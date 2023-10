IATA: domanda in crescita ad agosto per l’air cargo

IATA ha pubblicato i dati di agosto 2023 per i global air cargo markets, mostrando che la air cargo demand su base annua è cresciuta per la prima volta in 19 mesi.

La domanda globale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata dell’1,5% rispetto ai livelli di agosto 2022 (2% per le operazioni internazionali).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTKs), è aumentata del 12,2% rispetto ad agosto 2022 (11,8% per le operazioni internazionali). Ciò è dovuto in gran parte alla belly capacity, che è aumentata del 30% su base annua poiché le compagnie aeree hanno intensificato le operazioni per soddisfare la domanda di punta della stagione estiva dei viaggi.

“La air cargo demand è cresciuta dell’1,5% rispetto all’agosto precedente. Questa è la prima crescita su base annua in 19 mesi, quindi è sicuramente una buona notizia. Ma si tratta di una base bassa per il 2022 e i segnali di mercato sono contrastanti. Guardando al futuro, sebbene permangano molte incertezze, possiamo trarre un po’ di ottimismo dai PMI data, che si muovono verso il territorio positivo. Ciò è particolarmente significativo mentre ci dirigiamo verso la tradizionale stagione di punta di fine anno dell’air cargo”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno visto i loro air cargo volumes diminuire dello 0,2% ad agosto rispetto allo stesso mese del 2022. Si tratta, tuttavia, di un miglioramento delle prestazioni rispetto a luglio (-1,0%). I volumi hanno registrato un incremento dovuto alla Europe – Asia performance ed un lieve aumento nei mercati Medio Oriente – Europa pari allo 0,4%. La capacità è aumentata del 3,6% nell’agosto 2023 rispetto al 2022.

(Ufficio Stampa IATA)