Ryanair annuncia il suo primo operativo invernale da Rimini

Ryanair celebra il venticinquesimo anniversario delle operazioni a Rimini, lanciando il suo primo operativo invernale di sempre ed offrendo una scelta di viaggi più ampia.

“L’operativo di Ryanair da Rimini per l’inverno 2023 prevede 1 rotta nazionale verso Cagliari; oltre 200 mila passeggeri nel FY24 (+29% rispetto al FY23); 4 voli settimanali; 1,2 milioni di passeggeri trasportati ad oggi.

Dopo un’ottima stagione estiva, evidenziata da un incremento del 13% di posti rispetto all’estate 2022, Ryanair non ha solo aumentato le opportunità di viaggio per i propri passeggeri, ma ha anche contribuito in maniera significativa all’economia locale. Operativo efficiente e costi aeroportuali competitivi sono le basi su cui costruiamo la crescita del traffico e la connettività a lungo termine. In collaborazione con i nostri partner nell’aeroporto di Rimini, abbiamo potenziato la connettività dell’Emilia-Romagna, migliorando i servizi ed offrendo straordinarie opportunità per tutti coloro che vivono, lavorano, o desiderano visitare la regione”, afferma Ryanair.

Mauro Bolla, Country Manager Italia di Ryanair, ha dichiarato: “In occasione dei festeggiamenti per il venticinquesimo anniversario a Rimini, Ryanair rimane impegnata nel portare ulteriore crescita nella regione, e siamo lieti di annunciare il nostro primo operativo invernale a Rimini, con 4 voli settimanali per Cagliari. Per celebrare il nostro nuovo operativo invernale, abbiamo lanciato una promozione speciale, per viaggi compresi tra novembre ’23 e marzo ’24, disponibile solo su Ryanair.com”.

Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato di Airiminum 2014 S.p.A., società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino, ha dichiarato: “Airiminum è lieta di confermare con grande soddisfazione i risultati di traffico finora raggiunti da Ryanair nel corso del 2023, che rappresentano il record dei passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni del Vettore sull’aeroporto Fellini 25 anni fa. I volumi ottenuti sono il risultato di una proficua reciproca collaborazione destinata a crescere ulteriormente in futuro anche grazie all’operativo di Ryanair che proseguirà per la prima volta nella stagione Winter 2023/2024″.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)