Airbus Helicopters e PHI firmano accordo per 20 elicotteri H175 e 8 H160

Airbus Helicopters e PHI Group (PHI) hanno firmato un accordo quadro che include impegni per 20 super-medium H175 helicopters e 8 H160, per servire l’energy market in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. “Questi 28 elicotteri all’avanguardia posizioneranno meglio PHI per rispondere alle crescenti esigenze previste di trasporto offshore dell’energy market. Questi impegni sono composti da ordini fermi e da opzioni di acquisto che PHI può esercitare nel corso dell’accordo quadro”, afferma Airbus.

“PHI si impegna a guidare il settore nella gestione della flotta di elicotteri più sicura e affidabile. Questo accordo è una componente della nostra strategia più ampia volta a portare nuove tecnologie in un settore che ha registrato una forte ripresa dopo anni di investimenti insufficienti. Attendiamo con impazienza la nostra continua partnership con Airbus mentre ci prepariamo a mettere in servizio questi aeromobili con i nostri clienti in tutto il mondo”, ha affermato Scott McCarty, CEO di PHI Group.

“Siamo orgogliosi della nostra continua partnership con PHI, un’azienda riconosciuta nel settore per la sua leadership nell’innovazione e nella sicurezza. Li ringraziamo per aver rinnovato la loro fiducia nell’H160 e per aver aggiunto l’H175, per le loro long-range missions, alla loro flotta in crescita. In un momento in cui la sicurezza dei passeggeri, la competitività economica e l’efficienza energetica sono fondamentali per conquistare qualsiasi mercato, l’H160 e l’H175 sono opzioni affidabili per gli anni a venire e non vediamo l’ora di supportare le loro operazioni in tutto il mondo”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

“PHI sostiene il settore energetico da 74 anni. Oggi, PHI opera oltre 200 elicotteri in tutto il mondo servendo numerosi mercati, tra cui energy and air medical. La flotta Airbus di PHI è composta da elicotteri della famiglia H125, H135, H145, H160 e H175, di cui l’H175 è l’ultima aggiunta”, prosegue Airbus.

“In servizio dal 2015, l’H175 di Airbus appartiene alla super-medium class, combina il long-range con qualità di volo fluide, rendendolo la soluzione perfetta per diversi profili di missione, tra cui offshore crew change, public services, private and business aviation. I 54 H175 attualmente in servizio hanno accumulato circa 195.000 ore di volo, di cui 170.000 volando per il settore energetico.

Progettato come multi-role helicopter in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, l’H160 integra le più recenti innovazioni tecnologiche di Airbus. Con il suo light maintenance plan, l’H160 ottimizza i costi operativi e offre un nuovo standard di disponibilità. L’elicottero è dotato di due motori Arrano di Safran Helicopter Engines, che offrono una riduzione del 15% del consumo di carburante. Sia l’H175 che l’H160 sono già certificati per volare con 50% SAF“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: © Dianne Bond – Airbus Helicopters)