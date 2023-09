SWISS espanderà i suoi network a corto e lungo raggio nell’estate 2024

Swiss International Air Lines (SWISS) offrirà ai suoi clienti una serie di nuove destinazioni nei suoi 2024 summer schedules. Sul fronte a lungo raggio verranno introdotti collegamenti diretti da Zurigo verso Washington DC (USA) e Toronto (Canada). SWISS amplierà inoltre ulteriormente la sua rete di collegamenti europei con l’aggiunta di Košice (Slovacchia) e Cluj-Napoca (Romania).

“A seguito della pandemia, è diventato più chiaro che mai che viaggiare è un bisogno umano profondamente radicato, soprattutto tra le generazioni più giovani”, afferma Tamur Goudarzi Pour, SWISS Chief Commercial Officer. “La domanda di viaggi aerei continua ad aumentare costantemente e gli riempimenti sui nostri voli sono ora più alti che mai. Come compagnia aerea svizzera, colleghiamo il nostro paese d’origine con il mondo. Così facendo, offriamo ai nostri clienti una gamma di servizi aerei premium di qualità. Siamo lieti che la prossima estate espanderemo ulteriormente la nostra rete di rotte sia sul fronte a corto che a lungo raggio. E mentre lo facciamo, continueremo a perseguire il tipo di crescita equilibrata che presta il dovuto e pieno rispetto ai nostri clienti, alla società e alle considerazioni e preoccupazioni ambientali”.

SWISS offrirà nuovamente un servizio giornaliero la prossima estate tra Zurigo e Washington, DC, operato con Airbus A330. La capitale degli Stati Uniti è una città affascinante e di grande importanza storica e politica. È anche sede di numerosi musei di fama mondiale come lo Smithsonian Institution e vanta inoltre una scena culturale diversificata. SWISS servirà Washington, DC tutto l’anno. Il servizio in direzione ovest partirà da Zurigo alle 13:00 e arriverà a Washington alle 16:20 (entrambi gli orari locali), mentre il servizio in direzione est lascerà la capitale degli Stati Uniti alle 20:45 e arriverà a Zurigo alle 10:50 del giorno successivo. Il primo di questi servizi sarà operativo il 28 marzo 2024, anche se con orari di partenza e di arrivo leggermente diversi, poiché questa data rientra nel precedente 2023/24 winter timetable period.

Il 10 maggio 2024 SWISS aggiungerà anche Toronto in Canada alla sua rete di rotte. Il nuovo servizio, provvisoriamente previsto solo per i summer schedules, sarà fornito tutti i giorni tranne il lunedì e il mercoledì utilizzando aeromobili Airbus A330. Toronto è una fiorente metropoli multiculturale caratterizzata da imponenti grattacieli sulle rive del lago Ontario. È anche considerato uno dei centri artistici e culturali più importanti del Canada. Il nuovo servizio SWISS in direzione ovest partirà da Zurigo alle 09:55 e arriverà a Toronto alle 13:00 (entrambi gli orari locali). Il corrispondente servizio in direzione est partirà da Toronto alle 16:35 e arriverà a Zurigo alle 06:30 del giorno successivo.

SWISS espanderà inoltre la sua rete di rotte europee nell’estate 2024, aggiungendo un nuovo servizio non-stop da e per Košice. La seconda città più grande della Slovacchia vanta sia un ricco patrimonio culturale che un’architettura davvero impressionante. Centro chiave della Slovacchia orientale, la città offre una vivace scena artistica e musicale insieme a una serie di siti storici. La regione sta diventando sempre più attraente anche per gli investitori stranieri. SWISS servirà Košice tre volte alla settimana utilizzando aeromobili Airbus A220.

SWISS offrirà anche un nuovo servizio da e per Cluj-Napoca in Romania nei 2024 summer schedules. Cluj-Napoca è la seconda città più grande della Romania ed è famosa tra le altre cose per la sua ricca storia e la sua varietà culturale. La città riceverà un servizio SWISS tre volte alla settimana con Airbus A220.

Il variegato programma di scheduled services che SWISS opererà da Zurigo e Ginevra nei suoi 2024 summer schedules si estenderà a 113 destinazioni. Ai viaggiatori da Zurigo sarà offerta una scelta tra 67 destinazioni europee e 24 intercontinentali, ai viaggiatori da Ginevra verrà offerto un servizio non-stop da e per New York insieme ad una scelta di 43 destinazioni a corto raggio.

Il 2024 summer timetable period andrà dal 31 marzo al 26 ottobre 2024. I voli sulle nuove rotte potranno essere prenotati dal 13 settembre su www.swiss.com o tramite tutti i consueti canali di prenotazione.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)