easyJet mette in vendita i voli per l’estate 2024

easyJet ha messo oggi in vendita il suo programma per l’estate 2024. “Quasi 3 milioni di posti su oltre 16 mila voli in partenza da e per l’Italia tra il 3 giugno 2024 e il 1° settembre 2024 sono ora disponibili, consentendo ai clienti di prenotare in anticipo e di approfittare delle migliori tariffe in vista della prossima estate.

Con voli verso 220 destinazioni in Europa, Nord Africa e Medio Oriente in partenza da ben 21 aeroporti italiani, i clienti di easyJet potranno scegliere tra un ventaglio di mete impareggiabile nella prenotazione delle loro prossime vacanze estive, sia che si cerchi una vacanza in una città ricca di cultura, sia che si insegua una rilassante fuga al mare.

I voli sono ora disponibili per la prenotazione su easyJet.com e tramite l’app mobile”.

“easyJet serve 21 aeroporti italiani e offre circa 220 destinazioni dal Bel Paese verso l’Europa, il Medio Oriente e il Nord Africa. Per saperne di più sul network italiano di easyJet e per prenotare, visitare il sito easyJet.com“, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)