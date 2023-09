Il Tecnam P2012 atterra alle Hawaii

Tecnam annuncia la consegna del primo lotto di due velivoli P2012 Traveller a Pacific Air Charter Inc., Hawaii. “Dopo la consegna del primo aereo nell’agosto 2023, questo secondo aereo è decollato da Santa Maria (SMX) California ed è arrivato a Honolulu (HNL) dopo un volo di 14 ore e 57 minuti sul mare.

Con un terzo aereo P2012 attualmente in fase di assemblaggio presso lo stabilimento Tecnam di Capua, Italia, e altri 24 Traveller in opzione, la flotta di Pacific Air Charters Inc. sta crescendo rapidamente per servire il Pacific market.

Conosciuta per offrire ai propri clienti il massimo in termini di lusso e sicurezza, Pacific Air Charters è il fornitore premium di air charter services nelle Hawaiian Islands“, afferma Tecnam.

“Le multi-engine operations over water forniscono un significativo vantaggio in termini di safety per la market area della compagnia. Il P2012 Traveller offrirà anche costi operativi molto competitivi grazie ai suoi FADEC piston Lycoming engines. Il comfort dei passeggeri è stato un fattore chiave nella decisione dell’operatore: sedili singoli con ampia inclinazione, finestrino dedicato e in-seat amenities, porta USB, portabicchieri, tasca sul sedile, bracciolo. Inoltre l’overhead stowage e la dual air conditioning (che può essere azionata anche a terra tramite una DC power connection per il “pre-cool” dell’aereo prima dell’imbarco) offrono comfort e praticità.

Il primo P2012 Traveller consegnato alle Hawaii ha dimostrato la sua versatilità quando una serie di incendi scoppiarono nello stato americano delle Hawaii all’inizio di agosto 2023, principalmente sull’isola di Maui. L’aereo, operato dalla Pacific Air Charter Inc, era alle Hawaii solo da 10 giorni quando è stato utilizzato per trasportare e consegnare migliaia di libbre di cibo, medicine e altri rifornimenti necessari a Maui e, sui voli di ritorno, per evacuare coloro che avevo bisogno di cure mediche a Honolulu“, prosegue Tecnam.

Pat McNamee, Pacific Air Charters, Inc. Chief Operating Officer and 135 Director of Operations, ha dichiarato: “Il P2012 Traveller ha confermato che questa è la piattaforma perfetta per quest’area. Ci concentriamo sui servizi premium, ma l’aereo ha molte capacità e amplia le nostre opzioni”.

“Dopo uno dei ferry flights più impegnativi al mondo tra la costa occidentale degli Stati Uniti e le Hawaii, il nostro P2012 Traveller ha immediatamente dimostrato la sua versatilità, potendo essere configurato per qualsiasi missione richiesta per servire una comunità. Con quest’ultimo 15-hour ferry flight, abbiamo stabilito un nuovo record per Tecnam”, ha affermato Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)