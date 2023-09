Wizz Air annuncia una nuova rotta tra Milano e Barcellona

Wizz Air annuncia una nuova rotta da Milano Malpensa a Barcellona El Prat. I voli giornalieri per il capoluogo catalano sono già in vendita su wizzair.com e tramite l’app WIZZ a partire da 19,99 EUR.

“Famosa in tutto il mondo per le sue bellezze storiche, artistiche ed architettoniche, Barcellona è una città unica per la vitalità che scorre tra le sue Ramblas. Grazie alla nuova rotta, i passeggeri di Wizz Air in partenza da Milano potranno godere dei capolavori del Maestro Antoni Gaudì, come Casa Batllò, Casa Milà e la magnifica cattedrale simbolo della città, la Sagrada Familia, ma anche rilassarsi con un aperitivo a base di tapas tra le vie del centro e divertirsi nei numerosi locali della movida notturna.

Il primo volo per Barcellona, disponibile dal 30 ottobre 2023, si aggiunge alle rotte lanciate recentemente da Wizz Air da Milano Malpensa, tra cui Il Cairo e Hurghada in Egitto, Riyadh in Arabia Saudita e Madrid in Spagna”, afferma Wizz Air.

“Da quando Wizz Air ha stabilito la sua prima base in Italia nel 2020, ha introdotto più di 50 nuove rotte precedentemente non servite sul mercato e ha creato oltre 1000 posti di lavoro diretti. La compagnia aerea lavora costantemente per migliorare l’offerta di prodotti per i clienti, incluso i viaggi sul territorio nazionale. Con il lancio dell’abbonamento WIZZ MultiPass, i viaggiatori hanno ora la possibilità di usufruire di un abbonamento mensile che permette di bloccare il prezzo del biglietto per un periodo di 6 mesi sulle rotte nazionali in Italia, a partire da soli 37 euro al mese”, prosegue Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la nuova rotta Milano-Barcellona. Dopo aver inaugurato a luglio la rotta da Milano a Madrid, aumentiamo ulteriormente la nostra offerta fino a 69 voli settimanali su 14 rotte tra Italia e Spagna. Confermiamo il nostro impegno a collegare persone e culture in tutta Europa e oltre: siamo pronti ad accogliere i passeggeri italiani a Barcellona a bordo dei nostri aeromobili efficienti e sostenibili”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)