easyJet celebra i venticinque anni dal suo arrivo a Venezia con 25.000 posti scontati fino al 20%

easyJet informa: “Un importante traguardo, testimonianza della lunga storia di easyJet a Venezia, dove easyJet si conferma la seconda compagnia per capacità, diventa un’occasione imperdibile dedicata ai passeggeri in partenza dallo scalo lagunare: da oggi, fino a lunedì 16 ottobre, 25.000 posti scontati al 20% per volare da e per l’aeroporto Marco Polo tra il 23 ottobre 2023 e il 15 marzo 2024.

Era il 1998 quando per la prima volta un aeromobile easyJet, proveniente da Londra Stansted, si posava sulla pista dell’aeroporto Marco Polo. Oggi, a un quarto di secolo da quell’atterraggio, easyJet vuole celebrare insieme ai propri passeggeri una tappa significativa nella lunga storia di viaggi sul territorio italiano: 25 anni di voli da e verso una delle città più affascinanti del Continente, divenuta poi la terza base di easyJet in Italia nel febbraio del 2016.

Oggi, con 3 aerei basati e uno staff di circa 300 persone, easyJet si conferma il secondo vettore dell’aeroporto Marco Polo di Venezia, che rappresenta un punto di riferimento per il network della compagnia in tutto il continente. Da quel primo volo nel 1998 a oggi, easyJet ha trasportato oltre 26 milioni di passeggeri da e per la Laguna, costruendo un ampio portafoglio di rotte che oggi conta 22 destinazioni in 11 paesi, per accompagnare i veneziani in vacanza e i turisti di tutta Europa in visita a una delle città più iconiche del mondo”.

“Per celebrare questo traguardo insieme ai propri passeggeri, easyJet annuncia un’offerta imperdibile dedicata ai passeggeri in partenza da Venezia. Da oggi, fino a lunedì 16 ottobre, la compagnia mette infatti a disposizione 25.000 posti scontati fino al 20% per volare in tutta Europa, e oltre, tra il 23 ottobre 2023 e il 15 marzo 2024.

La scelta di mete è davvero ampia. Per gli amanti del mare anche d’inverno, easyJet offre la possibilità di volare dall’aeroporto di Venezia verso le spiagge di Nizza, oppure, per chi preferisse progettare un viaggio al di fuori dell’Europa, verso gli esotici paesaggi di Sharm el-Sheikh.

Tra le mete comodamente raggiungibili dal capoluogo veneto figurano anche le più belle capitali e città europee, come Parigi, con entrambi gli scali di Charles de Gaulle e Orly, ma anche Lione, Basilea, Ginevra, Londra, Berlino e Amsterdam, per una gita alla scoperta dei loro paesaggi caratteristici e delle loro specificità artistiche e culturali”, prosegue easyJet.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia, ha commentato: “A venticinque anni dal primo volo e a 7 anni dall’inaugurazione della nostra base, Venezia continua a rappresentare un importante punto nella nostra presenza in Italia ed in Europa. Dal 1998 a oggi abbiamo trasportato oltre 26 milioni di passeggeri da e per l’aeroporto Marco Polo, una storia di successo che non sarebbe stata possibile senza la collaborazione del nostro partner SAVE. Negli anni abbiamo collegato Venezia con numerosi aeroporti europei, contribuendo significativamente alle presenze turistiche in tutta la regione e permettendo allo stesso tempo ai nostri clienti veneti di viaggiare per turismo e per affari a tariffe convenienti. Siamo quindi particolarmente contenti di poter celebrare questo traguardo insieme ai nostri eccezionali equipaggi basati a Venezia e di festeggiare con i nostri passeggeri mettendo a loro disposizione numerosi posti in offerta per volare insieme a noi da e per Venezia questo inverno”.

Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE, ha dichiarato: “Per l’aeroporto di Venezia, easyJet rappresenta una compagnia aerea di riferimento, che in questi anni di stretta collaborazione ha fortemente contribuito allo sviluppo dello scalo, mantenendo la sua base anche dopo le difficoltà determinate dalla crisi pandemica. Il nostro augurio in occasione di questo venticinquesimo anniversario è che easyJet continui a crescere al Marco Polo, con un’offerta che il territorio ha apprezzato fin dall’inizio”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)