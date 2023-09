Raytheon consegna il primo B-52 AESA radar a Boeing

Raytheon, un’azienda RTX, ha consegnato il primo B-52 active electronically scanned array radar (AESA) a Boeing per l’U.S. Air Force B-52 Radar Modernization Program. Questo primo radar verrà utilizzato per l’integrazione, la verifica e il test del sistema.

“Dotare il B-52 di un AESA radar sostituisce l’attuale tecnologia radar degli anni ’60”, afferma Michelle Styczynski, vice president of Agile Radar Solutions at Raytheon. “Con un AESA radar a bordo, il B-52 otterrà migliori navigation and targeting capabilities nelle aree a maggior rischio”.

Il nuovo radar del B-52 consentirà miglioramenti in mapping and detection range e aumenterà il numero di targets che la piattaforma può ingaggiare simultaneamente. Insieme a modalità e capacità migliorate, l’AESA radar aiuterà gli equipaggi a vedere più lontano, in modo più accurato e ad avere una maggiore situational awareness.

“Questo nuovo AESA radar darà al B-52 maggiori capacità rispetto a quelle attuali e consentirà la possibilità di migliorare l’accesso alle capacità di crescita in futuro”, ha affermato Jennifer Wong, senior director, Boeing Bomber Programs. “Tutto questo è stato possibile grazie alla straordinaria collaborazione tra il nostro team Boeing, Raytheon e l’Air Force”.

In base al contratto, Raytheon progetta, sviluppa e produce i radar systems per l’intera U.S. Air Force B-52 fleet. L’advanced radar upgrade garantirà che l’aereo rimanga rilevante e mission ready per tutta la sua vita.

La produzione dei radar avviene a Forest, Mississippi e El Segundo, California. La consegna dei rimanenti test-phase radars è prevista entro l’estate del 2024.

(Ufficio Stampa Raytheon – Photo Credits: Boeing)