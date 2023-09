Boeing: la rapida crescita dei domestic air travel in Cina alimenta la 20-year demand per 8.560 aerei

Boeing prevede che la Cina avrà bisogno di 8.560 nuovi aerei commerciali fino al 2042, spinta da una crescita economica ben al di sopra della media globale e dalla crescente domanda di viaggi aerei domestici. “Secondo il Commercial Market Outlook (CMO) di Boeing, la previsione a lungo termine della società sulla domanda di aerei commerciali e servizi correlati, la commercial airliner fleet della Cina più che raddoppierà, arrivando a quasi 9.600 jets nei prossimi 20 anni.

Secondo il CMO, con la continua ripresa dei viaggi aerei, la Cina rappresenterà un quinto delle consegne di aerei a livello mondiale nei prossimi due decenni. Il China’s domestic aviation market sarà il più grande del mondo entro la fine del periodo di previsione, spingendo la domanda per 6.470 single-aisle airplanes come la famiglia Boeing 737 MAX“, afferma Boeing.

“Il Domestic air traffic in Cina ha già superato i livelli pre-pandemici e il traffico internazionale si sta riprendendo costantemente”, ha affermato Darren Hulst, Boeing vice president, Commercial Marketing. “Mentre l’economia e il traffico della Cina continuano a crescere, la gamma completa di commercial jets Boeing svolgerà un ruolo chiave nel contribuire a soddisfare tale crescita in modo sostenibile ed economico”.

“Il 2023 China CMO include queste proiezioni fino al 2042:

– Oltre alla domanda per single-aisle jets, i vettori cinesi avranno bisogno di 1.550 aerei widebody, principalmente per supportare una rete crescente di rotte internazionali.

– La crescita della flotta determinerà due terzi delle consegne previste in Cina, mentre la parte restante sostituirà i jet più vecchi con aerei moderni che aumentano l’efficienza e riducono le emissioni di CO2.

– La continua crescita di e-commerce and express shipping stimolerà la domanda per 190 nuove freighter deliveries.

– La Cina avrà bisogno di 433.000 nuovo personale aeronautico – tra cui 134.000 piloti, 138.000 tecnici e 161.000 cabin crew members – per servire il suo mercato in crescita.

– La China’s commercial fleet genererà una domanda di 675 miliardi di dollari in servizi aeronautici, tra cui maintenance, repair, training and spare parts”, prosegue Boeing.

Consegne di aerei commerciali in Cina (2023-2042):

Regional Jet 350

Single Aisle 6.470

Widebody 1.550

Freighter 190

Totale 8.560

“Il 2023 segna il cinquantesimo anno di servizio degli aerei Boeing in Cina. Nel 1972 la Cina ordinò 10 707 jets per modernizzare la sua flotta commerciale e l’anno successivo, il primo 707 del paese fu consegnato alla Civil Aviation Administration of China (CAAC). Oggi gli aerei Boeing rappresentano il pilastro del China’s air travel and cargo system.

Le Boeing CMO forecast complete sono disponibili all’indirizzo http://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/“, conclude Boeing.



(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)