News Brevi – 20.09.2023

AERONAUTICA MILITARE: IL CAPO DI STATO MAGGIORE VISITA LA F.A.C.O. DI CAMERI – Giovedì 14 settembre, presso l’Aeroporto Militare di Cameri, ha avuto luogo la visita del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. A ricevere la delegazione il Colonnello Alessandro Pavesi, Comandante dell’Aeroporto. La visita del Capo di Stato Maggiore, accompagnato dal Brigadier Generale Roberto Lo Conte, si è svolta presso il 1° Reparto Manutenzione Velivoli, dove è stato ricevuto dal Colonnello Cristiano Realacci, e presso l’Hangar principale, polo tecnico-ingegneristico e logistico (“MRO&U” – Maintenance, Repair, Overhaul & Upgrade) per le attività di terzo livello tecnico sui velivoli Tornado ed Eurofighter. A seguire, il Generale Goretti si è recato presso la “Final Assembly and Check Out” (F.A.C.O.) destinata all’assemblaggio del velivolo F-35/Joint Strike Fighter (J.S.F.). La delegazione, accolta dalla Direzione della ditta Leonardo, ha seguito un briefing di aggiornamento relativo alla realtà produttiva del velivolo F-35. Accompagnato dal T.Col. Francesco Iovino, Capo del 4° Servizio Tecnico Distaccato, il Capo di Stato Maggiore ha quindi visitato alcune articolazioni dello stabilimento F.A.C.O., soffermandosi presso la linea di produzione “full wings” del velivolo F-35, la linea di assemblaggio principale, la struttura destinata alla verniciatura e presso la linea volo. Il Generale Goretti ha pertanto potuto constatare lo stato di avanzamento dei lavori di implementazione della stessa Base di Cameri quale HUB nazionale ed europeo per le attività di MRO&U per il velivolo F-35. La visita è infine proseguita presso le strutture del Comando Aeroporto dove il Colonnello Alessandro Pavesi, attraverso una breve relazione, ha illustrato le principali attività di supporto operativo, logistico ed amministrativo svolto dal proprio Ente a favore delle realtà militari ed industriali della Base, nonché agli Enti Aeronautici situati nell’area nord ovest del Paese. La visita si è conclusa presso l’area espositiva del Comando Aeroporto dove sono presenti un parco velivoli storici e cimeli di importante valore storico aeronautico, parte dei quali sono stati impiegati nella mostra itinerante che, nell’anno del centenario dell’Aeronautica Militare, sta interessando le principali città italiane. Nel firmare l’albo d’onore, il Capo di Stato Maggiore si è complimentato per i risultati raggiunti, sottolineando come Cameri rappresenti “una realtà aeronautica ed industriale di primo livello, fiore all’occhiello della nostra Arma Azzurra” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ADR: L’AEROPORTO DI FIUMICINO DIVENTA PALCOSCENICO DELL’INCLUSIVITA’ – Quando l’arte e l’inclusione si fondono, l’inaspettato diventa realtà. Questa mattina, l’aeroporto di Roma Fiumicino, luogo d’eccezione di performance artistiche e di esposizione di straordinari capolavori come il Salvator Mundi di Giovan Lorenzo Bernini, è diventato palcoscenico di un teatro della diversità e dell’inclusione, grazie all’inedita collaborazione tra l’Associazione Teatro Patologico Onlus, compagnia teatrale composta da attori e attrici con disabilità psichiche e Aeroporti di Roma. Nella suggestiva Piazza dell’area di imbarco A del Terminal 1, dieci attori del Teatro Patologico si sono esibiti nell’interpretazione di una delle scene più significative della “Medea” di Euripide, incantando e coinvolgendo i passeggeri in transito e aggiungendo un tocco di inattesa magia al loro viaggio. È la prima volta che l’Associazione Teatro Patologico Onlus si esibisce in un aeroporto. Al centro di uno dei luoghi più iconici del Leonardo da Vinci, ha preso così vita una delle scene maggiormente evocative della tragedia greca, quando Giasone confessa a Medea che sposerà Glauce, la figlia di Creonte, scatenando così l’ira e l’atroce vendetta dell’amata. La performance, che rappresenta temi, paure e drammi ancora attuali, è terminata con una danza rituale. Lo spettacolo teatrale ha coinvolto attori professionisti e attori diversamente abili che, accompagnati al pianoforte dal Maestro Francesco Santalucia, hanno recitato in greco antico questo frammento della tragedia “Medea” di Euripide, riadattato dal direttore artistico e fondatore della Compagnia Stabile del Teatro Patologico, Dario D’Ambrosi. “La performance della Medea si è rivelata molto più di uno spettacolo teatrale: è stata una dimostrazione tangibile del potere dell’arte di abbattere barriere e creare, invece, collegamenti tra le persone, amalgamando l’energia pulsante e frenetica dell’aeroporto con la bellezza intima della performance e modificando al tempo stesso l’idea del viaggio. In questa nuova narrazione, ogni individuo, indipendentemente dalla propria abilità, può sentirsi parte di una storia in cui l’inclusione viene messa in scena, con l’aeroporto come palcoscenico. Ancora una volta il Leonardo da Vinci diventa uno spazio di approfondimento, riflessione e inclusività, in linea con la nostra strategia di cultura e sostenibilità”, ha commentato il Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata. Ai presenti è stata consegnata una t-shirt con il messaggio “Io sono un po’ matto…e tu?” a lasciare intendere come sia profondamente sbagliato giudicare il prossimo, visto che in ognuno può albergare un briciolo di sana follia.

CAMBIAMENTI DEL MANAGEMENT NEL LUFTHANSA TECHNIK EUROPEAN NETWORK – In due sedi di Lufthansa Technik subsidiaries in Europa vi sono stati cambiamenti nel management. Pat Foley ha iniziato a ricoprire la carica di CEO & Managing Director of Lufthansa Technik Turbine Shannon, con effetto dal 1° agosto. Maria Cilia ha assunto la carica di Head of Base Maintenance & CEO Lufthansa Technik Malta dal 1° settembre. A partire dal 1992, Pat Foley ha ricoperto diversi incarichi in varie sedi di Lufthansa Technik. Tra gli altri incarichi, è stato Chief Operations Officer presso Lufthansa Technik Budapest. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Chief Executive Officer at Lufthansa Technik Puerto Rico e ha assunto il ruolo di Senior Director Business Development The Americas. Maria Cilia ha più di 16 anni di esperienza nel settore dell’aviazione e ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali presso Lufthansa Technik. Il suo ultimo incarico è stato quello di Head of Planning and Engineering at Lufthansa Technik Sofia. Harald Gloy, Chief Operations Officer (COO) and Chief Human Resources Officer (CHRO) at Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Sono molto lieto di avere reclutato Pat Foley e Maria Cilia per queste posizioni chiave come CEO delle due European subsidiaries di Lufthansa Technik. Ognuno di loro lavora nel settore aeronautico da molti anni e quindi ha una grande esperienza in questo campo. Auguro a entrambi il meglio nei loro nuovi ruoli”.

NAA E ANA APRIRANNO UN NUOVO CARGO BUIDING A NARITA AIRPORT A OTTOBRE 2024 – Narita International Airport Corporation (di seguito “NAA”) ha annunciato l’intenzione di costruire il Cargo Building No. 8, per far fronte alle attuali cargo facilities disperse presso l’aeroporto di Narita. ANA avrà in leasing il Cargo Building No. 8 da NAA e inizierà il servizio nell’ottobre 2024. Essendo il magazzino cargo più grande di ANA, la struttura avrà un’area totale di circa 61.000 m2, con l’area del magazzino che comprende circa 38.000 m2. ANA ha utilizzato sei cargo warehouses presso Narita Airport per soddisfare la forte domanda di trasporto merci. Per soddisfare la domanda futura, ANA consoliderà i suoi cargo warehouses in due luoghi adiacenti: l’attuale Cargo Building n. 7 e il Cargo Building n. 8 di nuova costruzione. Lo spostamento migliorerà l’efficienza del sistema di movimentazione, garantirà spazio sufficiente e migliorerà ulteriormente la qualità della movimentazione delle merci. NAA e ANA utilizzeranno il Cargo Building No. 8 per migliorare il ruolo di Narita Airport come gateway asiatico e rafforzare la competitività internazionale del cargo, rafforzando sia le esportazioni che le importazioni da e verso il Giappone. Nel magazzino verranno introdotti Automated guided vehicles (AGV) per automatizzare le operazioni di trasferimento e stoccaggio delle merci. L’implementazione della tecnologia digitale migliorerà l’efficienza del lavoro e ridurrà la manodopera. ANA ha precedentemente ottenuto la certificazione CEIV Pharma dI IATA nel 2017 e la certificazione CEIV Fresh nel 2023.

ESPACIO IBERIA ESCE PER LA PRIMA VOLTA DALLA SPAGNA E ATTERRA A BOGOTA’ – Espacio Iberia apre le sue porte per la prima volta fuori dalla Spagna e lo fa nel cuore di Bogotà, con l’obiettivo di mostrare ai clienti e al grande pubblico colombiano l’esperienza Iberia e le ultime novità della compagnia aerea. Potranno degustare gratuitamente i menù a bordo e partecipare alle varie attività che verranno organizzate, come showcooking, degustazioni di vini e altri prodotti spagnoli. Inoltre, per vivere l’esperienza a bordo di Iberia, potranno provare le divise storiche del personale della compagnia e avranno a disposizione un simulatore di volo per mettersi ai comandi di un aereo senza lasciare la città. Espacio Iberia si trova nella Zona T, in Carrera 12A n. 83-61, e può essere visitato tutti i giorni dal 20 settembre all’11 ottobre. La scelta di Bogotá come prima destinazione fuori dalla Spagna di Espacio Iberia non è un caso, poiché è il mercato a lungo raggio del newtork Iberia che presenta la maggiore crescita nel 2023, dopo aver annunciato che per la stagione invernale consoliderà tre voli giornalieri tra Bogotá e Madrid, che rappresentano una capacità di 21 frequenze settimanali, una connettività storica con la Colombia. Nell’Espacio Iberia di Bogotá, come è avvenuto negli ultimi anni a Madrid, è stata ricreata una cabina dell’Airbus A350 di nuova generazione, con due posti in Business, quattro posti in Premium Economy e altri quattro posti in Economy. La scelta di Bogotá come prima destinazione fuori dalla Spagna di Espacio Iberia non è stata una coincidenza: quest’anno ricorrono i 65 anni da quando la compagnia aerea effettuò il suo primo volo per collegare la capitale della Colombia con la Spagna e il resto d’Europa.

BOEING STANZIA $10 MILIONI PER PROGRAMMI DESTINATI AI VETERANI – Boeing ha annunciato un investimento di 10 milioni di dollari nel George W. Bush Presidential Center per sostenere il suo museo e i programmi per i veterani e le famiglie dei militari. “Il coraggio, la resilienza e il sacrificio dei nostri veterani ci ispirano quotidianamente e siamo orgogliosi di essere al loro fianco durante e dopo il servizio militare”, ha affermato Ziad Ojakli, executive vice president of Government Operations at Boeing. “Mentre entriamo in questa nuova e ampliata relazione con il Bush Center, rinnoviamo il nostro impegno a onorare, responsabilizzare e edificare i veterani militari e le loro famiglie e rafforzare il nostro impegno per l’educazione civica”. Nel 2018 Boeing è diventata la fondatrice del programma Stand-To Veteran Leadership Program del Bush Institute, che sviluppa le capacità di leadership dei veterani e di coloro che servono loro e le loro famiglie. Boeing ha inoltre sostenuto il lavoro del Bush Institute a favore delle donne e delle popolazioni emarginate in tutto il mondo. Negli ultimi dieci anni, Boeing ha contribuito con oltre 70 milioni di dollari a programmi a sostegno dei veterani e dei loro familiari.

STATEMENT SUL QANTAS GROUP ANNUAL REPORT – Il Qantas Group Chairman Richard Goyder afferma: “Oggi abbiamo pubblicato il Qantas Group’s annual report per il FY23. Il report fornisce molti dettagli sulla nostra performance finanziaria e non finanziaria, che è positiva sotto molti aspetti. Tuttavia, ciò avviene in un momento in cui la compagnia sta sperimentando una grave perdita di fiducia da parte della comunità e una delusione accumulata da parte dei clienti, situazione a cui il Board e il Management sono determinati a porre rimedio. Gran parte della perdita di fiducia deriva dalle affermazioni dell’ACCC. Riconosciamo l’importante ruolo dell’ACCC e la compagnia ha collaborato pienamente con le sue indagini. Attendiamo con ansia l’opportunità di rispondere adeguatamente nei dettagli. Quello che possiamo dire è che la pratica di lunga data di Qantas è che quando un volo viene cancellato, ai clienti viene offerto un volo alternativo o un rimborso. Tra le informazioni contenute nel rapporto figura la remunerazione dei dirigenti per il FY2023. Anche se c’è molto lavoro da fare in tutto il Gruppo, non possiamo perdere di vista i molti aspetti positivi. Ciò include il fatto che stiamo affrontando le sfide attuali con solide basi finanziarie, in netto contrasto con gli ultimi anni, dandoci la capacità di investire in clienti, nuovi aerei e più persone. Siamo determinati a riportare Qantas alla sua posizione di uno dei brand più affidabili. Ciò può accadere solo rispettando costantemente gli standard che le persone giustamente si aspettano, e il Board sta lavorando a stretto contatto con Vanessa e il suo nuovo management team per garantire che ciò accada”.

AIR CANADA CARGO FORNIRA’ PIU’ CARGO CAPACITY SUI PRINCIPALI MERCATI EUROPEI – Air Canada Cargo offrirà ai clienti capacità tutto l’anno verso le principali città europee a seguito della decisione strategica di Air Canada di estendere il passenger service a tutto l’anno su rotte che in precedenza erano operazioni stagionali estive. Le rotte principali che rimarranno disponibili per i clienti durante tutto l’inverno includono Montreal-Roma, Toronto-Copenhagen e Toronto-Madrid. Air Canada Cargo offrirà ai clienti anche un servizio per Lione con il riavvio della rotta passeggeri di Air Canada a metà ottobre. “Siamo lieti di offrire cargo capacity aggiuntiva sulle rotte widebody tutto l’anno e di fornire ai clienti più opzioni sui mercati chiave tra Europa e Canada. La belly capacity della rete passeggeri di Air Canada integra il nostro servizio cargo e queste nuove rotte, insieme a passenger schedule frequencies aggiuntive, rafforzeranno l’offerta sull’Atlantico”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director, Commercial, at Air Canada Cargo. Oltre alle nuove rotte tutto l’anno, Air Canada Cargo beneficerà anche di un aumento delle frequenze sulle rotte da Toronto o Montreal verso Barcellona, Casablanca, Parigi, Lisbona, Atene, Roma ed Edimburgo.

AIR CANADA: PROSEGUONO I DREAM TAKE FLIGHTS – Air Canada informa: “104 bambini provenienti dall’Alberta e dai Territori del Nordovest, molti dei quali non hanno mai messo piede su un aereo, sono partiti per il viaggio della loro vita. Partendo dall’aeroporto internazionale di Edmonton, i bambini di Dreams Take Flight sono partiti per un parco a tema in California, in occasione del 30° anniversario dell’Edmonton chapter of Dreams Take Flight. Il volo di oggi è il primo Edmonton Dreams flight dal 2019 e il quarto degli otto Dreams Take Flight trips pianificati in tutto il Canada per il 2023. Negli ultimi 30 anni, Dreams Take Flight e Air Canada, come vettore esclusivo, hanno donato un Dream Flight a più di 42.000 bambini canadesi. Ogni anno 1.700 bambini fanno il viaggio della loro vita in un parco a tema in Florida o in California. Per quest’anno sono previsti altri quattro voli da tutto il Canada, da Vancouver, Calgary, Montreal e Ottawa. All’inizio di questa primavera hanno avuto luogo i Dreams flights da Winnipeg, Toronto e Halifax”.