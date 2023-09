Textron Aviation e NetJets firmano un record fleet agreement per un massimo di 1.500 Cessna Citation jets

Textron Aviation e NetJets® hanno annunciato oggi un record-breaking fleet agreement che prevede la possibilità per NetJets di acquistare fino a 1.500 ulteriori Cessna Citation business jets nei prossimi 15 anni. “Questo accordo estende l’attuale fleet agreement di NetJets e include opzioni per un numero crescente di aeromobili ogni anno, consentendo a NetJets di espandere la propria flotta con aerei Cessna Citation Ascend, Citation Latitude e Citation Longitude. Inoltre NetJets è stata nominata fleet launch customer del nuovo jet di Textron Aviation: il Citation Ascend. Le consegne del Citation Ascend dovrebbero iniziare nel 2025, quando si prevede che l’aereo, attualmente in fase di sviluppo, entrerà in servizio.

I business jet Cessna Citation sono progettati, prodotti e consegnati da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc. NetJets è una Berkshire Hathaway company”, afferma Textron Aviation.

“I clienti NetJets in tutto il mondo scelgono continuamente i Citations come aereo preferito. Siamo onorati di essere il più grande fornitore di aerei leader del settore per NetJets e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme per progettare e offrire la migliore esperienza basata sul feedback dei clienti”, ha affermato Ron Draper, presidente e CEO di Textron Aviation. “L’espansione e l’aggiunta del Citation Ascend alla flotta NetJets fornirà ai suoi clienti una versatilità e flessibilità ancora maggiori per portare a termine le loro missioni, basandosi sulle performance eccezionali e sulla popolarità del Latitude e del Longitude”.

“Dall’inizio di un rapporto di oltre 40 anni tra le due società, NetJets ha preso in consegna più di 800 aerei da Textron Aviation, compreso l’esercizio di oltre 300 opzioni per Citation Latitudes e Longitudes negli ultimi otto anni. Questa relazione duratura offre ai clienti più esigenti esperienze di viaggio aereo sicure e affidabili in tutto il mondo. Nel corso degli anni NetJets ha posseduto e gestito industry-leading Citation, inclusi i modelli Citation SII, V, Excel/XLS, Sovereign, X, Latitude e Longitude“, prosegue Textron Aviation.

“In qualità di alleato fidato e di lunga data che condivide il nostro impegno per la sicurezza e il servizio, Textron Aviation è il partner ideale per aiutarci ad espandere la nostra offerta ai NetJets Owners con l’introduzione del nuovo Ascend nella nostra midsize jet class, nonché facendo crescere la nostra flotta complessiva”, ha affermato Doug Henneberry, NetJets Executive Vice President, Aircraft Asset Management. “Sulla base della domanda passata per i popolari Citation Latitude e Longitude, il nuovo Ascend e tutti i nostri nuovi Citation saranno senza dubbio ben accolti dai nostri Owners”.

“I Cessna Citation sono rinomati per la loro capacità di combinare affidabilità, efficienza e comfort con tecnologia avanzata e performance ai vertici della categoria. Da quando Cessna ha consegnato il suo primo Citation nel 1972, ha fissato lo standard nel mercato dei business jet, ottenendo spesso il maggior numero di consegne annuali nella business and general aviation industry.

La Citation series of business jets si è evoluta per offrire una gamma senza pari di capacità, sistemi e opzioni che consentono ai clienti di espandere il proprio business. Sono più di 30 i modelli Citation certificati nel corso dei 50 anni di storia della Citation line. Attualmente sono sei i modelli Citation in produzione: Citation M2 Gen2, Citation CJ3+, Citation CJ4 Gen2, Citation XLS Gen2, Citation Latitude e Citation Longitude, con il Citation Ascend in fase di sviluppo”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)