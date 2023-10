Nuovo record per Volotea: 55 milioni di passeggeri trasportati dal 2012

Un nuovo importante traguardo per Volotea, che raggiunge la quota di 55 milioni di passeggeri trasportati dal 2012, anno della sua fondazione. “Si tratta di un risultato eccezionale nel settore dell’aviazione, che pochi vettori hanno registrato in così poco tempo, e che, per la compagnia arriva in un anno da record a livello di network, grazie all’offerta più ampia di sempre.

12 milioni di posti in vendita, di cui circa 4 milioni offerti in Italia. Sono questi, per il 2023, i numeri dell’offerta record di Volotea che, solo in Italia, da gennaio a settembre, ha trasportato oltre 3 milioni di passeggeri in più di 18.500 voli, confermando una performance costante e consolidando la sua presenza sul mercato italiano”, afferma Volotea.

“Il traguardo dei 55 milioni di passeggeri è per Volotea motivo di grande orgoglio. Fin dalla nostra nascita, nel 2012, abbiamo sempre posto al centro della nostra strategia le esigenze e il benessere dei clienti che, giorno dopo giorno, scelgono di affidare alla nostra consolidata esperienza i loro viaggi più belli”, ha commentato Carlos Muñoz, CEO e Fondatore di Volotea. “Questo risultato riflette al meglio il nostro impegno quotidiano nell’offrire un servizio di qualità e attento. Gli elevati standard qualitativi che da sempre garantiamo ai nostri clienti ci hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti a livello mondiale e un tasso di raccomandazione del 90%: questo significa che sono più di 9 su 10 i viaggiatori che ci consiglierebbero a parenti e amici”.

“E come da tradizione, Volotea ha voluto celebrare e condividere questo significativo successo con uno dei suoi passeggeri, che da sempre rappresentano un fattore di primaria importanza. Così, Lucie Charteau, la fortunata 55 milionesima passeggera, una volta atterrata a Strasburgo (Francia), è stata accolta con tutti gli onori dai membri dell’equipaggio e dal team Volotea e, inoltre, ha ricevuto un anno di voli gratuiti per lei e per quattro persone a sua scelta, da e per una delle oltre 100 città in cui la compagnia aerea vola”, conclude Volotea.

“Ho viaggiato diverse volte con Volotea e la mia esperienza è sempre stata molto positiva. Grazie a questi voli coglierò l’occasione per scoprire destinazioni meravigliose in cui non sono mai stata prima e per condividere nuove avventure con le persone che amo. Durante il mio volo per Strasburgo sono stata accolta da un team eccezionale e per questo vorrei ringraziare Volotea”, ha dichiarato Lucie Charteau.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)