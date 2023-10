All Nippon Airways, al TTG di Rimini il punto sulle ultime novità

La fiera TTG Travel Experience di Rimini ha permesso di fare un recap con Viviana Reali e Yuki Okigi, rispettivamente Manager Italy e Assistant Manager Sales & Marketing di All Nippon Airways (ANA), sulle recenti novità del vettore.

Il tutto partendo dagli importanti cambiamenti operativi presso l’Aeroporto Internazionale di Haneda a Tokyo. A partire dal 29 ottobre, i voli in partenza per Francoforte e Monaco di Baviera verranno spostati al Terminal 2 (T2), riducendo notevolmente i tempi di trasferimento per i passeggeri. Questa modifica consentirà ai viaggiatori provenienti da voli nazionali di collegarsi più agevolmente ai voli internazionali, riducendo il tempo di attesa a soli 55 minuti.

Cambiando area, il passaggio previsto di Nippon Cargo Airlines ad ANA è stato rimandato. Questa decisione probabilmente influirà sul futuro delle operazioni di carico aereo nel Giappone e su scala internazionale ma non è al momento possibile stimare l’impatto non conoscendo le reali tempistiche di chiusura dell’operazione.

Air Japan, il nuovo marchio low-cost di ANA Holdings per rotte internazionali di medio raggio, si appresta a lanciare il suo servizio inaugurale il 9 febbraio 2024, collegando Tokyo Narita a Bangkok con un Boeing 787-8 interamente in classe economica. I biglietti sono già in vendita per un programma iniziale che prevede sei voli settimanali andata e ritorno sulla rotta fino al 30 marzo 2024, soggetti all’approvazione delle autorità competenti. Questi voli partiranno dal Terminal 1 dell’Aeroporto di Narita, facilitando le connessioni con i voli operati dalle compagnie aeree del gruppo ANA. Allo stesso modo, l’Aeroporto di Suvarnabhumi offrirà comode connessioni sia verso altri voli che verso il centro di Bangkok. Il nuovo marchio prevede anche di espandere la sua rete in futuro verso mercati di medio raggio in Asia, utilizzando Boeing 787 con 324 posti in classe economica. Gli interni di questi aerei sono stati progettati in collaborazione con Acumen.

Viviana Reali nutre infine l’auspicio che nel corso del 2024 possa finalmente vedere la luce un collegamento diretto tra Milano e Tokyo, da svolgersi inizialmente con una frequenza bisettimanale o trisettimanale; una connessione attesa da anni dai viaggiatori e dagli operatori del settore, una novità che gli uffici di Ana anticipano prevedendo di spostare gli ufficio da Roma a Milano.

(Fabrizio Ripamonti)