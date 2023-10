ATR raggiunge un traguardo fondamentale per il suo STOL programme con la PW127XT-L engine certification

In occasione della European Regions Airline Association General Assembly, Pratt & Whitney Canada e ATR hanno annunciato la certificazione del motore PW127XT-L da parte di Transport Canada. “Questa variante del motore offre performance incrementate per soddisfare i requisiti della futura Short Take-Off and Landing version di ATR, l’ATR 42-600S. Questa certificazione rappresenta una pietra miliare nello sviluppo del programma e un passo importante verso l’aumento della connettività regionale e dell’accessibilità aeroportuale in tutto il mondo.

L’ATR 42-600S ridurrà le distanze di decollo e atterraggio, fino a soli 800 metri in standard flight conditions. Sarà in grado di accedere a 1.000 aeroporti in tutto il mondo con piste corte, fornendo alle popolazioni locali un accesso maggiore, più rapido, più confortevole e a basse emissioni all’economia globale, all’assistenza sanitaria, all’istruzione e alla cultura, creando allo stesso tempo nuove opportunità commerciali per le compagnie aeree”, afferma ATR.

Edward Hoskin, Pratt & Whitney Canada’s Vice President, Engineering, ha dichiarato: “Il PW127XT-L segna la 200esima engine type certification ottenuta da Pratt & Whitney Canada e garantisce costi di manutenzione inferiori del 20%, time on wing migliorato del 40%, fuel efficiency migliorata del 3% e ridotte emissioni di CO2, che caratterizzano la serie di motori PW127XT”.

“Questa certificazione rappresenta una pietra miliare significativa per il programma ATR 42-600S, poiché le modifiche ai motori fanno parte dei principali cambiamenti tecnici che stiamo apportando all’aereo, oltre a rudder and avionics, con un’enorme influenza sulle take-off performance”, afferma Daniel Cuchet, ATR’s SVP Engineering. “Il PW127XT-L offre la stessa turbomacchina dell’attuale PW127XT-M e l’Engine Electronic Control è stato adattato per offrire migliore versatilità e performance migliorate. Questo grande risultato arriva come ricompensa dopo molti mesi di duro lavoro e di collaborazione costante tra i team ATR e Pratt & Whitney Canada”.

La convalida dell’ engine modification da parte di EASA è prevista entro la fine dell’anno. L’integrazione del motore modificato con gli altri sistemi aeronautici diventerà l’obiettivo principale di ATR in futuro, con l’obiettivo di entrare in servizio nel 2025.

ATR ha già ricevuto oltre 20 impegni per l’ATR 42-600S e vede un grande potenziale per questa variante in diverse regioni del globo, inclusa l’Europa, con Portogallo, Grecia, Islanda, Italia e Norvegia come aree chiave di interesse.

Pratt & Whitney Canada ottiene la 200a Engine Type Certification: il PW127XT-L Regional Turboprop

Pratt & Whitney Canada, un’azienda RTX, ha annunciato oggi che Transport Canada Civil Aviation ha certificato il PW127XT-L regional turboprop engine. Ciò segna un’altra pietra miliare significativa per l’azienda in quanto si tratta della 200a type certification dall’introduzione dell’originale e ormai onnipresente motore PT6 nel 1963.

“Il raggiungimento di 200 engine type certifications in un periodo di 60 anni è davvero un risultato singolare nel mondo dell’aviazione”, ha affermato Irene Makris, vice president for customer service at Pratt & Whitney Canada. “Questo traguardo è una testimonianza della dedizione, della devozione e dell’acume tecnico di generazioni di dipendenti di Pratt & Whitney Canada, poiché attendiamo con impazienza molte altre engine certifications nei decenni a venire”.

“Il PW127XT-L equipaggerà l’ATR 42-600S regional turboprop aircraft, in grado di effettuare short take-off and landing, fornendo un higher thrust rating per consentire all’aereo di decollare da piste di appena 800 metri.

La serie di motori PW127XT è il nuovo standard in regional turboprop aviation, offrendo il 40% in più di time on wing, una riduzione del 20% dei maintenance costs e un miglioramento del 3% nella fuel efficiency. Il PW127XT-L si unisce ai motori PW127XT-M precedentemente certificati che equipaggiano l’ultima generazione di velivoli ATR. Un altro derivato del motore, il PW127XT-S, è stato selezionato da Deutsche Aircraft per equipaggiare il D328eco regional turboprop, con entrata in servizio prevista nel 2026″, afferma Pratt & Whitney.

“I motori Pratt & Whitney Canada hanno raggiunto più di un miliardo di ore di volo su tutta la flotta, dall’introduzione del PT6 nel 1963. Le famiglie di motori PW100/150 a cui appartiene il motore PW127XT hanno contribuito con oltre 220 milioni di ore al totale della flotta. Ciò sottolinea la fiducia riposta nella engine series dagli operatori aerei di tutto il mondo”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa ATR – Pratt & Whitney – Photo Credits: ATR – Pratt & Whitney)