Vueling nominata “Best Airline” alla prestigiosa conferenza Routes World 2023

Vueling, parte del gruppo IAG, è stata premiata come “Best Airline” alla prestigiosa cerimonia dei Routes World Awards tenutasi a Istanbul questa settimana.

“Molti membri della comunità globale di sviluppo delle rotte erano presenti alla ventottesima edizione della conferenza, dando vita ancora una volta una piattaforma di discussione che plasmerà il futuro del settore.

Il premio è un riconoscimento per i vettori che hanno fornito un supporto significativo agli aeroporti e alle destinazioni nel generare una crescita economica sostenibile per le regioni coinvolte.

Dà quindi valore al duro lavoro e all’impegno di Vueling nello sviluppo di un futuro più sostenibile per la compagnia aerea e i suoi partner, con un focus chiave su collaborazioni a lungo termine e rotte redditizie. Allo stato attuale, oltre l’85% delle nuove rotte di Vueling supera il limite critico dei tre anni, quando una rotta è generalmente considerata matura”, afferma Vueling.

“Siamo lieti di essere stati riconosciuti dalla Routes World Conference come la migliore compagnia aerea del 2023”, ha commentato Jordi Pla, Director Network Strategy and Long-Term Planning. “Questo premio è il risultato di un enorme sforzo collettivo all’interno del team di Vueling e testimonia il nostro impegno nel migliorare il modo in cui il settore affronta partnership e collaborazioni a lungo termine”.

“Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, è una delle principali compagnie low-cost in Europa ed è un vettore chiave per le connessioni in Spagna. Inoltre, è leader presso l’aeroporto Josep Tarradellas di Barcellona-El Prat, sua base principale, e in altri mercati importanti come la città di Bilbao e tra la penisola iberica e le Isole Baleari e le Canarie.

Vueling si impegna costantemente nella crescita a livello internazionale, grazie ai suoi investimenti nelle basi di Londra Gatwick, Parigi Orly, Amsterdam, Firenze e Roma.

Per la stagione invernale, la compagnia ha una rete di 213 rotte a corto e medio raggio in Europa, Nord Africa e Medio Oriente, operate con una flotta totale di 124 Airbus A319, A320, A320neo e A321.

In termini di sostenibilità e come parte di IAG, l’impegno di Vueling per l’ambiente è assoluto: la società si è impegnata a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050 attraverso l’attuazione della strategia FlightPath Net Zero e a operare il 10% dei suoi voli con carburante per aviazione sostenibile entro il 2030″, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)