News Brevi – 29.09.2023

REAS 2023: CRESCE IL SALONE INTERNAZIONALE SU EMERGENZA E SOCCORSO – Cresce il salone internazionale “REAS 2023”, il grande appuntamento annuale per il settore dell’emergenza, della protezione civile, del primo soccorso e dell’antincendio. La ventiduesima edizione, che si svolgerà dal 6 al 8 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia), vedrà infatti un aumento della partecipazione di enti, aziende e associazioni provenienti da tutto il mondo: saranno presenti oltre 265 espositori (+10% rispetto all’edizione 2022), provenienti dall’Italia e da altri 21 Paesi (19 nel 2022), tra cui Germania, Francia, Spagna, Polonia, Croazia, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Stati Uniti, Cina e Corea del Sud. Il salone si svilupperà su una superficie espositiva totale di oltre 33mila metri quadrati e occuperà gli 8 padiglioni del quartiere fieristico. In programma anche oltre 50 convegni ed eventi collaterali (20 nel 2022). A “REAS 2023” saranno esposte tutte le ultime novità tecnologiche di questo settore, come nuovi prodotti e apparecchiature per gli operatori del primo soccorso, veicoli speciali per l’emergenza e l’antincendio, sistemi elettronici e droni per interventi in caso di catastrofi naturali e anche ausili per persone con disabilità. Parallelamente, nelle tre giornate del salone è previsto un ampio programma di convegni, seminari e workshop, che offrirà ai visitatori un’importante opportunità di formazione e di aggiornamento professionale. “Tutte le attività e le iniziative che si dedicano al settore del soccorso e della protezione civile sono molto importanti, soprattutto per fronteggiare le tante emergenze che purtroppo si verificano sempre più spesso nel nostro Paese”, ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, in occasione della conferenza stampa oggi a Palazzo Pirelli a Milano. “Ben venga dunque una manifestazione come REAS, che consente di presentare tutti i prodotti innovativi in questo settore a livello internazionale e anche di migliorare la formazione dei volontari. Il salone REAS è perciò da sostenere, sia per le esigenze nel settore delle emergenze della Lombardia, ma anche di tutta l’Italia”. “Siamo lieti di registrare questi numeri in netta crescita”, ha sottolineato a sua volta Gianantonio Rosa, presidente del Centro Fiera Montichiari. “Le attività di prevenzione e gestione delle emergenze sono essenziali per la sicurezza delle nostre comunità. REAS 2023 si conferma la fiera di riferimento per le aziende che sviluppano tecnologie e servizi con l’obiettivo di migliorare gli standard di intervento”. Altri convegni di “REAS 2023” riguarderanno tra l’altro l’impiego di elicotteri per la ricerca e il soccorso, l’uso dei droni nelle missioni antincendio, la presentazione della mappa dei 1.500 aeroporti e aviosuperfici italiani disponibili per voli di emergenza.

DELTA: PROSEGUE IL SUPPORTO A BCRF – Dal 2005 Delta ha sostenuto con orgoglio 99 progetti di ricerca presso la Breast Cancer Research Foundation, raccogliendo oltre 24,75 milioni di dollari. Ottobre è il mese della sensibilizzazione sul cancro al seno e Delta si veste ancora una volta di rosa per sostenere la causa. Allison Ausband, E.V.P. and Chief Customer Experience Officer: “Sono onorata dalla presenza incrollabile di Delta in questa lotta, mentre lavoriamo insieme per finanziare la ricerca, sapendo che non ci fermeremo”. Ogni anno, i clienti contribuiscono in modo determinante agli sforzi di raccolta fondi. A partire dal 1° ottobre, i clienti potranno sostenere la causa mangiando e bevendo rosa a bordo. Per l’intero mese, il 25% del ricavato di tutti gli acquisti di cibi e bevande a bordo sarà devoluto a BCRF. Inoltre, in collaborazione con i suoi partner, alcune offerte di snack e bevande di Delta diventeranno rosa per mostrare il sostegno a BCRF. Per tutto il mese di ottobre e tutto l’anno, i clienti possono donare fondi visitando delta.com/BCRF e miglia tramite SkyWish, il braccio di beneficenza del programma SkyMiles, che consente a Delta e ai suoi membri SkyMiles di donare miglia a organizzazioni di beneficenza in tutto il mondo. Mentre i dipendenti indossano uniformi rosa nel mese di ottobre, anche i clienti possono mostrare il loro sostegno in rosa. La Pink Boutique offre prodotti in co-branding Delta e BCRF, tra cui felpe, bottiglie d’acqua e persino scarpe da ginnastica e tutti i proventi della Pink Boutique andranno direttamente a beneficio di BCRF. BCRF è un’organizzazione no-profit impegnata nella prevenzione e nella cura del cancro al seno. Dalla sua fondazione nel 1993 da parte di Evelyn H. Lauder, la BCRF ha raccolto più di un miliardo di dollari per la ricerca salvavita.

IL REGNO UNITO ANNUNCIA FINANZIAMENTI PER LE INIZIATIVE DI SOSTENIBLITA’ ICAO – Per sostenere gli Stati “all’inizio del loro percorso verso il sustainable aviation fuel (SAF)”, il Regno Unito ha annunciato che contribuirà con 750.000 dollari canadesi all’ICAO Environment Fund per la conduzione di studi di fattibilità riguardo il SAF. L’annuncio è stato fatto durante un incontro bilaterale il 26 settembre 2023 tra l’UK Director General of Civil Aviation Dr. Rannia Leontaridi e l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar, che ha avuto luogo nel contesto di un evento preparatorio per la Third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3). All’inizio di questo mese, il Regno Unito ha inoltre deciso di fornire una sostanziale assistenza per lo sviluppo dell’ICAO’s Assistance, Capacity Building and Training for SAF (ACT-SAF) programme. L’annuncio si basa anche sui precedenti impegni del Regno Unito volti a finanziare la sicurezza aerea, l’uguaglianza di genere e la più ampia trasformazione della stessa ICAO. In particolare, il Regno Unito ha fornito ulteriori generosi contributi volontari all’ICAO’s Transformational Fund per facilitare la creazione di un programma di ambasciatori globali e ispirare una nuova generazione diversificata di aviatori, in linea con l’invito all’azione del 2nd ICAO Global Aviation Gender Summit, e trasformare l’ICAO in modo che l’Organizzazione sia ben funzionante, agile e reattiva per affrontare le future sfide e opportunità dell’aviazione. Ulteriore sostegno finanziario è stato fornito dal Regno Unito all’ICAO’s aviation security and facilitation fund a sostegno di tale obiettivo strategico.

AIR TAHITI NUI NOMINATA “5 STAR MAJOR AIRLINE” – Air Tahiti Nui ha ricevuto il titolo di ‘Five Star Major Airline’ nella classifica APEX per il sesto anno consecutivo. La graduatoria 2024, redatta dall’Airline Passenger Experience Association (APEX), è stata svelata durante la cerimonia di premiazione degli APEX/IFSA Awards il 20 settembre 2023 a Long Beach, California. La classificazione APEX Five Star e Four Star Airline Awards è uno dei premi più prestigiosi del settore aviazione e una vera garanzia di qualità per i viaggiatori. Quest’anno i passeggeri hanno potuto esprimere la propria opinione su quasi un milione di voli, in base alla propria esperienza di viaggio, nonché alla qualità dei servizi e della comodità offerta da quasi 600 compagnie aeree. Questi dati anonimi sono stati raccolti sull’applicazione di pianificazione dei viaggi TripIt® da Concur®, prima di essere analizzati e certificati da APEX in collaborazione con Porsche Consulting. Queste preziose opinioni hanno permesso di stilare l’edizione 2024 della famosa classifica. Questo titolo rafforza la posizione di Air Tahiti Nui come principale compagnia aerea della Polinesia Francese, ma anche il suo posto tra i principali vettori internazionali. La compagnia polinesiana offre oggi sei destinazioni: Papeete, Los Angeles, Seattle, Parigi, Auckland e Tokyo, che le conferiscono una forte presenza in tutta la regione del Pacifico e fino in Europa.

BERTRAND GRABOWSKI ENTRA NEL BOARD DI RYANAIR HOLDINGS PLC – Il Consiglio di Amministrazione di Ryanair Holdings plc ha annunciato oggi che Bertrand Grabowski, cittadino francese, ha accettato di entrare a far parte del Consiglio come amministratore non esecutivo a partire dal 1° ottobre 2023. Grabowski si unirà anche all’Audit Committee di Ryanair. Bertrand Grabowski, con quasi 40 anni di esperienza nel settore dell’aviazione e della finanza dei trasporti ed ex membro del comitato esecutivo di DVB Bank SE, ha precedentemente ricoperto ruoli senior presso Citibank, Credit Agricole Indosuez e Banque Indosuez ed è attualmente un consulente aeronautico indipendente. Grabowski è anche amministratore non esecutivo di Jazeera Airways (società quotata presso la Borsa del Kuwait). Il Chairman di Ryanair, Stan McCarthy, ha dichiarato: “Siamo lieti che Bertrand Grabowski abbia accettato il nostro invito ad entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings plc dal 1° ottobre 2023. Bertrand ha una notevole esperienza e capacità nel campo della finanza aeronautica, unita ad una conoscenza dettagliata dell’aviazione globale e, riteniamo darà un contributo significativo sia al nostro Consiglio che all’Audit Committee. Non vediamo l’ora di lavorare con lui per raggiungere gli entusiasmanti e ambiziosi obiettivi di Ryanair nel prossimo decennio di crescita”.

ICAO FORMALIZZA UN NUOVO IMPLEMENTATION SUPPORT AGREEMENT CON L’ETIOPIA – L’Etiopia ha formalizzato un nuovo implementation support agreement con l’ICAO che fornirà sostegno allo sviluppo sicuro, protetto e sostenibile del settore aeronautico del paese, intensificando l’applicazione degli ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs). Intrapresa in coordinamento con l’ICAO Eastern and Southern African Regional Office, la firma del Management Services Agreement (MSA) apre la strada a una cooperazione approfondita tra l’ICAO e l’Etiopia su progetti aeronautici critici. L’accordo prevede la fornitura del portfolio ICAO di prodotti e servizi di sostegno all’attuazione, compresa la condivisione di competenze, la gestione dei progetti, la fornitura di pacchetti di formazione e il sostegno agli appalti, in linea con i servizi di sostegno all’attuazione forniti dall’ ICAO Capacity Development and Implementation Bureau. Il nuovo accordo è stato firmato dal Secretary General of ICAO, Juan Carlos Salazar, e dal Director General of the Ethiopian Civil Aviation Authority (ECAA), Mr. Getachew Mengiste.

IL PRESIDENTE ENAC ALLA 144a ASSEMBLEA DELL’ISFC – Enac ha ospitato oggi la 114a Assemblea di IFSC, Italian Flight Safety Committee, associazione che si occupa di sicurezza del volo e che riunisce associati di tutto il settore del trasporto aereo, tra cui Enac, socio fondatore, Aeronautica Militare, ENAV, compagnie aeree ed elicotteristiche, costruttori e ditte di manutenzione. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma è intervenuto evidenziando il ruolo importante di IFSC: “L’incontro di oggi è una preziosa occasione di confronto sui problemi della sicurezza del trasporto aereo e sulla necessità di attuare tutte le misure necessarie per prevenire il verificarsi di incidenti. Associazioni come IFSC che hanno al proprio interno una forte componente interprofessionale troveranno sempre in Enac un interlocutore di riferimento che rappresenta la sintesi tra pubblico e privato. Allargare le competenze non può che facilitare la crescita del comparto aereo che include anche l’accesso allo spazio”.

SAS: COMMENTO RIGUARDO LA COURT OF JUSTICE EU RULING – SAS informa: “Oggi, 28 settembre 2023, la Corte di Giustizia Europea ha confermato la sentenza del 14 aprile 2021, in cui le garanzie sui prestiti che Svezia e Danimarca hanno concesso a SAS nell’aprile 2020 sono state ritenute compatibili con il diritto dell’UE. Le garanzie sui prestiti concesse a SAS miravano ad attenuare le conseguenze finanziarie dei voli cancellati e delle riprenotazioni dovute alle restrizioni di viaggio durante la pandemia”.

PROSEGUE LA COLLABORAZIONE DI RTX CON NOAA – Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) per sviluppare e ottimizzare le water resources prediction capabilities della nazione. Nell’ambito dell’ordine quadriennale da 80 milioni di dollari, assegnato nell’ambito del General Services Administration Schedule, Raytheon lavorerà a stretto contatto con il National Weather Service per trasformare e innovare il suo prototype Next Generation Water Model Framework, Flood Inundation Mapping and Enterprise Hydrofabric Solution. L’obiettivo di questo lavoro è creare una nazione che sia preparata e risponda agli eventi meteorologici, idrici e dipendenti dal clima. Per quasi 20 anni, Raytheon ha collaborato strettamente con la NOAA sulle previsioni meteorologiche e sulle capacità di analisi dei dati, tra cui l’Advanced Weather Interactive Processing System enterprise, o AWIPS, un weather forecasting data and display toolkit, e l’Earth Prediction Innovation Center, o EPIC, il più user-friendly and user-accessible Earth modeling system.

UNITED AIRLINES LANCIA L’UNITED MILITARY PILOT PROGRAM – United ha annunciato il lancio dello United Military Pilot Program, un programma leader del settore che offre a full-time, active-duty U.S. military pilots l’accesso a conditional job offers come First Officer con la compagnia aerea. Il programma è unico in quanto fornisce un punto di approdo sicuro per i partecipanti al programma mentre completano il loro servizio alla nazione e lavorano per soddisfare tutti i requisiti di assunzione di United. Secondo i termini del nuovo programma, i candidati idonei devono prima prendere parte a un colloquio e quindi completare tutte le flight training and certification richieste prima di unirsi alla compagnia aerea. Un elemento importante del programma United è che i candidati non devono essere in possesso di un Airline Transport Pilot Certificate (ATP) al momento della domanda. Possono invece ottenere l’ATP prima di unirsi a United, garantendo flessibilità ai membri del servizio, incluso iniziare in United quando sarà il momento giusto per loro e le loro famiglie. “In United ci impegniamo a investire in persone che hanno servito e servono il nostro Paese, le cui competenze militari e il cui background sono inestimabili per la nostra compagnia aerea”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United. “Il lancio di questo programma è vantaggioso per tutti: la nostra compagnia aerea ottiene accesso diretto ad alcuni dei migliori e più talentuosi aviatori del mondo, e i piloti militari – e le loro famiglie – ottengono il tempo di cui hanno bisogno per pianificare la loro carriera civile mentre sono ancora in servizio”. Attualmente, United conta oltre 16.000 piloti, inclusi oltre 3.000 che hanno prestato servizio o prestano attualmente servizio nelle forze armate degli Stati Uniti. Nell’ambito dell’ambizioso piano United Next, lo scorso dicembre United ha ordinato più aerei widebody di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense nella storia dell’aviazione commerciale: 100 Boeing 787 Dreamliner, con opzioni per l’acquisto di altri 100. In combinazione con gli ordini già annunciati, la compagnia aerea prevede di prendere in consegna circa 700 nuovi aerei entro il 2032. Con questo acquisto storico arriva una crescita senza precedenti, inclusa l’aggiunta di 50.000 nuovi membri del team entro il 2026. Assumere piloti ben qualificati e di talento è una priorità per United. Negli ultimi 24 mesi United ha assunto oltre 4.000 nuovi piloti e prevede di assumerne oltre 10.000 in questo decennio.

EMIRATES OFFRE UNA GAMMA DI CAFFE’ DI LIVELLO MONDIALE – Celebrando la Giornata internazionale del caffè il 1° ottobre, Emirates mette in risalto l’ampia gamma di caffè artigianale servito nelle lounge Emirates e a bordo dei voli verso 140 destinazioni in tutto il mondo. Emirates serve più di 17 tonnellate di caffè a bordo ogni anno e collabora con una serie di fornitori tra cui Lavazza, Coffee Planet, Nairobi Coffee and Tea Company e una serie di fornitori indipendenti a livello globale. Nell’ambito del servizio pasti, ai clienti di Economy e Premium Economy viene offerto il caffè una o due volte durante il volo, mentre i clienti di Business e First Class possono ordinare da un menu di caffè su richiesta, che comprende un’ampia gamma di opzioni come caffè decaffeinato, cappuccino, caffè freddo, caffè americano, espresso, macchiato e arabo con cardamomo e zafferano. Gli intenditori di caffè possono anche gustare un dessert affogato al café, dove l’espresso viene versato su un gelato cremoso. Un partner chiave è la società degli Emirati Arabi Uniti Coffee Planet, una collaborazione che dura da dieci anni per creare caffè per occasioni speciali. Emirates collabora anche con Coffee Planet per creare bevande su misura per occasioni speciali come Natale e San Valentino. In First e Business Class, Emirates collabora con il caffè Lavazza. Lavazza è un’azienda italiana produttrice di prodotti a base di caffè fondata a Torino nel 1895 da Luigi Lavazza. Nella First Class lounge in Concourse B, Dubai International Airport, Emirates dispone di un bancone caffè dedicato dove i clienti possono scegliere tra una varietà di tre caffè monorigine preparati al momento da un barista. Le lounge di First e Business Class dispongono anche di Costa Coffee, una società Emirates Leisure Retail, dove viene servita un’ampia gamma di caffè e cibi complementari. L’Emirates Cabin Crew riceve una formazione specializzata sul caffè, durante la quale apprende le origini del caffè, le diverse miscele e come preparare la tazza perfetta per ogni cliente. Nelle sessioni di formazione pratica, il Cabin Crew impara come servire e presentare ogni tipo di caffè e viene valutato sulla preparazione e consegna del tipico caffè arabo Emirates. I passeggeri di First Class possono gustare il loro caffè in una scelta di tazze Royal Doulton, mentre i passeggeri di Business Class nella tazza in fine bone china. Anche la qualità dell’acqua utilizzata per preparare il caffè viene presa in considerazione e monitorata regolarmente, ed Emirates garantisce che i serbatoi dell’acqua, le attrezzature utilizzate per il trasporto e le linee di fornitura forniscano acqua perfettamente potabile, attraverso regolari disinfezione, manutenzione e controlli.

TEXTRON AVIATION CELEBRA IL 30° ANNIVERSARIO DEL SUO GREENSBORO SERVICE CENTER – Textron Aviation festeggia il 30° anniversario del suo factory-owned service center in Greensboro, Carolina del Nord. Situata presso il Piedmont Triad International Airport, questa facility supporta i clienti nella mid-Atlantic region e fornisce quality maintenance and modification services da parte di un team dedicato di esperti. I dipendenti hanno celebrato l’importante anniversario con un evento celebrativo all’inizio di questo mese. “Nel corso degli ultimi tre decenni, abbiamo sviluppato forti rapporti con i clienti a Greensboro e in tutta la regione sud-orientale, e loro contano sul nostro team qualificato per fornire assistenza e supporto direttamente in fabbrica ai loro aerei”, ha affermato Jeff Dowden, general manager, Textron Aviation Greensboro Service Center. “Sanno che possono fidarsi di noi per sostenerli ovunque si trovino”. La struttura di Greensboro è stata aperta nel 1993 come Cessna Citation Service Center di proprietà dell’azienda. Nel corso degli anni la struttura è cresciuta e ha ampliato i propri servizi per includere scheduled maintenance, overhauls and modifications, AOG support, paint, interior refurbishments and avionics per una serie di clienti e prodotti attuali e preesistenti di Textron Aviation, tra cui gli aerei Beechcraft e Hawker. “Il nostro team è impegnato a fornire un servizio clienti e un supporto di qualità superiore ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, ha affermato Tracy Leopold, vice president, North American Service Centers. “Il traguardo del 30° anniversario non sarebbe stato possibile se non fosse stato per la loro passione e conoscenza”. La Textron Aviation support organization comprende 20 company-owned full-service centers situati in tutto il mondo, con expert service engineers dedicati a mantenere le performance degli aeromobili al massimo livello possibile.