e di sicurezza necessari affinché possa diventare una realtà per l’aviazione commerciale su larga scala.

L’alleanza stabilisce che il governo deve concentrarsi su tre aree chiave che sono: sostenere la fornitura delle infrastrutture necessarie affinché il Regno Unito diventi un leader globale; garantire che il regime normativo del trasporto aereo sia pronto per l’idrogeno; trasformare i finanziamenti per hydrogen aviation R&D support in un programma decennale, se il Regno Unito vuole vedere i benefici economici e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione”, afferma il comunicato congiunto.

Johan Lundgren, CEO of easyJet and first Chair of HIA, ha dichiarato: “Non c’è dubbio che il Regno Unito abbia il potenziale per diventare un leader mondiale in hydrogen aviation, il che potrebbe portare con sé un incremento di 34 miliardi di sterline all’anno per l’economia del paese entro il 2050, ma per cogliere questa opportunità sono necessari rapidi cambiamenti e il momento di agire è adesso. Dobbiamo lavorare insieme per fornire le soluzioni radicali necessarie per un settore difficile da abbattere come quello dell’aviazione, in modo da poter proteggere e massimizzare i benefici che apporta all’economia e alla società del Regno Unito e che sappiamo che i consumatori britannici vogliono che siano preservati. HIA non vede l’ora di collaborare con il governo del Regno Unito per garantire che vengano implementati i giusti finanziamenti, i cambiamenti normativi e politici per accelerare la realizzazione di un’aviazione a zero emissioni di carbonio”.

Grazia Vittadini, Chief Technology Officer at Rolls-Royce, ha dichiarato: “La collaborazione è fondamentale quando si tratta di raggiungere le nostre net zero ambitions come settore, motivo per cui siamo orgogliosi di far parte della Hydrogen in Aviation Alliance. Il nostro contributo all’HIA è la capacità e l’esperienza che abbiamo come pionieri di nuove tecnologie e soluzioni: abbiamo già testato un moderno aero engine a green hydrogen e crediamo fermamente che sia una delle soluzioni che aiuterà a decarbonizzare l’aviazione nel medio e lungo termine. termine”.

Sabine Klauke, Chief Technology Officer at Airbus, ha dichiarato: “Mentre Airbus continua a maturare le tecnologie aeronautiche necessarie per fornire voli alimentati a idrogeno, è necessaria una voce unita del settore per garantire un solido ecosistema di renewably-sourced hydrogen. Unirci ai nostri colleghi provenienti da tutto il panorama aeronautico del Regno Unito in un approccio mirato alle politiche e alle azioni di investimento ci avvicina a un futuro decarbonizzato del volo”.

Olivia Breese, Senior Vice President and Head of Power-to-X for Ørsted, ha commentato: “Ørsted è pienamente impegnato nell’idrogeno rinnovabile come soluzione chiave per defossilizzare settori difficili da elettrificare come l’aviazione. La nostra lunga esperienza nello sviluppo e nell’implementazione di nuove tecnologie ci ha insegnato che la collaborazione tra policy maker, sviluppatori, clienti e supply chain – e investimenti considerevoli da parte di ciascuno di essi – è fondamentale per ridurre i costi e far crescere un nuovo settore. Alleanze come HIA sono essenziali per riunire diversi attori lungo la catena del valore per sostenere e accelerare il ruolo che l’idrogeno può e deve svolgere nel Regno Unito”.

“Gli esperti suggeriscono che l’ hydrogen powered aviation non solo sarà fondamentale per raggiungere l’obiettivo net zero, ma fornirà anche una spinta significativa all’economia del Regno Unito.

La strategia Jet Zero del DfT afferma che un rapido investimento in hydrogen aviation potrebbe consentire al Regno Unito di assicurarsi 60.000 nuovi posti di lavoro e recenti proiezioni di Hydrogen UK prevedono che l’idrogeno potrebbe contribuire a 18 miliardi di sterline di GVA e contribuire a soddisfare fino al 50% della domanda di energia entro il 2050.

Il tasso di ricerca e sviluppo nel Regno Unito significa che il settore dell’aviazione è già in una posizione avanzata per sfruttare questa significativa opportunità. Ad esempio, l’anno scorso è stato effettuato il primo test a terra di un fully hydrogen-powered jet engine e si prevede che il primo hydrogen powered narrow-body aircraft sarà pronto per voli a corto raggio nel Regno Unito e in Europa entro il 2035.

La decarbonizzazione dell’aviazione è una sfida significativa che richiederà il successo della diffusione e dell’implementazione di molteplici tecnologie e approcci, tra cui il SAF e l’idrogeno. Tuttavia, l’uso dell’idrogeno (in particolare del green hydrogen) ha un potenziale come carburante per gli aerei poiché non produce emissioni di carbonio, rispetto ad altre tecnologie.

Investire nell’idrogeno aiuterà anche a preservare i benefici sociali del volo, continuando a connettere i consumatori alle imprese, ai propri cari e a nuove destinazioni. Infine creerà posti di lavoro. Una consultazione del governo nel 2021 ha rivelato che lo sviluppo di un’economia dell’idrogeno nel Regno Unito potrebbe supportare oltre 9.000 posti di lavoro entro il 2030 – e fino a 100.000 posti di lavoro entro il 2050 – nei centri industriali e in tutto il Regno Unito“, prosegue il comunicato congiunto.

“Una nuova ricerca sull’atteggiamento dei consumatori nei confronti delle soluzioni a zero emissioni di carbonio ha rivelato che l’81% del pubblico britannico ritiene che l’idrogeno sia l’opzione migliore per decarbonizzare l’aviazione.

La stragrande maggioranza degli inglesi (91%) sarebbe a favore degli investimenti del governo britannico sia nella produzione che nell’uso dell’idrogeno nel settore dell’aviazione, e una percentuale simile (89%) ritiene che l’uso dell’idrogeno dovrebbe essere prioritario per settori difficili da abbattere come l’aviazione. Lo studio nazionale condotto su 2.000 britannici da easyJet, membro fondatore dell’HIA, ha rivelato che la metà del 50% degli intervistati desidera vedere protetta la possibilità di viaggiare per il mondo e quasi tre quarti (71%) sono entusiasti di volare su aerei a idrogeno in futuro”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Airbus – Rolls-Royce – easyJet)