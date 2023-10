Il Sikorsky’s RAIDER X® Team inizia il processo di installazione dell’ U.S. Army Improved Turbine Engine

Sikorsky, una società Lockheed Martin, sta iniziando il processo di installazione del nuovo U.S. Army Improved Turbine Engine (ITEP) sul suo RAIDER X® aircraft, progettato per il Future Attack Reconnaissance (FARA) program. Gli ingegneri dell’U.S. Army e di Sikorsky hanno esaminato il motore dopo il suo arrivo presso la struttura dell’azienda di West Palm Beach e poi lo hanno trasferito all’engine integration test lab, vicino alla RAIDER X assembly area, il 20 ottobre.

“Il Lockheed Martin model-based systems engineering approach dà al team Sikorsky fiducia in questa fase finale della realizzazione del RAIDER X, che ci porta un passo avanti verso il completamento di questo weapon system che corrisponderà al ritmo rapido della reconnaissance mission”, afferma il Future Vertical Lift Vice President, Andy Adams. “I dati che RAIDER X raccoglie – e la velocità e l’agilità con cui opera – supporteranno la missione dell’Esercito per deep sensing capability e network, collegando la forza congiunta alle informazioni di cui ha bisogno per completare le missioni”.

“RAIDER X è attualmente completo al 98%. Dopo aver installato la strumentazione aggiuntiva, Sikorsky inizierà immediatamente l’installazione del motore. Successivamente verranno eseguiti i final system tests and check-outs. Seguiranno l’accensione del motore e il system check out con l’ITEP a bordo. Dopo aver effettuato con successo i system checks, effettueremo i flight acceptance testing e procederemo al first flight.

Il primo volo del RAIDER X è previsto per la fine del 2024, quando il motore e l’aereomobile saranno approvati per il volo dall’Army.

Oltre a RAIDER X, l’Army intende trasferire l’ITEP engine (leggi anche qui) alla UH-60 Black Hawk fleet”, afferma Lockeed Martin.

“Con una maggiore fuel efficiency e il 50% in più di potenza rispetto al motore attuale, l’ITEP engine è uno dei pilastri della modernizzazione del Black Hawk e aumenterà la lift capability e il range dell’aeromobile”, ha affermato Adams. “Mentre l’U.S. Army schiera i Future Vertical Lift aircraft, il Black Hawk rimarrà il tactical air assault and utility aircraft fondamentale per l’U.S. Army”.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)