Star Alliance apre una nuova lounge a Paris Charles de Gaulle Airport

Star Alliance ha inaugurato oggi la sua seconda lounge a Paris Charles de Gaulle airport. “A partire dal 13 ottobre, accoglierà i passeggeri di First e Business Class e i clienti con status Star Alliance Gold sui voli delle compagnie aeree membri in partenza dai gate da 10 a 38 nel Terminal 1. Anche i membri idonei di United Club e Air Canada Maple Leaf Club possono accedere alla lounge.

La nuova lounge è situata airside, dopo i controlli di immigrazione e di sicurezza, nella parte più nuova del terminal. Lo spazio ampio ma intimo può ospitare oltre 300 ospiti su una superficie di circa 1.300 metri quadrati. È stata progettata dallo studio di architettura leader Gensler, che nel 2013 ha progettato anche la pluripremiata Star Alliance Los Angeles airport lounge“, afferma Star Alliance.

Theo Panagiotoulias, CEO di Star Alliance, ha dichiarato: “Star Alliance si impegna a migliorare l’esperienza dei passeggeri delle compagnie aeree associate e le lounge aeroportuali svolgono un ruolo vitale. Siamo molto orgogliosi di presentare la nostra nuova lounge a Parigi, che non è solo un piacere da sperimentare ma è anche progettata con cura per soddisfare le esigenze del moderno frequent traveller”.

“Con splendide viste sulla pista, la lounge offre ampia luce naturale con una facciata in vetro che corre su tutta la sua lunghezza, dando un senso di ulteriore ampiezza allo spazio. Continua la tradizione del design di unire i desideri in evoluzione dei viaggiatori di oggi con un ambiente ispirato al tocco locale della destinazione.

Lo spazio è arricchito da marchi e artisti locali per il fascino francese per antonomasia. Ricordando l’estetica parigina senza tempo con modanature alle pareti e archi, decorata con accattivanti fotografie in bianco e nero della Torre Eiffel e arredata con pezzi meticolosamente selezionati di artisti francesi, la lounge promette un piacere visivo come nessun altro.

Le caratteristiche distintive includono un Welcome Bar che offre una vasta gamma di bevande, un coinvolgente Wine Bar con il maestro enologo Gerard Bertrand e i suoi vini del sud della Francia e un salone da tè che offre un assortimento da tutto il mondo. Per i viaggiatori d’affari che preferiscono uno spazio più tranquillo, sono disponibili cabine di lavoro private e angoli appartati in tutta la lounge”, prosegue Star Alliance.

“La nostra nuova lounge di Parigi espande il numero delle Star Alliance branded lounges a sette in tutto il mondo e porta l’esperienza delle lounge aeroportuali a nuovi livelli”, ha affermato Christian Draeger, Star Alliance’s Vice President for Customer Experience. “Che si tratti del design, dell’arredamento o dell’esperienza F&B, abbiamo curato con cura la lounge per un’esperienza multisensoriale per gli ospiti in partenza dalla splendida città di Parigi”.

“La nuova Star Alliance Paris Lounge offre qualcosa per ogni visitatore. Gli ospiti possono rilassarsi in un giardino d’inverno abbondantemente illuminato o in uno spazioso cortile esterno, oppure rinfrescarsi nelle suite con doccia ben arredate.

Attualmente nel Terminal 1 sono operative due lounge Star Alliance. La prima lounge, ristrutturata nel 2019 e situata prima dei controlli di sicurezza al level 10, servirà ora i passeggeri in partenza sui voli intra-Schengen dai gate da 50 a 78, nonché gli ospiti di vari lounge access programs in partenza da tutti i gate.

Attualmente, 20 vettori membri di Star Alliance operano da Paris CDG, offrendo 464 partenze settimanali verso 34 destinazioni in 22 paesi”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance – Photo Credits: Star Alliance)