Brussels Airlines: nuovo riconoscimento per “THE LOFT” a Brussels Airport

Brussels Airlines ha ottenuto un prestigioso riconoscimento per il quinto anno consecutivo per “THE LOFT by Brussels Airlines e Lexus”, una delle lounge della compagnia aerea. THE LOFT è stata premiata come “European’s Leading Airline Lounge” ai World Travel Awards.

“La compagnia aerea belga continua a investire nelle sue lounge e offre la migliore esperienza possibile ai clienti.

“THE LOFT by Bruxelles Airlines e Lexus” è la più grande lounge di Brussels Airlines, situata nell’A-pier di Brussels Airport. La lounge è un’oasi di pace in aeroporto, dove i passeggeri possono lavorare o rilassarsi in tutta comodità prima dell’imbarco e dove possono gustare un’ampia scelta di cibi e bevande. THE LOFT è accessibile ai passeggeri che viaggiano in Business Class e ai titolari di status del Miles and More loyalty programme. Inoltre, i passeggeri che viaggiano in economy class possono usufruire della lounge pagando un supplemento, durante i periodi non di punta.

La lounge è stata rinnovata e ampliata nel 2018, in collaborazione con Lexus. Da allora la lounge è stata incoronata Europe’s Leading Airlines Lounge ai World Travel Awards“, afferma Brussels Airlines.

“Vincere questo prestigioso premio per la quinta volta consecutiva, mentre dovevamo competere con lounge di compagnie aeree conosciute a livello mondiale, è un vero onore. È un riconoscimento per il nostro duro lavoro quotidiano, creando uno spazio in cui le persone si sentono a casa. Voglio ringraziare i nostri ospiti per la loro fiducia in noi, tutti i nostri partner per la grande collaborazione e, naturalmente, il nostro team per diffondere l’ospitalità belga”, afferma Olivier Brynaert, Head of Customer Experience, Brussels Airlines.

“Questo premio riafferma The LOFT come espressione tangibile della promessa del nostro brand per una ‘experience amazing’, e vincerlo per la quinta volta consecutiva dimostra il nostro costante impegno a migliorare anno dopo anno in un mondo in cui le aspettative dei clienti cambiano rapidamente”, afferma Tommaso Grassi, Head of Communications & Customer Experience at Lexus Europe.

“Come per tutti i prodotti di Brussels Airlines, c’è una chiara attenzione alla ‘Belgitude’. THE LOFT non fa eccezione, con la sua offerta di birre belghe, caffè Rombauts e cioccolatini Neuhaus, per esempio. Nella Sunrise Lounge c’è una collaborazione con i marchi di design belgi Serax ed Etnica”, prosegue Brussels Airlines.

“I nostri team lavorano duramente ogni giorno per offrire ai passeggeri un’esperienza fantastica. Che tu stia volando in business class o in economy, noi di Bruxelles Airlines vogliamo offrire a tutti una grande esperienza. Siamo molto orgogliosi che i nostri sforzi siano premiati. Continuiamo a investire per rendere il nostro prodotto ancora migliore. Presto annunceremo alcuni cambiamenti davvero interessanti”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO di Bruxelles Airlines.

“Brussels Airlines ha recentemente effettuato diversi investimenti per migliorare ulteriormente la customer experience. Solo per citare alcuni esempi: pasti rinnovati in business class sui voli a corto raggio, una collaborazione con il Belgian Star Chef Michaël Vrijmoed sui voli a lungo raggio e il rinnovamento della Sunrise Lounge nella T-zone di Brussels Airport, interamente dedicata ai passeggeri in viaggio verso l’Africa.

I World Travel Awards sono stati fondati nel 1993 per riconoscere l’eccellenza in tutti gli ambiti del settore dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità. Nel 2023 i World Travel Awards festeggiano il loro 30° compleanno e il programma è il più prestigioso ed elaborato del settore, con oltre 2 milioni di voti espressi”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)