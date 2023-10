Qatar Airways svela la Expo 2023 Doha Livery

Qatar Airways dà il benvenuto alla nuova Expo 2023 Doha livery nella sua flotta e celebra il suo ruolo di partner strategico ufficiale per l’evento. “L’inaugurazione rappresenta una celebrazione della prontezza di Qatar Airways e di Hamad International Airport (HIA) a ospitare un incontro globale incentrato sulla consapevolezza ambientale, rafforzando la loro posizione di partner strategici nel viaggio verso un futuro sostenibile.

L’aereo, un A330-300 adornato con la Expo 2023 Doha livery, è stato presentato dal Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, all’Hamad International Airport.

All’evento hanno partecipato dignitari di alto profilo, tra cui il President of Ashghal, H.E. Dr. Engr. Saad Ahmed Al Mohannadi; il Chief Operating Officer at Hamad International Airport, Engr. Badr Mohammed Al Meer; il Secretary-General of Horticultural Expo 2023 Doha, Engr. Mohamed Ali al-Khouri; oltre al senior management di Qatar Airways e al team dell’Expo”, afferma Qatar Airways.

Il Minister of Municipality, His Excellency Mr. Abdulla bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie, ha aggiunto: “Expo 2023 Doha è un faro dell’impegno del Qatar per lo sviluppo sostenibile e il progresso ambientale. Con partner stimati come Qatar Airways, siamo pronti a offrire un’esperienza che abbia risonanza a livello globale e ispiri cambiamenti positivi”.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a tutti i paesi a Expo 2023 Doha, che rappresenta la continuazione del nostro stimolante viaggio pieno di innovazione, collaborazione e soluzioni pionieristiche. L’arrivo dell’Expo 2023 Doha aircraft presso Hamad International Airport simboleggia il nostro impegno a promuovere un futuro sostenibile e innovativo come sancito dalla visione nazionale del Qatar”.

Il Secretary-General of Expo 2023 Doha, Engr. Mohammed Ali Al Khouri, ha dichiarato: “Qatar Airways ha costantemente dimostrato il suo impegno per la sostenibilità attraverso le sue varie iniziative globali. A testimonianza di questo impegno, siamo onorati di prendere parte alla presentazione della Expo 2023 Doha livery. Questo traguardo non rappresenta solo una celebrazione dei nostri sforzi congiunti, ma funge anche da potente simbolo della nostra continua gestione ambientale nella regione”.

“Nell’ambito del suo sostanziale contributo all’Expo 2023, Qatar Airways presenterà il “Qatar Airways Garden”, un imponente padiglione che metterà in evidenza attivazioni coinvolgenti progettate per illustrare il tema dell’Expo “Green Desert, Better Environment”.

Qatar Airways offrirà inoltre un’esperienza di volo arricchita dall’11 ottobre 2023, con bevande curate e un esclusivo menu à la carte che metterà in risalto gli ingredienti di provenienza agricola del Qatar, insieme all’intrattenimento a bordo a tema Expo. Ciò include un canale Expo dedicato che offre oltre 30 spettacoli legati al giardinaggio.

Expo 2023 Doha si svolgerà da ottobre 2023 a marzo 2024 nello scenografico Al Bidda Park e si prevede che attirerà circa tre milioni di visitatori internazionali. Affacciato sul Golfo Persico, l’evento della durata di sei mesi presenterà una vasta gamma di esperienze tra cui splendidi giardini, conferenze illuminanti, arte, cucina e un’enfasi speciale sugli approcci innovativi per combattere la desertificazione”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)