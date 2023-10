News Brevi – 12.10.2023

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA IN BELGIO L’ESERCITAZIONE TOXIC TRIP 2023 – Si è conclusa il 30 settembre, in Belgio, presso la base di Koksijde, la Toxic Trip 2023: la più importante esercitazione itinerante Nato nel campo della difesa dalle minacce di natura Chimica, Biologica, Radiologica, Nucleare in ambito aeronautico (CBRN-AIR). Preceduta da una minuziosa pianificazione di diversi mesi, questa ventottesima edizione della Toxic Trip ha permesso di poter addestrare più di 600 militari provenienti da diversi Paesi appartenenti alle seguenti organizzazioni: NATO, Euro – Atlantic Partnership Council (EAPC), Istanbul Cooperation Initiative (ICI), nonché alle nazioni che collaborano con l’Alleanza in specifiche aree di interesse (Partner Across The Globe). Scopo dell’esercitazione è il perfezionamento e la verifica delle procedure di contrasto alle minacce CBRN da parte dell’Aeronautica Militare, affinché la Forza Armata sia pronta a gestire, anche in collaborazione con altri Paesi, un evento di natura “Air” che possa verificarsi in Patria o fuori dai confini nazionali. Nello specifico, durante la Toxic Trip sono state testate le capacità di risposta in un ambiente aeroportuale, verificando le procedure di rilevamento, segnalazione e gestione di un evento CBRN. Il personale, diviso in squadre, ha proceduto così alla decontaminazione di velivoli, mezzi, equipaggiamenti, infrastrutture e uomini, addestrandosi ad intervenire con determinazione e rapidità, caratteristiche queste fondamentali, in contesti CBRN, per individuare le modalità ottimali di intervento e bonifica, l’eventuale tipologia di ordigno impiegato, localizzare la zona colpita e valutare l’entità dei danni. In questa edizione, l’Italia ha voluto implementare le proprie componenti con una squadra specializzata nel disinnesco di ordigni esplosivi a carica Biologica o Chimica, utilizzando inoltre due automezzi di recente acquisizione utili alla decontaminazione dei velivoli e alla mappatura delle zone contaminate. Grande interesse ha destato, tra gli operatori, l’innovativo programma di addestramento in realtà virtuale sviluppato dal personale dell’Aeronautica Militare in collaborazione con la fondazione LINKS e il Politecnico di Torino, che ha visto cimentarsi nei vari scenari anche l’Addetto per la Difesa e consigliere Militare del rappresentante permanente presso la NATO, Generale di Divisione Aerea Mauro Lunardi, presente alla giornata dedicata alle industrie. L’attività addestrativa, coordinata dal Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, in collaborazione con lo Stato Maggiore del Comando Logistico e il 3° Stormo di Villafranca, ha visto la componente italiana ancora una volta apprezzata per la perizia dimostrata nell’individuazione della tipologia di agente e nella decontaminazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SWISS SOSTITUISCE I CREW PROTECTIVE BREATHING EQUIPMENT – Swiss informa: “I crew members di Swiss International Air Lines (SWISS) hanno a disposizione sui loro aerei diversi equipaggiamenti, come ad esempio quelli per proteggerli da fumo e vapori nell’improbabile caso di uno smoke incident a bordo. I Protective breathing equipment (PBE) sono particolarmente importanti in questo caso poiché forniscono un cappuccio protettivo per cabin and cockpit crew members. Sono dotati di generatori di ossigeno per consentire a chi li indossa di continuare a respirare e ad agire liberamente anche in smoke conditions. Due diversi tipi di PBE certificati a livello internazionale sono attualmente in uso sulla flotta SWISS. Recentemente, in due diverse occasioni, i crew members dei servizi SWISS hanno rilevato un odore insolito durante il volo e hanno indossato il PBE come misura precauzionale. In tal caso hanno constatato che alcuni breathing hoods non funzionavano perfettamente oppure potevano essere tolti con difficoltà dall’imballaggio. In nessun momento durante nessuno degli incidenti gli equipaggi o i loro passeggeri si sono trovati in pericolo ed entrambi i voli hanno effettuato un atterraggio sicuro e controllato. SWISS ha segnalato immediatamente questi incidenti alle autorità competenti, allo Swiss Federal Office of Civil Aviation (FOCA) e allo Swiss Transportation Safety Investigation Board (STSB) e ha inoltre adottato misure per garantire la gestione ottimale degli equipaggiamenti interessati”. “Gli specialisti di diverse unità SWISS hanno sottoposto il PBE della compagnia ad un esame approfondito e hanno concluso che la funzionalità era effettivamente parzialmente limitata a uno dei due tipi utilizzati. Anche se questa scarsa utilizzabilità non è stata rilevata su tutti gli hoods in questione, SWISS ha deciso, a titolo precauzionale, di sostituire tutti i PBE del tipo interessato. L’approvvigionamento dei nuovi modelli sostitutivi è già stato avviato e il programma di sostituzione verrà concluso con la massima rapidità possibile. Poiché SWISS dispone di quasi 1.000 PBE hoods del tipo in questione a bordo della sua flotta, il programma di sostituzione durerà diversi mesi. Per questo motivo la compagnia ha avviato anche un ulteriore programma di formazione per tutti i membri dell’equipaggio, che dovrebbe, ad esempio, sensibilizzarli ulteriormente sull’attenzione particolare richiesta durante l’utilizzo dei dispositivi in questione. Per SWISS, l’impegno costante a identificare eventuali punti deboli nelle operazioni quotidiane e la ricerca proattiva di miglioramenti sono parte integrante del suo business e delle sue attività”, conclude SWISS.

ACCADEMIA AERONAUTICA: GIURA IL 14° CORSO A.U.F.P. – Si è svolta mercoledì 11 ottobre, presso il Parlatorio Allievi dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA), la cerimonia di giuramento collettivo di 28 Allievi appartenenti al 14° Corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.). Gli Allievi – 20 del Ruolo delle Armi speciale, 4 del Corpo del Genio Aeronautico ruolo speciale e 4 del Corpo di Commissariato Aeronautico ruolo speciale – hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana in forma collettiva, dinanzi alla Bandiera dell’Istituto, alla presenza del Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali. Il Generale Casali, dopo aver ringraziato le famiglie per il fondamentale ruolo ricoperto nell’educazione e nel percorso di crescita dei loro figli, ha sottolineato l’importanza della cerimonia odierna: “Un giuramento che deve ispirare e guidare il nostro operare quotidiano al servizio del Paese in scenari internazionali complessi che ci vedono sempre più impegnati al di fuori dei confini nazionali. All’Accademia Aeronautica la responsabilità e l’onore di preparare i nostri giovani Allievi ufficiali affinché siano pronti per affrontare le nuove sfide che il Paese ci assegna. A voi la responsabilità di onorare l’impegno che assumete oggi con determinazione proprio nell’anno che segna i nostri primi 100 anni”. Gli Allievi Ufficiali sono giunti a questa importante cerimonia al termine di un breve ma intenso percorso formativo, iniziato lo scorso giugno e che li vedrà impegnati in Accademia fino al mese di novembre. Successivamente, gli idonei saranno assegnati ai Reparti di Forza Armata. L’Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. E’ un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR: PROTEGGERE IL SORVOLO DELL’UE DURANTE LO SCIOPERO DELL’ATC FRANCESE VENERDI 13 OTTOBRE – Ryanair ha invitato oggi nuovamente la presidente della Commissione Europea ad adottare misure urgenti per proteggere i sorvoli e la libertà di movimento dei cittadini dell’UE durante lo sciopero dei controllori di volo francesi che avrà luogo venerdì 13 ottobre. “Il mese scorso Ryanair ha consegnato la sua petizione “Proteggi i sorvoli: mantieni i cieli dell’UE aperti” alla Commissione Europea che ora conta oltre 1,8 milioni di firme di passeggeri. Ryanair chiede di dare seguito alla petizione di oltre 1,8 milioni di passeggeri dell’UE e rispettare il diritto di sciopero dei sindacati ATC; proteggere il 100% dei voli che sorvolano i paesi colpiti; richiedere un preavviso di 21 giorni per gli scioperi ATC; richiedere un preavviso di 72 ore per la partecipazione agli scioperi ATC”, afferma Ryanair. Un portavoce di Ryanair ha detto: “Non abbiamo problemi con i sindacati ATC francesi che esercitano il loro diritto di sciopero, ma la Commissione europea dovrebbe insistere affinché le cancellazioni dovute a scioperi nazionali francesi siano assegnate ai voli francesi, non a quelli che sorvolano la Francia in rotta verso un’altra destinazione europea non correlata”.

NORWEGIAN ORGANIZZERA’ UN ULTERIORE VOLO EXTRA DA TEL AVIV – Norwegian organizzerà un volo extra da Tel Aviv a Oslo con partenza provvisoria giovedì pomeriggio, per portare Norwegian e altri cittadini nordici fuori da Israele. Il volo è operato per conto del Ministero degli Affari Esteri norvegese. L’obiettivo è aiutare i passeggeri rimasti bloccati in Israele. I viaggiatori che desiderano unirsi a questo volo sono pregati di contattare il Ministero degli Affari Esteri norvegese.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO ISRAELE – ITA Airways sul suo sito informa: “Al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 14 ottobre. La situazione è in continua evoluzione, vi preghiamo di verificare lo stato del volo sul sito e APP prima di recarvi in aeroporto”.

KLM: STATEMENT SU KLM REPATRIATION FLIGHT – KLM informa: “KLM è lieta che il Ministero della Difesa olandese possa organizzare un volo militare per rimpatriare in sicurezza i cittadini olandesi da Tel Aviv. In precedenza KLM ha dovuto purtroppo decidere di non effettuare un volo di rimpatrio. Volevamo soddisfare la richiesta del Ministero degli Affari Esteri olandese di rimpatriare i cittadini olandesi da Tel Aviv, a condizione che il volo potesse essere effettuato in sicurezza. Tuttavia, sulla base dei più recenti safety and security assessments delle circostanze in Israele, abbiamo deciso che non potevamo effettuare il volo. Abbiamo preso la decisione con il cuore pesante perché sapevamo che molte persone non vedevano l’ora di tornare in Olanda. Per KLM, la sicurezza dell’equipaggio e dei passeggeri è di fondamentale importanza”.

F-35: IL NAVY SQUADRON ECCELLE NELL’ACCELERATED TRAINING PROGRAM – Recentemente, l’U.S. Navy’s VFA-97 squadron ha intrapreso un ciclo di addestramento per prepararsi allo schieramento in meno della metà del tempo a disposizione del primo F-35C squadron della Marina. “Il completamento del Composite Training Unit Exercise segna l’ultima evoluzione dell’addestramento per lo squadrone, prima del suo dispiegamento nell’Indo-Pacifico. VFA-97 si dimostra parte integrante della proiezione della pace e della sicurezza in tutto il mondo. Durante il completamento dei preparativi finali per lo schieramento, lo squadrone ha mostrato prestazioni esemplari in termini di tactical proficiency, mission readiness and aircraft material condition. Il dispiegamento con il Carrier Air Wing 2 è previsto per la fine dell’anno come parte del Carl Vinson Strike Group”, afferma il comunicato.

IBERIA: SUCCESSO PER L’ESPACIO IBERIA A BOGOTA’ – Espacio Iberia a Bogotà, il pop store che Iberia ha aperto 21 giorni nella zona T di Bogotà, ha chiuso i battenti con oltre 5.800 visitatori. I clienti della compagnia aerea e il pubblico in generale hanno potuto vivere l’esperienza Iberia, volando in un simulatore di volo, provando le divise storiche indossate dal personale e partecipando ad attività come showcooking o degustazioni di vini. L’attività più apprezzata dai visitatori è stata l’esperienza a bordo, dove è stata ricreata una cabina dell’Airbus A350 di nuova generazione, con due posti in cabina Business, quattro posti Premium Economy e altri quattro posti Economy. Quasi 1.500 persone hanno potuto degustare la proposta gastronomica di bordo offerta sui voli tra Bogotá e Madrid, realizzata con materie prime di alta qualità. Inoltre sono stati realizzati diversi showcooking, che hanno fatto conoscere in prima persona il processo di preparazione dei menù a bordo e si sono conclusi con la degustazione dei piatti proposti. Lo Spazio disponeva anche di un vero e proprio simulatore nel quale i visitatori potevano effettuare un breve volo di 10 minuti, compreso decollo e atterraggio, seguendo le indicazioni di un istruttore. Un’altra delle attrazioni di Espacio Iberia sono state le sue uniformi storiche. Più di 400 persone sono diventate membri dell’equipaggio per pochi minuti, indossando una replica di una delle loro uniformi. La compagnia aerea ha portato a Bogotà repliche di tutte le sue uniformi. La scelta di Bogotá come prima destinazione fuori dalla Spagna di Espacio Iberia non è stata una coincidenza, dato che quest’anno ricorrono i 65 anni da quando la compagnia aerea effettuò il suo primo volo per collegare la capitale della Colombia con la Spagna e il resto d’Europa. Inoltre, Iberia aumenterà la sua connettività tra Colombia e Spagna nella prossima stagione invernale, con 21 frequenze settimanali, il che significa tre voli giornalieri. In questo modo, grazie al fatto che questa rotta è operata interamente con aeromobili A350 di ultima generazione, la compagnia aerea ha distribuito un totale di 610.000 posti nel 2023, il che rappresenta una crescita del 93% rispetto ai dati presentati l’anno precedente la pandemia.

JETBLUE ANNUNCIA TRUEBLUE® UPDATES NEL 2024 – JetBlue ha annunciato aggiornamenti al TrueBlue® loyalty program, che elevano ulteriormente il Mosaic status. Le modifiche entreranno in vigore dall’inizio di gennaio 2024, salvo diversa indicazione. “Dopo aver lanciato un aggiornamento di TrueBlue all’inizio di quest’anno che ha reso Mosaic più veloce da raggiungere e più gratificante che mai, JetBlue continua ad ascoltare il feedback dei clienti e a identificare nuovi modi per aggiungere valore al programma fedeltà. Vi sono vantaggi nuovi e migliorati, oltre a partnership ampliate, per migliorare lo status quando si prenotano noleggio auto e soggiorni in hotel. Con questi vantaggi nuovi e migliorati, il nostro proposito per il nuovo anno inizia allo stesso modo: alzare l’asticella con premi leader del settore, affinché più clienti possano guadagnare e divertirsi. Per rimanere aggiornato su questi cambiamenti e sul programma fedeltà TrueBlue, visitare jetblue.com/trueblue”, afferma JetBlue Airways.

DELTA: INFORMAZIONI SUI VOLI DA/PER TEL AVIV – Delta informa: “Delta monitora costantemente l’ambiente di sicurezza in Israele per informare sulle cancellazioni del nostro programma di volo per Tel Aviv. Il nostro personale lavora per trovare alternative sicure per i clienti che cercano di viaggiare da/per Tel Aviv. Dall’11 ottobre sono in corso le seguenti azioni. Abbiamo esteso la nostra deroga per tutti i clienti attualmente prenotati da/per l’aeroporto Ben Gurion (TLV) di Tel Aviv in modo che possano riprenotare il viaggio sui voli disponibili fino al 6 settembre 2024. La deroga consente inoltre a questi clienti di elaborare i propri rimborsi tramite l’App Fly Delta, delta.com o chiamando l’ufficio Prenotazioni Delta per ricevere assistenza per il rimborso. Delta sta cancellando tutti i nostri voli TLV fino al 31 ottobre. I clienti riceveranno notifiche man mano che le cancellazioni vengono elaborate tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto elencate nella loro prenotazione. Mentre la prenotazione è sospesa per i voli su TLV da/per Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL) e Boston Logan International Airport (BOS), i clienti possono effettuare prenotazioni sui voli tra il New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e TLV per i viaggi dal 1 novembre e oltre. I posti sulle compagnie aeree partner Delta rimangono prenotabili su Delta.com e Delta Reservations quando disponibili. Il personale Delta tiene in primo piano le persone colpite, mentre monitoriamo continuamente l’ambiente di sicurezza in rapida evoluzione e valutiamo le nostre operazioni sulla base di linee guida sulla sicurezza e rapporti di intelligence, inclusi i più recenti U.S. Department of State travel advisory. Continueremo ad apportare modifiche al programma, comprese ulteriori cancellazioni su base continuativa, secondo necessità per la sicurezza dei nostri clienti e dell’equipaggio, pur rimanendo impegnati ad assistere coloro che necessitano di viaggiare”.

DELTA: TORNA IL PINK PLANE FLIGHT – Delta continua con orgoglio la tradizione di far volare il “Breast Cancer One” charter questa settimana, con dipendenti che hanno affrontato la malattia, nell’ambito del mese di sensibilizzazione sul cancro al seno. “L’annual charter flight è giunto alla sua 17esima edizione ed è uno dei momenti salienti del sostegno di lunga data di Delta alla Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Prima di imbarcarsi sul volo di quest’anno per l’hub di Salt Lake City, Delta e i partner hanno organizzato una celebrazione all’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. I festeggiamenti pre-volo sono culminati con una cerimonia di benvenuto, alla quale hanno partecipato i leader di Delta e BCRF, che hanno riconosciuto il contributo del personale di Delta nella lotta contro la malattia, compresi i 3 milioni di dollari raccolti lo scorso anno per la ricerca sul cancro al seno”, afferma Delta. “Il vostro duro lavoro e il vostro impegno hanno aiutato Delta a raccogliere milioni di dollari per la ricerca cruciale sul cancro al seno che ha toccato la vita di innumerevoli persone”, ha affermato il CEO di Delta, Ed Bastian. “Sono così orgoglioso e mi congratulo con voi. La vostra forza e determinazione rappresentano davvero il meglio della nostra compagnia”. Dal 2005, la generosità dei dipendenti Delta, dei clienti, dei loro amici e delle loro famiglie ha raccolto 24,75 milioni di dollari per BCRF, di cui 3 milioni lo scorso anno. I loro contributi collettivi hanno finanziato il lavoro fondamentale di 99 diversi progetti di ricerca volti a debellare il cancro al seno. “La nostra partnership con Delta è davvero unica. Le loro iniziative guidate dai dipendenti non solo raccolgono milioni di dollari per la ricerca sul cancro al seno, ma sottolineano anche l’importanza di celebrare le persone”, ha affermato Donna McKay, Presidente e CEO di BCRF. A bordo del volo, operato con un Boeing 767-400ER Delta dipinto con la special BCRF pink ribbon livery, c’erano più di una dozzina di leader Delta che hanno aiutato gli assistenti di volo con il servizio a bordo. Per tutto ottobre, i dipendenti Delta indossano uniformi rosa, una tradizione iniziata più di 15 anni fa, e vendono prodotti rosa a bordo e nei Delta Sky Club per raccogliere fondi per la causa.

TRAVELPORT SIGLA UN NEW CONTENT DISTRIBUTION AGREEMENT CON AIR CANADA – Travelport, una società tecnologica globale che gestisce le prenotazioni di viaggi per centinaia di migliaia di fornitori in tutto il mondo, e Air Canada, la compagnia di bandiera canadese, hanno annunciato di aver rinnovato il loro content distribution agreement, che include New Distribution Capability (NDC) content and servicing. Con questo accordo, le agenzie collegate a Travelport in tutto il mondo continueranno ad avere accesso alla più ampia gamma di prodotti e accessori di Air Canada, insieme a capacità di servizio superiori.

LOCKHEED MARTIN MIGLIORA IL JOINT FIRE CONCEPT – Per la prima volta, un Lockheed Martin missile communication prototype ha dimostrato con successo una prova di concetto per fornire in-flight target updates a un surrogate Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS). Un Joint Fires flight test è previsto per il 2024 per convalidare in-flight target update capabilities.