GE Aerospace e StandardAero si uniscono per supportare i CMMA requirement

GE Aerospace e StandardAero si uniscono per supportare i Boeing P-8A Poseidon per i Canada Multi-Mission Aircraft (CMMA) requirement. “Se selezionati, i motori CFM56-7B che equipaggiano il P-8 beneficeranno dell’intera gamma di maintenance, repair and overhaul (MRO) capability di StandardAero a Winnipeg, garantendo che la Royal Canadian Air Force (RCAF) raggiunga i suoi obiettivi di missione con un multi-mission aircraft collaudato e capace supportato dal Canada.

Il Boeing P-8A Poseidon è basato sul 737-800 ERX. I due motori CFM56-7B sono prodotti da CFM International, una società mista al 50/50 tra GE Aerospace e Safran Aircraft Engines.

Secondo uno studio indipendente condotto dagli economisti della Doyletech Corporation con sede a Ottawa, la scelta del Boeing P-8A Poseidon per i Canada Multi-Mission Aircraft (CMMA) requirement genererebbe benefici annuali per quasi 3.000 posti di lavoro e 358 milioni di dollari di produzione economica per il Canada.

StandardAero è un licensed MRO provider per motori CFM56 dal 2010 e ad oggi ha revisionato più di 700 di questi motori, inclusi più di 100 motori CFM56-7B installati sui P-8 per clienti militari globali presso la sua struttura di Winnipeg.

Il motore CFM56 è la prima famiglia di motori aeronautici nella storia dell’aviazione a raggiungere più di 1,2 miliardi di engine flight hours. Il CFM56-7B ha un world-class dispatch reliability rate del 99,98%”, afferma GE Aerospace.

“Il Canada può avere completa fiducia nella capacità di StandardAero di supportare la manutenzione del motore CFM56-7B e i requisiti della Royal Canadian Air Force”, ha affermato Marc Drobny, President of StandardAero’s Military division. “L’impianto di Winnipeg è uno dei principali impianti di revisione motori del Nord America ed è il nostro sito più grande, con oltre 1.200 dipendenti”.

“GE è onorata di supportare l’offerta di Boeing per il rispetto dei requisiti CMMA (Canada Multi-Mission Aircraft)”, ha affermato Kris Shepherd, Vice President & General Manager, GE Aerospace Mobility Engines & Marine. “Abbiamo una lunga e consolidata storia nel supportare la RCAF con motori tra cui il CF6, il CF34, il T700 e il CT7 che equipaggiano cinque flotte di aerei RCAF. L’elevata affidabilità, la lunga on-wing life e i bassi costi di manutenzione del motore CFM56 lo rendono estremamente popolare tra circa 600 airline and military operators in tutto il mondo”.

“In qualità di partner a lungo termine, GE e StandardAero hanno annunciato nel 2012 l’apertura del suo aircraft engine Testing, Research and Development Centre (TRDC) in Winnipeg. La struttura di 122.500 piedi quadrati si trova presso il James A. Richardson International Airport in Winnipeg. GE ha progettato e costruito il TRDC e, nell’ambito di un contratto a lungo termine, StandardAero mantiene e gestisce il certification test center.

Inoltre, StandardAero ha un rapporto di lunga data con GE Aerospace, supportando entrambe le CT7 /T700 engine platforms sul Canadian Military EH101 Cormorant e anche sui suoi elicotteri CH-148 Cyclone“, conclude GE Aerospace.

“Con la nostra consolidata esperienza militare, l’ampia presenza in tutto il Canada e il nostro OEM alignment, siamo pronti a portare a termine la nostra missione per supportare la prontezza per i Canada’s CMMA requirement”, ha concluso Drobny.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)