Lockheed Martin completa il primo volo dell’U-2 Avionics Tech Refresh

Lockheed Martin Skunk Works®, in collaborazione con l’U.S. Air Force, ha completato il primo volo dell’U-2 Dragon Lady Avionics Tech Refresh (ATR) program.

“Il primo volo di successo ha testato le nuove capacità avanzate a bordo dell’U-2 come parte del contratto ATR, tra cui:

– Una updated avionics suite (communications, navigation, display, ecc.) che modernizza i sistemi di bordo dell’U-2 per accettare e utilizzare la nuova tecnologia.

– Un nuovo mission computer progettato secondo l’U.S. Air Force’s open mission systems (OMS) standard, che consente all’U-2 di integrarsi con gli air, space, sea, land and cyber domains a diversi security levels.

– Nuovi moderni cockpit displays per semplificare le attività del pilota, migliorando al contempo la presentazione dei dati raccolti dall’aereo per consentire decisioni più rapide e informate.

Durante questa missione l’aereo ha eseguito con successo un low-altitude functional check flight per integrare i nuovi sistemi avionici e il software”, afferma Lockheed Martin.

“Il successo del primo volo dell’U-2 Avionics Tech Refresh rappresenta un momento significativo nel nostro viaggio verso nuove funzionalità in modo rapido e conveniente”, ha affermato Sean Thatcher, U-2 Avionics Tech Refresh program manager at Lockheed Martin Skunk Works. “Sfruttando l’architettura aperta della piattaforma, stiamo accelerando queste capacità necessarie per il futuro Joint All-Domain Operations battlespace”.

“L’ATR first flight segna una pietra miliare negli sforzi di modernizzazione dell’U-2 e nel suo percorso per diventare la prima fully OMS-compliant fleet. Ulteriori test consolideranno una mature software baseline prima che vengano introdotti i mission systems, per garantire sia la funzionalità che l’interoperabilità per soddisfare le esigenze operative.

L’U-2 ATR contract è stato assegnato dall’U.S. Air Force nel 2020 e ha un valore di 50 milioni di dollari”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)