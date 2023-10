Qatar Airways Group annuncia la nomina del nuovo Group Chief Executive

Qatar Airways Group informa: “Qatar Airways Group conferma che, dopo 27 anni di straordinario servizio, il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, si dimetterà dalla sua attuale posizione di Group Chief Executive a partire dal 5 novembre 2023. Gli succederà l’Ing. Badr Mohammed Al-Meer come Group Chief Executive for Qatar Airways“.

“Sotto la leadership di H.E. Mr. Akbar Al Baker, Qatar Airways è cresciuta fino a diventare uno dei brand più riconoscibili e affidabili a livello globale, sinonimo di qualità del customer service e di standard più elevati. La compagnia aerea di bandiera dello Stato del Qatar ha ottenuto un riconoscimento senza precedenti, nominata per sette volte come “World’s Best Airline”, e anche il suo state-of-the-art Hamad International Airport, che è sotto la sua gestione, è stato premiato come “World’s Best Airport”.

Il contributo di Qatar Airways Group nell’aiutare a realizzare la migliore FIFA World Cup di sempre ha mostrato al mondo le sue capacità, il suo impegno per l’eccellenza e la sua passione nello riunire il mondo”, prosegue Qatar Airways Group.

“Qatar Airways attualmente vola verso più di 160 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport“, conclude Qatar Airways Group.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)